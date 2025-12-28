Thủ tướng giao thêm nhiệm vụ cho quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo các hội chợ quốc gia. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm Trưởng ban chỉ đạo.

Các Phó trưởng ban chỉ đạo gồm Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng (Phó Trưởng ban thường trực) và Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân. Các ủy viên là lãnh đạo nhiều bộ, ngành, đơn vị.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng các phương án, giải pháp, cách làm cụ thể, hiệu quả để thực hiện hoạt động tổ chức các Hội chợ Quốc gia. Giúp Thủ tướng chỉ đạo, điều hòa phối hợp và đôn đốc các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan, thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

Bộ Công Thương được giao làm cơ quan thường trực của ban chỉ đạo, có trách nhiệm xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo, trình Trưởng ban chỉ đạo ký ban hành; sử dụng bộ máy hiện có để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm không làm tăng biên chế của Bộ theo quy định.

Khai mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025 (Ảnh: Hải Long).

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tổng hợp, báo cáo Thủ tướng và trưởng ban chỉ đạo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình, kết quả triển khai các hoạt động hội chợ.

Các thành viên ban chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo trưởng ban chỉ đạo về tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu; chủ động báo cáo các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai. Báo cáo của các thành viên gửi cơ quan thường trực của ban chỉ đạo để tổng hợp và gửi trưởng ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo tự giải thể sau ngày 31/12/2030.

Trước đó, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 được đánh giá là sự kiện xúc tiến thương mại có quy mô và hiệu quả lớn nhất từ trước đến nay, đánh dấu bước khởi đầu thành công cho chuỗi hội chợ quốc gia mang tầm vóc quốc tế.

Với hơn 1 triệu lượt khách tham quan, hàng nghìn cuộc giao thương và hơn 100 thỏa thuận hợp tác được ký kết, tổng giá trị giao dịch, hợp đồng và biên bản ghi nhớ đạt gần 5.000 tỷ đồng.