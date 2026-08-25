Thịt heo mát, thịt gà phải “nâng chuẩn” để vào chuỗi ở TPHCM

Những ngày qua, TPHCM liên tục giám sát, chỉ đạo siết chặt quản lý an toàn thực phẩm, đặc biệt đối với bếp ăn trường học và bếp ăn tập thể.

Các hoạt động này được triển khai ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục (ngày 14/8). Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm, công khai thông tin về bữa ăn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị cũng cần được xác định rõ để hạn chế tình trạng chồng chéo hoặc đùn đẩy khi xảy ra sự cố.

Thực tế, với quy mô dân số trên 14 triệu người, tập trung nhiều khu công nghiệp, trường học, bệnh viện và cơ sở dịch vụ ăn uống, TPHCM xác định bếp ăn trường học, cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp và kinh doanh thức ăn đường phố là những nhóm có nguy cơ cao. Hiện thành phố giám sát 2.525 bếp ăn trường học, 399 cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp, 752 bếp ăn tập thể tại nhà máy, xí nghiệp, cùng hơn 13.000 cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố.

Trong bối cảnh này, các doanh nghiệp muốn tham gia vào chuỗi cung cấp suất ăn trường học, suất ăn công nghiệp cũng cần phải nâng chuẩn để đáp ứng yêu cầu.

Các sản phẩm có nguồn gốc, tiêu chuẩn, xuất xứ rõ ràng sẽ giúp doanh nghiệp thêm cơ hội đưa vào các chuỗi siêu thị và hệ thống cửa hàng. (Ảnh: Quang Định).

Chia sẻ tại hội thảo “Một suất ăn an toàn bắt đầu từ đâu?”, do báo Tuổi Trẻ, Sở Công thương TPHCM phối hợp Hiệp hội Ẩm thực TPHCM và Hội Công nghệ cao TPHCM tổ chức chiều 25/8, bà Lê Thị Ngọc Điệp, đại diện GREENFEED Việt Nam, cho biết doanh nghiệp có các sản phẩm thịt heo mát và thịt gà được sản xuất, chế biến theo quy trình kiểm soát gắt gao. Các quy trình giết mổ được thực hiện theo các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe áp dụng tại nhà máy. Việc áp dụng tiêu chuẩn nhằm đáp ứng yêu cầu từ các kênh phân phối, trong đó có kênh trường học.

Việc các kênh phân phối đặt ra tiêu chuẩn cụ thể cũng tạo thêm áp lực để doanh nghiệp kiểm soát chặt từ nguyên liệu đầu vào, giết mổ, làm mát, pha lóc đến bảo quản và vận chuyển.

Bà Vũ Thị Bích Trâm, đại diện doanh nghiệp An Phát, cho biết các sản phẩm của công ty như bưởi đường, cam, dưa lưới... cũng được sản xuất theo quy trình canh tác an toàn, có truy xuất nguồn gốc và đáp ứng tiêu chí của chương trình Tick xanh trách nhiệm (dấu hiệu nhận diện cho các sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, an toàn và nguồn gốc xuất xứ do Sở Công Thương TPHCM chủ trì triển khai).

Trong đó, dưa lưới được trồng trong nhà màng; bưởi được áp dụng quy trình canh tác an toàn, kiểm soát thời gian cách ly và các yêu cầu trong quá trình sản xuất. An Phát kỳ vọng doanh nghiệp có thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm đến các chuỗi siêu thị và hệ thống cửa hàng.

Thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đã được các bộ, ngành và địa phương quan tâm triển khai, qua đó đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu, đặc biệt tại các bếp ăn tập thể.

Phía sau mỗi suất ăn là một hành trình qua nhiều công đoạn. Rủi ro có thể phát sinh tại bất kỳ khâu nào, từ chất lượng nguyên liệu, điều kiện bảo quản đến khả năng truy xuất nguồn gốc và quy trình chế biến. Vì vậy, các khâu cung ứng nguyên liệu, phân phối và bếp ăn phải được phối hợp, kiểm soát đồng bộ.