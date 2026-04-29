Thủ tướng Lê Minh Hưng: Miễn, giảm thuế phí hỗ trợ doanh nghiệp, người dân

Sáng 29/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính, nhấn mạnh yêu cầu thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong bối cảnh khó khăn, thách thức, càng phải quyết tâm cao, đoàn kết, thống nhất, kiên định mục tiêu.

Do đó Thủ tướng cho rằng cần phải chuyển đổi tư duy tiếp cận, xử lý công việc trước những yêu cầu mới, vấn đề mới. Đặc biệt trong tham mưu, hoạch định và điều hành chính sách vĩ mô, chính sách tài chính.

Về thu, chi ngân sách nhà nước, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương và tính trung lập của chính sách thuế. Nghiên cứu hoàn thiện quy định về các sắc thuế, mở rộng và chống xói mòn cơ sở thuế, khai thác các nguồn thu còn dư địa, chống thất thu, chú trọng nuôi dưỡng nguồn thu, tạo động lực cho phát triển.

Thực hiện hiệu quả các chính sách về miễn, giảm thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Triển khai có hiệu quả quy định về nâng ngưỡng doanh thu hộ kinh doanh không phải nộp thuế lên 1 tỷ đồng. Đẩy mạnh tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội các dự án đầu tư công. Thực hiện phân bổ vốn đầu tư công trung hạn, bố trí vốn tập trung, trọng điểm, kiên quyết chống dàn trải, manh mún, giảm ít nhất 30% tổng số dự án so với trước.

Có các giải pháp đủ mạnh để phát triển thị trường chứng khoán thực sự trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế, bao gồm hoàn thiện quy định trái phiếu doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển trung tâm tài chính quốc tế; cơ cấu lại Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, tiến tới thành lập quỹ đầu tư quốc gia.

Hoàn thiện phương án đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước bảo đảm hiệu quả, không thất thoát, lãng phí, tiếp tục thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Xây dựng đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao.

Về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu triển khai nghiêm, đúng thời hạn các chỉ đạo về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, thời gian thực hiện, chi phí tuân thủ nói chung, cũng như các thủ tục, ngành nghề kinh doanh.

Khẩn trương hoàn thiện Quyết định về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trước ngày 15/5. Phối hợp, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo về dự trữ quốc gia. Tăng cường khả năng phân tích, dự báo nắm tình hình để chủ động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Bộ phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu, xây dựng kho dự trữ chiến lược xăng dầu quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính (Ảnh: VGP).

Xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật

Thủ tướng yêu cầu rà soát bổ sung và giao mục tiêu tăng trưởng kế hoạch tài chính quốc gia, vay trả nợ công, đầu tư công trung hạn trên từng lĩnh vực. Quy định rõ một cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu thương mại tự do, doanh nghiệp Nhà nước.

Xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, tổng rà soát hệ thống pháp luật bao gồm hợp nhất 2 luật ngân sách Nhà nước và đầu tư công, sửa đổi Luật Đấu thầu, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Hải quan...

Xây dựng để triển khai đề án xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế, nghị quyết về mô hình phát triển đất nước trong giai đoạn mới dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đánh giá một số cơ chế, chính sách đặc thù tại một số địa phương để triển khai ra toàn quốc.

Trong quý II cần hoàn thành lập, điều chỉnh, phê duyệt các quy hoạch để đồng bộ, thống nhất với yêu cầu tăng trưởng 2 con số. Hoàn thiện pháp luật để xử lý triệt để tài sản công, rà soát, bổ sung hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật của ngành.

Người đứng đầu Chính phủ cũng giao khẩn trương hoàn thiện các kịch bản điều hành tăng trưởng với các phương án khác nhau. Tăng cường phối hợp liên ngành trong điều hành kinh tế vĩ mô, quản lý giá, nhất là Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công Thương.