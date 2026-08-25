Thủ tướng nói về mức cắt giảm thủ tục kinh doanh lớn nhất từ trước đến nay

Sáng 25/8, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và trao Huân chương Lao động Hạng nhất tặng, ghi nhận những đóng góp của Hiệp hội trong hành trình 20 năm qua. Huân chương Lao động Hạng Nhất cũng được Thủ tướng trao tặng cho cá nhân ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội nhỏ và vừa Việt Nam.

Quyết sách trong thời gian ngắn và quyết tâm hỗ trợ doanh nghiệp

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Chính phủ, Quốc hội đã và đang từng bước thể chế hóa chủ trương của Đảng bằng hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện về doanh nghiệp và các lĩnh vực liên quan trực tiếp như đầu tư, đất đai, thuế, tín dụng, khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ và cạnh tranh…

Thủ tướng nhắc lại dấu mốc mới nhất khi từ 1/1, ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế thu nhập cá nhân đối với hộ, cá nhân kinh doanh được nâng từ 500 triệu lên 1 tỷ đồng một năm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân (Ảnh: Quang Vinh).

Cùng với đó, Quốc hội đã thông qua nghị quyết giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2026, năm 2027 đối với các hộ kinh doanh và doanh nghiệp có tổng doanh thu hàng năm không quá 10 tỷ đồng.

“Việc này được thực hiện trong thời gian rất ngắn. Đây là một trong những quyết tâm rất lớn để thể chế hóa các chủ trương, đường lối hỗ trợ doanh nghiệp của Đảng, Nhà nước, của Quốc hội và Chính phủ”, Thủ tướng khẳng định.

Ông cũng cho biết thêm Chính phủ đang chỉ đạo các cơ quan chức năng trong năm nay tiếp tục thực hiện giải pháp đơn giản hóa về nguyên tắc, phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp cũng như việc tính thuế VAT, tạo điều kiện và hỗ trợ các doanh nghiệp trong bối cảnh còn rất nhiều khó khăn, thách thức.

Cho biết Chính phủ đã chỉ đạo ban hành 11 nghị quyết về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, Thủ tướng khẳng định việc này giúp giảm 53% thời gian và 55% chi phí tuân thủ, tiết kiệm được khoảng trên 23.000 tỷ đồng cho người dân và doanh nghiệp - là mức cắt giảm các thủ tục, đơn giản hóa thủ tục và điều kiện kinh doanh lớn nhất từ trước đến nay.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Lao động Hạng nhất tặng Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (Ảnh: Quang Vinh).

Doanh nghiệp nhỏ và vừa cần nuôi dưỡng khát vọng lớn

Người đứng đầu Chính phủ ghi nhận doanh nghiệp nhỏ và vừa đã phát triển mạnh về số lượng, có đóng góp ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế khi hiện diện ở hầu hết ngành, lĩnh vực và địa bàn.

Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn nhìn nhận doanh nghiệp nhỏ và vừa đông nhưng chưa mạnh, năng động nhưng năng lực quản trị tài chính và chất lượng nguồn nhân lực, sức chống chịu còn hạn chế…

Trong khi đó, môi trường đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính và thực thi chính sách ở một số nơi vẫn còn là điểm nghẽn; việc tiếp cận vốn, đất đai và các nguồn lực phát triển còn khó khăn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Quang Vinh).

Đề cập mục tiêu tăng trưởng hai con số, Thủ tướng nhấn mạnh khu vực kinh tế tư nhân cần phát triển lớn hơn về quy mô, cao hơn về năng suất, mạnh hơn về công nghệ.

Thủ tướng đề nghị tiếp tục cải thiện một cách thực chất hơn môi trường đầu tư kinh doanh; rà soát và loại bỏ các quy định chồng chéo, không cần thiết; đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và giảm thực chất chi phí và thời gian tuân thủ của doanh nghiệp, nhất là các thủ tục về thuế, hải quan, tiếp cận đất đai.

“Chính sách phải ổn định, dễ hiểu, dễ thực hiện. Kỷ luật, kỷ cương thực thi phải nghiêm và kiên quyết xử lý tình trạng nhũng nhiễu, đùn đẩy và né tránh trách nhiệm”, Thủ tướng quán triệt.

Lãnh đạo Chính phủ cũng gợi mở cần tạo bước chuyển rõ rệt về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; có cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp.

“Hỗ trợ phải đi thẳng vào nhu cầu thiết thực của doanh nghiệp; không để chuyển đổi số chỉ là khẩu hiệu; không để chuyển đổi xanh trở thành gánh nặng, chi phí đơn thuần; phải biến công nghệ thành năng suất cao hơn, chi phí thấp hơn và thị trường rộng hơn”, Thủ tướng nêu rõ.

Với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, người đứng đầu Chính phủ định hướng cần nuôi dưỡng khát vọng lớn và chủ động tự nâng cấp mình.

Đại diện các doanh nghiệp tham dự sự kiện (Ảnh: Quang Vinh).

“Doanh nghiệp siêu nhỏ cần phấn đấu trở thành doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp nhỏ phải lớn lên thành doanh nghiệp vừa, và doanh nghiệp vừa phải có khát vọng để trở thành doanh nghiệp lớn và vươn ra khu vực và quốc tế”, Thủ tướng nói và cho rằng chính sách của Nhà nước và sự hỗ trợ của Hiệp hội là quan trọng, nhưng không thể thay thế nỗ lực tự thân của chính cộng đồng doanh nghiệp.

Muốn tiếp cận vốn tốt hơn, thị trường lớn hơn và đối tác chất lượng hơn, Thủ tướng cho rằng trước hết doanh nghiệp phải nâng mức độ minh bạch, uy tín và năng lực sản xuất của chính mình.

Ông đồng thời cam kết Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các doanh nghiệp; xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, bình đẳng, ổn định, cùng cộng đồng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, khơi thông các nguồn lực và mở rộng không gian phát triển.

Không chỉ hỗ trợ, phải giúp doanh nghiệp tự thích ứng và cạnh tranh

Trước đó, phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân, chia sẻ những định hướng phát triển lớn của Hiệp hội để góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Quang Vinh).

Trước hết, ông Thân nhấn mạnh chuyển mạnh từ “hỗ trợ doanh nghiệp” sang “kiến tạo năng lực phát triển, năng lực cạnh tranh dài hạn”.

“Chúng tôi không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua một khó khăn cụ thể, mà phải giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực tự phát triển, tự đổi mới, tự thích ứng và cạnh tranh trong dài hạn”, ông nói.

Một định hướng quan trọng khác là đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tế, thực chất, đồng hành cùng mục tiêu phát triển của đất nước.

Mục tiêu được ông Thân nhấn mạnh là góp phần tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi hơn, để doanh nghiệp dám đầu tư, dám đổi mới, dám mở rộng sản xuất kinh doanh và dám vươn ra thị trường quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng Huân chương Lao động Hạng nhất cho Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân (Ảnh: Quang Vinh).

“Hiệp hội mong muốn đóng góp thiết thực vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của Chính phủ, đưa khu vực doanh nghiệp trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng nhanh và bền vững”, ông Thân chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Thân đồng thời chia sẻ định hướng xây dựng Hiệp hội mạnh về chất lượng, sâu về hoạt động, rộng về phạm vi đại diện, không chỉ đại diện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, mà từng bước mở rộng và thực hiện tốt hơn vai trò đại diện đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh - một lực lượng đông đảo và có vai trò quan trọng trong nền kinh tế.