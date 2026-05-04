Thứ trưởng Tài chính nêu giải pháp kiểm soát lạm phát, đảm bảo tăng trưởng

Chiều 4/5, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đã thông tin về những giải pháp của Chính phủ nhằm đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, cân bằng giữa tốc độ và chất lượng tăng trưởng trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế thế giới.

Thứ trưởng cho biết, đây là một trong những nội dung mà tất cả mọi người dân và doanh nghiệp đều quan tâm. Đặc biệt, lãnh đạo Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và có sự chỉ đạo thường xuyên.

Ngay từ đầu năm, thế giới đã biến động rất phức tạp và khó lường. Đặc biệt là từ cuối tháng 2, khi xung đột tại Trung Đông leo thang nhanh chóng, đã gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu lớn nhất từ trước đến nay. Giá xăng dầu cũng như, nguyên nhiên liệu đầu vào từ dầu mỏ có sự điều chỉnh rất mạnh.

Tăng trưởng kinh tế thế giới được dự báo chậm lại trong khi lạm phát, nợ công toàn cầu có xu hướng tăng. Nhiều nền kinh tế lớn duy trì hoặc thắt chặt, thận trọng trong chính sách tiền tệ, đồng thời tiếp tục mở rộng tài khóa để hỗ trợ cho tăng trưởng.

Do đó, trong bối cảnh khó khăn chung của thế giới, để đảm bảo giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, đồng thời nâng cao chất lượng tăng trưởng, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian tới cần tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Hiện nay, lãnh đạo từ Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội đều có những nghị quyết, những văn bản chỉ đạo rất sát sao.

Trong đó tập trung vào 3 nhóm giải pháp. Thứ nhất, phải quán triệt triển khai hiệu quả Nghị quyết và văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14, cũng như Kết luận 18 của Hội nghị Trung ương 2 và các Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Các Nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ nhất và Nghị quyết 109 được xem là định hướng xuyên suốt trong công tác điều hành kinh tế - xã hội năm 2026 và cả nhiệm kỳ giai đoạn 2026 - 2030.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận (Ảnh: VGP).

Bên cạnh đó là biện pháp tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Trọng tâm là điều hành chủ động, linh hoạt và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả giữa chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác.

Đồng thời, khẩn trương nghiên cứu xây dựng đề án nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh mới.

Các cấp, các ngành điều hành chủ động, tập trung theo dõi, bám sát tình hình để có các giải pháp phản ứng chính xác, kịp thời, hiệu quả trước các biến động bất lợi từ bên ngoài; giữ vững an toàn tài chính quốc gia và cương quyết không để xảy ra biến động kinh tế trong mọi tình huống.

"Đây là chỉ đạo của Chính phủ đã nêu rất cụ thể", Thứ trưởng Cận cho biết.

Đối với nhóm giải pháp còn lại, ông Lê Tấn Cận cho hay, Chính phủ tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa xã hội.

Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh cần đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Khẩn trương nghiên cứu hoàn thiện đề án đổi mới mô hình tăng trưởng.

Bên cạnh đó, cần triển khai các giải pháp nâng cao năng suất lao động, đóng góp của TFP (năng suất nhân tố tổng hợp) thông qua phát triển ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, cũng như nâng cao trình độ của nguồn nhân lực.

Hoàn thiện thể chế kinh tế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Thực hiện hạch toán hiệu quả kinh tế - xã hội trong phân bổ, quản lý và sử dụng mọi nguồn lực.

Tập trung cải thiện chỉ số ICOR thông qua đầu tư nguồn lực hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, vốn đầu tư công là vốn mồi, dẫn dắt các nguồn vốn đầu tư tư nhân khác.