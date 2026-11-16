Trong những tháng cuối ở cương vị CEO Nvidia, tỷ phú Jensen Huang đã bắt đầu đặt nền móng cho việc điều chỉnh cách công ty "chống lưng" cho nền kinh tế trí tuệ nhân tạo (AI).

Giờ đây, khi quyền điều hành thuộc về bà Colette Kress - Giám đốc Tài chính được Hội đồng Quản trị (HĐQT) cử làm CEO tạm quyền, người vốn dè dặt với một số thương vụ của người tiền nhiệm - các dự án khởi nghiệp từng trông cậy vào Nvidia dự đoán công ty sẽ không còn chi bạo như trước.

Mới tháng trước, CEO của các công ty điện toán đám mây mới nổi (neocloud) – những doanh nghiệp mua chip Nvidia rồi cho thuê lại năng lực tính toán – đã tụ họp tại Berlin (Đức) để dự hội nghị AI hàng đầu của Nvidia tại châu Âu. Trong bài phát biểu khiến nhiều người bất ngờ, ông Jensen Huang đưa ra thông điệp rõ ràng: Thời Nvidia làm “cuốn séc để ngỏ” đã hết.

Tỷ phú Jensen Huang từ chức CEO Nvidia sau 33 năm lèo lái (Ảnh: MW).

Theo những người tham dự, ông Huang nói với các đối tác rằng nếu muốn được phân bổ những bộ xử lý đồ họa (GPU) khan hiếm của Nvidia, họ phải thu được tiền trả trước từ khách hàng của mình. Cách làm này giúp các dự án dễ huy động vốn hơn, đồng thời bảo đảm Nvidia không phải là chỗ dựa tài chính duy nhất.

“Các anh đang cho thuê với giá quá rẻ”, ông nói, đồng thời dẫn ví dụ tỷ phú Elon Musk đang cho thuê lại chip Nvidia với giá cao hơn họ. “Tôi thậm chí không cần đến các anh. Tôi có thể giao hết số chip này cho Elon! Elon đang muốn có chúng!”, ông nói thêm. Những phát biểu này được hai lãnh đạo doanh nghiệp có mặt tại sự kiện và một người được nghe kể lại ngay sau đó thuật lại.

Vài tuần sau, ông Huang từ chức khi có thông tin ông có ít nhất hai mối quan hệ ngoài hôn nhân. Nhiều công ty lâu nay dựa vào Nvidia đang lo lắng. Trong một báo cáo gần đây, nhà phân tích Tim Arcuri của UBS ước tính việc Nvidia thu hẹp hỗ trợ có thể rút khỏi thị trường 50 tỷ USD hoặc hơn, khiến các doanh nghiệp thiếu hụt nguồn vốn đúng lúc lãi suất đi lên.

Thu hẹp cam kết

Trong phần lớn một năm qua, Nvidia liên tục ký kết các thỏa thuận tài trợ cho những công ty mới nổi: Dùng tiềm lực tài chính của mình để hỗ trợ các khoản vay xây trung tâm dữ liệu, thậm chí đứng ra làm khách hàng bao tiêu cuối cùng cho chính chip của mình.

Nvidia đã đồng ý thuê lại chip từ một số khách hàng, qua đó phát tín hiệu với các bên cho vay rằng những công ty này đã có hợp đồng chắc chắn trong tay.

Đầu năm nay, Nvidia cho biết đang chuẩn bị tung ra các gói ưu đãi tài chính mới và thực hiện nhiều thương vụ hơn bao giờ hết.

Các đối thủ như Google (thuộc Alphabet) và Advanced Micro Devices (AMD) cũng đưa ra những ưu đãi tương tự cho các công ty này, và ông Huang không muốn mất thị phần. Một trong những người dẫn dắt nỗ lực chào mời khách hàng là Nico Caprez, phó chủ tịch của Nvidia, đồng thời là con rể của tỷ phú Jensen Huang.

Nvidia công bố chương trình tài trợ vào tháng 7, nhưng đến tháng 8, ông Huang và bà Kress đã bắt đầu đặt câu hỏi về hiệu quả đầu tư của một số thương vụ.

Một ví dụ là thỏa thuận Nvidia dùng bảng cân đối kế toán vững mạnh của mình để giúp OpenAI ký hợp đồng thuê trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại Piketon, bang Ohio (Mỹ), với SB Energy của SoftBank. Trong quá trình đàm phán hồi tháng 8, Nvidia đã giảm quy mô cam kết, sau khi bà Kress tỏ ra hoài nghi về quy mô của thỏa thuận.

Theo thông tin báo The Wall Street Journal đăng tải trước đó, cũng trong tháng 8, ông Huang nói với đội ngũ tài chính rằng công ty đang chịu sức ép. Ông cho biết các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn đang lên kế hoạch dùng chip thay thế để giảm phụ thuộc vào Nvidia, trong khi Nvidia đối mặt với tình trạng dư thừa tấm wafer (tấm silicon mỏng, hình tròn, dùng làm nền để chế tạo chip) và chip nhớ mà hãng đã cam kết mua.

Vị CEO khi đó yêu cầu nhân viên xây dựng một phương pháp để đánh giá khi nào việc đứng ra bảo lãnh là xứng đáng. Cuối tháng đó, công ty tạm dừng một số giao dịch thuộc sáng kiến này, theo The Wall Street Journal.

Tờ báo này cho biết thêm, Nscale – công ty neocloud có trụ sở tại Anh – vẫn đang đàm phán với Nvidia và các nhà đầu tư khác để huy động vốn cho trung tâm dữ liệu trị giá 45 tỷ USD phục vụ Anthropic tại bang Tây Virginia (Mỹ).

Chỗ dựa của các dự án khởi nghiệp

Bên cạnh các gói hỗ trợ tài chính quy mô lớn, nhà sản xuất chip này còn góp vốn cổ phần vào hàng loạt dự án khởi nghiệp AI. Theo PitchBook, tính đến ngày 10/11, Nvidia đã tham gia 129 thương vụ đầu tư mạo hiểm trong năm nay – mức kỷ lục, chiếm 27% tổng giá trị đầu tư mạo hiểm toàn cầu – so với 49 thương vụ của cả năm 2023.

CEO của những dự án khởi nghiệp đã ký được thỏa thuận với Nvidia thở phào vì thương vụ của họ kịp hoàn tất trước khi ông Huang rời ghế.

Theo một nguồn tin nắm được nội dung cuộc họp, CEO Perplexity Aravind Srinivas thông báo với nhân viên rằng Nvidia đã hoàn tất khoản đầu tư 3 tỷ USD vào công ty. Trong khi đó, một số công ty khác chỉ mới đạt được thỏa thuận ban đầu.

Gần đây, Nvidia đề nghị mua giấy phép sử dụng công nghệ và tuyển một số nhân sự của Reflection AI, công ty phát triển mô hình mã nguồn mở được định giá 25 tỷ USD và từng được ông Huang công khai ca ngợi. Theo nguồn tin thân cận, thỏa thuận chưa được ký trước khi ông rời ghế CEO.

Nvidia cũng đang hoàn tất một khoản đầu tư lớn vào Thinking Machines Lab, một nhà cung cấp mô hình mã nguồn mở khác, với mức định giá 40 tỷ USD, theo những người am hiểu vấn đề. Một người trong số này cho biết Thinking Machines tin rằng thương vụ sẽ được hoàn tất.

Cả Reflection lẫn Thinking Machines đều đang đốt một lượng vốn khổng lồ mỗi tháng để trả tiền năng lực tính toán phục vụ phát triển mô hình AI, nhưng chưa tìm ra cách tạo doanh thu đáng kể.

Nhà sáng lập và nhà đầu tư mạo hiểm của một số dự án khởi nghiệp có doanh thu thấp hoặc chưa có doanh thu lo ngại rằng nếu Nvidia ngừng góp vốn, họ sẽ khó xoay đủ tiền để duy trì hoạt động vốn rất tốn kém. Khi đó, việc bán lại cổ phần có lãi càng xa vời.