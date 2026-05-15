Thu hồi toàn quốc thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9%, Pharmedic lên tiếng

Cục Quản lý dược, Bộ Y tế có quyết định thu hồi lô thuốc dung dịch nhỏ mắt Natri clorid 0,9% do Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất. Lý do lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong, vi phạm mức độ 3. Lô thuốc vi phạm có số giấy đăng ký lưu hành 893100060724, số lô 10370725, ngày sản xuất 14/7/2025, hạn dùng 14/1/2028.

Liên quan đến vụ việc này, Pharmedic phát ra thông báo, đề nghị khách hàng gửi toàn bộ số lượng mặt hàng thuốc trong lô sản xuất trên còn tại kho về công ty. Đồng thời, doanh nghiệp mong muốn nhận được sự hợp tác kịp thời từ khách hàng.

Thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của công ty Pharmedic (Ảnh: VGP).

Trong ngày thông tin được phát ra, cổ phiếu PMC của Công ty Pharmedic tiếp tục rơi vào trạng thái điều chỉnh. Cuối phiên, mã này giảm 0,72% về 138.500 đồng/đơn vị. Thanh khoản vẫn ở mức thấp, đạt 1.600 cổ phiếu.

Đà giảm của cổ phiếu dược phẩm này đã diễn ra từ cuối tháng 12/2025 sau khi lập đỉnh 184.000 đồng/đơn vị, thanh khoản mỗi phiên dao động khoảng vài trăm nghìn đơn vị. Tính đến nay, mã này đã giảm 33%.

Trong cuộc họp với cổ đông gần đây, một thông tin khác liên quan tới doanh nghiệp cũng được hé lộ. Cổ đông đề cập ngày 21/1, công ty bị phạt 70 triệu đồng do vi phạm về thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Phản hồi, lãnh đạo công ty cho biết đây là sự cố về sản phẩm, xuất phát từ yếu tố vận hành chuỗi cung ứng, không thuộc chuyên môn tại nhà máy sản xuất. Vấn đề này là sự cố nhỏ xảy ra ngoài ý muốn, công ty đã kịp thời khắc phục.

Công ty Pharmedic được thành lập dưới hình thức chuyển thể từ Xí nghiệp Công tư hợp doanh Dược phẩm Dược liệu thành Công ty cổ phần theo quyết định của UBND TPHCM năm 1997. Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2025 hơn 93 tỷ đồng, trong đó Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco) nắm giữ 43,44% vốn. Tại ngày 31/3, doanh nghiệp có 516 nhân viên.

Quý đầu năm, công ty có doanh thu gần 139 tỷ đồng, tăng 10% và lợi nhuận sau thuế gần 23 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Năm nay, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 572 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 80 tỷ đồng. Trong khi mục tiêu doanh thu tăng 4% thì chỉ tiêu lợi nhuận lại giảm 2% so với thực hiện năm trước.