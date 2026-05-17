Thu hồi công văn yêu cầu tiệm vàng cung cấp tài khoản nhân viên, người thân

Thuế cơ sở 9 tỉnh An Giang ngày 17/5 đã có Công văn 2012 thông báo thu hồi Công văn 1951 trước đó về việc yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn cung cấp thông tin.

Theo cơ quan này, do sơ suất trong quá trình soạn thảo và kiểm tra văn bản, Công văn 1951 đã có sai sót, chưa đảm bảo đúng quy định pháp luật trong quản lý thuế. Việc thu hồi nhằm đảm bảo tính chính xác, thống nhất của văn bản hành chính.

Trước đó, Thuế cơ sở 9 tỉnh An Giang đã có công văn đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn cung cấp thông tin người lao động và người thân trong gia đình chủ doanh nghiệp.

Theo văn bản, động thái này được thực hiện căn cứ Quyết định số 536 ngày 6/5 của cơ quan thuế tỉnh An Giang về chuyên đề chống thất thu thuế trong lĩnh vực vàng bạc, đá quý.

Đối tượng được yêu cầu cung cấp thông tin là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mua bán, trao đổi, gia công, chế tác vàng, bạc và đá quý trên địa bàn.

Mặt hàng vàng trang sức (Ảnh: Tiến Tuấn).

Cơ quan thuế cho biết mục tiêu của việc thu thập thông tin nhằm tăng cường quản lý dòng tiền, qua đó kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm trong quá trình quản lý thuế.

Theo yêu cầu, doanh nghiệp phải cung cấp thông tin về người lao động đang làm việc tại đơn vị, bao gồm họ tên, số căn cước công dân, địa chỉ và toàn bộ tài khoản mở tại ngân hàng, tổ chức tín dụng.

Ngoài ra, cơ quan thuế cũng đề nghị cung cấp thông tin của người thân trong gia đình chủ doanh nghiệp, gồm họ tên, căn cước công dân, mối quan hệ với chủ doanh nghiệp, địa chỉ và tất cả tài khoản ngân hàng, tổ chức tín dụng đang mở.