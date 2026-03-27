Thủ tướng: Doanh nghiệp là trung tâm để tăng trưởng trên 10%

Sáng 27/3, tại trụ sở Chính phủ diễn ra Hội nghị "Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng tri ân doanh nghiệp", do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao công tác chuẩn bị hội nghị và các ý kiến đóng góp sâu sắc, sát thực tế, mang tính xây dựng. Theo Thủ tướng, những ý kiến đã phản ánh thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, thể hiện khát vọng phát triển cùng tinh thần trách nhiệm vì đất nước của cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời các bộ, ngành và cơ quan đã tích cực phản hồi, giải đáp.

Phân tích bối cảnh thời gian tới, người đứng đầu Chính phủ cho rằng cơ hội và thách thức đan xen, trong đó khó khăn, thách thức nhiều hơn. Trong điều kiện đó, cần tiếp tục nỗ lực, kiên trì mục tiêu phát triển, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và ổn định chính sách để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp, hướng tới nâng cao đời sống của người dân.

Lãnh đạo Chính phủ nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 2 về "4 kiên định" trong chính trị, tư tưởng và "4 nguyên tắc" cốt lõi để đạt tăng trưởng từ 10% trở lên. Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu tăng trưởng thực chất, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tận dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển và bảo đảm người dân được thụ hưởng thành quả phát triển.

Bám sát các chỉ đạo này, Thủ tướng khái quát phương châm hành động "Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, đất nước phát triển, nhân dân hạnh phúc".

Theo đó, Nhà nước thực hiện nhóm nhiệm vụ và giải pháp: Giữ vững ổn định chính trị và chính sách, hoàn thiện thể chế theo hướng thông thoáng, cải cách thủ tục hành chính, phát triển hạ tầng chiến lược, đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Qua đó, bảo đảm huy động và phân bổ nguồn lực công bằng, minh bạch, đồng thời tăng cường lắng nghe, gắn kết với doanh nghiệp với tinh thần "doanh nghiệp phát triển là đất nước phát triển, đất nước đổi mới, phát triển thì doanh nghiệp mới phát triển được".

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Hội nghị (Ảnh: VGP).

Mong muốn doanh nghiệp phát huy vai trò tiên phong, lãnh đạo Chính phủ nêu rõ, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, góp phần hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Mọi chính sách đều phải hướng tới doanh nghiệp để doanh nghiệp phát triển và doanh nghiệp phải tham gia kiến tạo cùng Nhà nước, trong xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, xây dựng hạ tầng và quản trị quốc gia.

Đề cập đến vai trò của hợp tác công tư, Thủ tướng cho rằng, nhiều lĩnh vực có thể triển khai mô hình này, đặc biệt trong huy động nguồn lực, nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực, qua đó kết hợp hiệu quả nguồn lực từ Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Thủ tướng bày tỏ tinh thần cầu thị, lắng nghe và tri ân cộng đồng doanh nghiệp về những đóng góp trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước, nhất là trong giai đoạn khó khăn vừa qua.

Người đứng đầu Chính phủ ghi nhận cộng đồng doanh nghiệp đã đóng góp tích cực vào ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và tham gia thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Đối với các đề xuất và kiến nghị tại hội nghị, Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ tổng hợp, phân công các bộ, ngành và cơ quan liên quan xử lý theo thẩm quyền. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ và Thủ tướng sẽ được xem xét, giải quyết với tinh thần cầu thị, lắng nghe và thực hiện theo phương châm bảo đảm lợi ích hài hòa, chia sẻ rủi ro, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới.