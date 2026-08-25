Thịt trâu gác bếp bán chạy trên sàn: Một thương hiệu thu 18 tỷ đồng

Thịt trâu gác bếp là món đặc sản nổi tiếng của vùng Tây Bắc và ngày càng được bán rộng rãi trên các nền tảng thương mại điện tử.

Theo dữ liệu từ nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, trong giai đoạn 1/1/2025-31/7/2026, nhóm sản phẩm được thống kê theo các từ khóa "trâu gác bếp", "trâu khô", "trâu sấy" trên Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki ghi nhận 117,4 tỷ đồng doanh số.

Các sản phẩm trong nhóm này đạt khoảng 476.100 lượt bán, đến từ 594 shop (cửa hàng). Dữ liệu đã được lọc bỏ đơn hàng ảo và các sản phẩm quà tặng.

Thịt trâu gác bếp của Hải "Sapa TV" (Ảnh chụp màn hình)

TikTok Shop áp đảo các kênh phân phối khi đóng góp tới 101,1 tỷ đồng (chiếm hơn 86% thị phần), theo sau là Shopee với 15,9 tỷ đồng (13,6%), trong khi Lazada và Tiki chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ.

Về hành vi tiêu dùng, khách hàng ưu tiên các sản phẩm trong phân khúc giá trung và cao cấp từ 750.000 đồng đến 1 triệu đồng (đạt 21,9 tỷ đồng) và từ 500.000-750.000 đồng (đạt 17,4 tỷ đồng), phổ biến nhất là quy cách đóng gói 0,5-1kg tặng kèm chẩm chéo hoặc các gói combo nhỏ.

Thị trường cũng ghi nhận sự hiện diện nổi bật của các thương hiệu gắn với KOL/KOC, những cá nhân có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, trong hoạt động quảng bá đặc sản Tây Bắc. Top 20 thương hiệu chiếm gần 50% tổng doanh số của nhóm sản phẩm được thống kê.

Dẫn đầu bảng xếp hạng là một gian hàng với doanh số khoảng 18 tỷ đồng; các gian hàng tiếp theo lần lượt 15,2 tỷ đồng, 10,7 tỷ đồng, 3,5 tỷ đồng...

Dù được biết đến rộng rãi, thương hiệu trâu gác bếp của Hải "Sapa TV" chỉ đứng thứ 10, với doanh số hơn 800 triệu đồng trong giai đoạn thống kê.

Một trong những nguyên nhân khiến doanh số ở mức khiêm tốn là gian hàng Sapa TV đã dừng bán thịt trâu gác bếp trên các sàn thương mại điện tử từ cuối tháng 6/2025, khiến thời gian kinh doanh thực tế ngắn hơn nhiều thương hiệu khác trong bảng xếp hạng.

Trên các sàn thương mại điện tử, thịt trâu gác bếp được bán với nhiều mức giá, từ 400.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/kg. Sự chênh lệch này khiến chất lượng, nguồn nguyên liệu và quy trình chế biến trở thành những vấn đề được người tiêu dùng quan tâm.