Theo tờ The Korea Herald, Han Won-seok, 34 tuổi, người đứng đầu kỳ thi cấp chứng chỉ kế toán thuế quốc gia năm nay tại Hàn Quốc, đã đến trình diện tại Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul. Trong video đăng tải hôm Chủ nhật trên kênh YouTube của luật sư Lee Don-ho, Han xuất hiện với chiếc khẩu trang che kín mặt để công khai nhận tội.

"Tôi đã nộp bản tường trình bằng văn bản cho cảnh sát, kể lại chi tiết toàn bộ những gì mình đã làm. Tôi chân thành xin lỗi vì những tổn hại bản thân đã gây ra cho rất nhiều người", Han nghẹn ngào trong đoạn video.

Han Won-seok đeo khẩu trang xuất hiện trên video để thừa nhận hành vi dùng AI gian lận thi cử (Ảnh: YouTube).

Theo hãng tin Bloomberg, mánh khóe của Han dựa hoàn toàn vào các thiết bị công nghệ ngụy trang tinh vi. Thí sinh này dùng một chiếc camera siêu nhỏ để chụp lén đề thi, truyền dữ liệu ra ngoài cho hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) giải tự động, sau đó lén mở điện thoại thông minh để chép lại đáp án. Đáng nói, Han còn khai nhận đã áp dụng chiêu trò y hệt để vượt qua vòng một của kỳ thi chứng chỉ kế toán viên công chứng (CPA) danh giá hồi tháng 3.

Trước khi vụ việc vỡ lở, Han từng được tung hô như một hiện tượng trong giới ôn thi tài chính. Trên Tạp chí Thuế và Tài chính, anh từng tự hào chia sẻ bảng điểm vòng một kỳ thi kế toán thuế lần thứ 63 diễn ra vào tháng 4 với kết quả không tưởng: 397,5/400 điểm, trả lời đúng 159/160 câu trắc nghiệm.

Han giành điểm tuyệt đối ở 3 trên 4 môn thi, gồm Nhập môn Luật Thuế, Nhập môn Kế toán và Luật Thương mại; riêng môn Tài chính công đạt 97,5 điểm. Ở vòng hai thi viết luận sau đó, anh tiếp tục giật ngôi thủ khoa với điểm trung bình 82,87/100, bỏ xa mức điểm sàn trúng tuyển là 49,75.

Chính điểm số cao đến mức khó tin này đã châm ngòi cho làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng thí sinh. Thống kê của Cơ quan Phát triển Nguồn nhân lực Hàn Quốc cho thấy, ở môn Nhập môn Luật Thuế, 16.856 người dự thi chỉ đạt điểm trung bình vỏn vẹn 30,18. Có tới 74,21% thí sinh trượt môn này do không đạt nổi 40 điểm - mức tối thiểu để qua môn. Trong khi đó, Han lại đạt điểm số tuyệt đối 100/100.

Nghi vấn càng dâng cao khi đối chiếu với áp lực thời gian của kỳ thi. Mỗi ca thi kéo dài 80 phút cho 80 câu hỏi của 2 môn. Thí sinh chỉ có đúng một phút cho mỗi câu, bao gồm cả thời gian đọc đề, tính toán những con số phức tạp và tô phiếu trả lời.

Trước sức ép dư luận, Han từng chối bay chối biến. Trong một bài phỏng vấn trước đó, anh phân trần: "Tôi chỉ là một sinh viên bình thường ôn thi. Tôi không hiểu vì sao mình lại bị nghi ngờ dữ dội đến mức này chỉ vì đạt điểm cao. Nếu kính AI có thể trả lời đúng mọi câu hỏi, tại sao mọi người còn phải vất vả học tập?".

Tuy nhiên, lời giải thích đó không xoa dịu được dư luận khi tỷ lệ chọi quá khốc liệt. Vòng hai của kỳ thi năm nay chỉ chọn được 722 người trong số 6.606 thí sinh, tương đương tỷ lệ đỗ vỏn vẹn 10,92%. Khi Hiệp hội Kế toán Thuế Công chứng Hàn Quốc vào cuộc yêu cầu điều tra và Thủ tướng Han Seong-sook tuyên bố áp dụng chính sách không khoan nhượng với gian lận thi cử, Han mới chịu đầu thú.

Theo Bloomberg, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã xếp bê bối này vào diện "vấn đề nghiêm trọng". Cơ quan Giám sát Tài chính lập tức siết chặt quy trình thanh tra phòng thi, thậm chí kiểm tra kỹ từng chiếc kính mắt của các thí sinh.

Han khai rằng anh gian lận vì lo lắng cho tương lai nghề nghiệp và muốn làm bố mẹ tự hào. Tuy nhiên, anh sẽ phải trả cái giá rất đắt cho hành vi này. Theo quy định, những thí sinh gian lận trong kỳ thi kế toán công chứng sẽ bị hủy toàn bộ kết quả, tước chứng chỉ và cấm thi lại trong thời hạn 5 năm. Vụ án hiện do Đơn vị Điều tra Thủ đô Seoul thụ lý, để lại hồi chuông báo động lớn về lỗ hổng an ninh thi cử trước sự đổ bộ của các thiết bị AI siêu nhỏ.