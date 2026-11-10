Tại Diễn đàn An ninh năng lượng quốc gia năm 2026 do Bộ Công Thương tổ chức sáng 10/11, Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Việt Sơn cho biết năm 2026 là năm hệ thống năng lượng Việt Nam chịu những cú sốc lớn nhất trong nhiều thập kỷ.

"Eo biển Hormuz bị phong tỏa, giá dầu Brent có thời điểm lên 118,35 USD/thùng. Cùng với đó, nắng nóng lịch sử và hiện tượng El Nino đẩy phụ tải điện lên mức kỷ lục, trong khi sản lượng thủy điện cả năm thấp hơn năm 2025 khoảng 18,5 tỷ kWh", ông dẫn chứng.

Trong bối cảnh đó, Thứ trưởng Sơn đánh giá Việt Nam vẫn giữ được ổn định nguồn cung năng lượng. Hệ thống điện vượt qua 3 đợt nắng nóng cực đoan mà không phải cắt điện luân phiên; hai nhà máy lọc dầu trong nước vận hành vượt công suất thiết kế, giúp bảo đảm nguồn cung xăng dầu.

Giá năng lượng cũng được kiểm soát, với hơn 64.000 tỷ đồng được dành cho các chính sách giảm thuế, phí xăng dầu và bình ổn giá. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Công Thương cũng chỉ ra nhiều thách thức.

Tỷ lệ nhập khẩu ròng năng lượng đã lên 43,9% tổng cung năng lượng sơ cấp năm 2025. Dự trữ xăng dầu mới đạt khoảng 60 ngày nhập ròng, thấp hơn mục tiêu 90 ngày; dầu thô chưa có dự trữ quốc gia. Bên cạnh đó, phụ tải điện miền Bắc tăng cao, nhiều dự án nguồn và lưới điện còn vướng cơ chế, mặt bằng và vốn.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn phát biểu tại diễn đàn (Ảnh: Moit).

Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn cho biết, năm 2027 được dự báo tiếp tục khó khăn, và năm 2028 còn khó khăn hơn khi nhu cầu điện dự kiến tăng khoảng 10% mỗi năm trên nền cao của năm 2026, trong khi các nguồn điện nền mới chưa kịp vận hành.

Lãnh đạo Bộ Công Thương xác định yêu cầu trong mọi trường hợp phải cung ứng đủ năng lượng, đặc biệt là điện, phục vụ phát triển kinh tế và đời sống người dân.

Thứ trưởng nhấn mạnh, tự chủ năng lượng là nền tảng của tự chủ kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh Đại hội XIV của Đảng đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030. Vì vậy, năng lượng phải đi trước một bước, tự chủ năng lượng là nền tảng của tự chủ kinh tế.

Tại diễn đàn, ông Nguyễn Tài Anh, Phó tổng giám đốc EVN, cho biết nhu cầu điện năm 2026 tăng cao. Trong 10 tháng, điện thương phẩm tăng 9,84%; riêng nhóm thương mại, dịch vụ tăng 13,8%, công nghiệp, xây dựng tăng 8,84%. Công suất cực đại toàn hệ thống lập kỷ lục 57.537MW ngày 24/6, tăng 12,6% so với cùng kỳ. Ước cả năm, sản lượng điện toàn hệ thống đạt 355-358 tỷ kWh, tăng 10-11%.

Trước áp lực phụ tải, EVN đã triển khai nhiều giải pháp như bảo đảm nhiên liệu, nâng cao khả dụng các tổ máy, tăng nhập khẩu điện, lắp đặt tụ bù và pin lưu trữ, phối hợp với NSMO trong điều hành hệ thống. Nhờ đó, hệ thống điện cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt, vượt qua giai đoạn cao điểm mùa khô mà không phải cắt điện luân phiên.

Về đầu tư, giai đoạn 2026-2030, EVN dự kiến dành khoảng 830.000 tỷ đồng, bình quân 166.000 tỷ đồng mỗi năm để phát triển nguồn và lưới điện. Tập đoàn đặt mục tiêu hoàn thành 15 dự án nguồn điện với tổng công suất 6.066MW. Trong đó, Nhiệt điện Quảng Trạch I (1.403MW) đã phát điện tổ máy 1 từ tháng 5, tổ máy 2 hòa đồng bộ cuối tháng 9 và phấn đấu vận hành thương mại cả hai tổ máy trong năm nay.

Một số dự án đáng chú ý khác gồm Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II, III với tổng công suất 3.000MW; Thủy điện Trị An mở rộng (200 MW), Thủy điện tích năng Bác Ái (1.200MW) và các dự án pin lưu trữ năng lượng (BESS). EVN cũng đang chuẩn bị đầu tư 22 dự án nguồn điện với tổng công suất 9.710MW.

Đối với lưới điện, trong 9 tháng đầu năm, EVN và các đơn vị đã khởi công 136 công trình, đóng điện 131 công trình lưới điện 110-500kV. Giai đoạn 2026-2030, EVNNPT dự kiến hoàn thành 292 dự án lưới điện 500-220kV, với khoảng 16.665km đường dây và 91.263MVA công suất máy biến áp.

Tuy nhiên, EVN nhận định cung ứng điện năm 2027 sẽ tiếp tục khó khăn, đặc biệt tại miền Bắc và trong bối cảnh dự báo xuất hiện El Nino.

Nhân viên điện lực kiểm tra đường dây điện (Ảnh: Thành Đông).

Để chủ động ứng phó, tập đoàn đang phối hợp với NSMO duy trì mực nước hồ thủy điện ở mức cao, bố trí sửa chữa các tổ máy trước mùa khô, đồng thời bảo đảm nguồn nhiên liệu cho phát điện. Các nhà máy nhiệt điện than của EVN đã ký hợp đồng cung ứng than năm 2027; hợp đồng cung ứng LNG dự kiến hoàn tất trong tháng 11.

EVN cũng đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% điện năng tiêu thụ cả năm và 10% trong các tháng cao điểm nắng nóng; khuyến khích khách hàng phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và tham gia điều chỉnh phụ tải. Bên cạnh đó, tập đoàn đẩy nhanh đầu tư pin lưu trữ, phấn đấu nâng quy mô BESS tại miền Bắc lên khoảng 1.734MW vào cuối năm 2027.

Để bảo đảm nguồn cung điện dài hạn, EVN kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành tháo gỡ vướng mắc về cơ chế đầu tư, tín dụng và huy động vốn cho các dự án năng lượng; xem xét cơ chế giá truyền tải điện hợp lý để thu hút đầu tư tư nhân vào lưới điện.

Các địa phương cần hỗ trợ giải phóng mặt bằng, thúc đẩy điện mặt trời mái nhà và thực hiện tiết kiệm điện. Đồng thời, EVN đề nghị các doanh nghiệp năng lượng tăng khai thác than, khí trong nước và sớm hoàn thiện hạ tầng cung ứng LNG cho phát điện.