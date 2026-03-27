Thị trường tín dụng tư nhân Mỹ chao đảo khi loạt quỹ lớn hạn chế rút vốn

Theo Bloomberg, hai “ông lớn” Ares Management và Apollo Global Management vừa gây tác động tiêu cực đến tâm lý thị trường khi đồng loạt hạn chế hơn một nửa yêu cầu rút vốn của nhà đầu tư. Diễn biến này phản ánh áp lực ngày càng lớn đối với thị trường tín dụng tư nhân quy mô khoảng 1.800 tỷ USD.

Cụ thể, quỹ Ares Strategic Income Fund với quy mô 10,7 tỷ USD chỉ cho phép nhà đầu tư rút tối đa 5% giá trị chứng chỉ quỹ, trong khi nhu cầu thực tế lên tới 11,6%. Tương tự, quỹ Apollo Debt Solutions trị giá 15,1 tỷ USD cũng áp dụng mức trần rút vốn 5% trước làn sóng yêu cầu lên tới 11,2%.

Việc siết trần rút vốn của hai tổ chức này ngay lập tức khiến khoảng 1,5 tỷ USD bị “kẹt lại”. Trên phạm vi toàn thị trường, hơn 4,6 tỷ USD vốn của nhà đầu tư đang trong tình trạng bị hạn chế thanh khoản. Các chuyên gia dự báo xu hướng đóng cửa rút vốn có thể tiếp diễn trong những tuần tới, sau động thái tương tự của BlackRock và Morgan Stanley.

Theo dữ liệu từ Robert A. Stanger & Co., chỉ trong quý này, nhà đầu tư đã đăng ký rút khoảng 13 tỷ USD khỏi hàng chục quỹ. Tuy nhiên, do các rào cản kỹ thuật, số tiền thực tế được giải ngân mới đạt khoảng hai phần ba nhu cầu.

Hai “ông lớn” trong lĩnh vực tín dụng tư nhân, Ares Management và Apollo Global Management, đã chặn nhà đầu tư rút chưa đến một nửa số tiền yêu cầu (Ảnh: The Times).

Áp lực thanh khoản gia tăng, nguy cơ hiệu ứng domino

Nguyên nhân sâu xa của làn sóng rút vốn đến từ tâm lý thận trọng ngày càng lan rộng trên thị trường. Động lực từng thúc đẩy sự bùng nổ của tín dụng tư nhân trong nhiều năm qua đang suy yếu, khi nhà đầu tư bắt đầu lo ngại về tiêu chuẩn cho vay lỏng lẻo cũng như rủi ro từ các doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm công ty phần mềm có thể bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Diễn biến tâm lý này nhanh chóng lan rộng và gây ra những cú sốc đáng kể. Trong phiên giao dịch ngày 24/3, vốn hóa của bốn “ông lớn” Ares Management, Apollo Global Management, Blackstone và KKR có thời điểm “bốc hơi” tới 10,2 tỷ USD khi thị trường chìm trong sắc đỏ. Cổ phiếu của các doanh nghiệp này đồng loạt giảm hơn 2% trước khi thu hẹp đà giảm vào cuối phiên.

Trước áp lực thanh khoản, các quỹ buộc phải triển khai những biện pháp ứng phó khác nhau. Blue Owl Capital lựa chọn bán bớt tài sản để tăng lượng tiền mặt, trong khi Blackstone tận dụng nguồn vốn nội bộ từ nhân viên nhằm hỗ trợ thanh khoản. Tuy vậy, phần lớn thị trường đang nghiêng về giải pháp thận trọng hơn: áp dụng giới hạn rút vốn và nỗ lực thuyết phục nhà đầu tư kiên nhẫn với chiến lược dài hạn.

Ông John Cocke, Phó Giám đốc đầu tư tại Corbin Capital Partners, cảnh báo về nguy cơ hình thành một “vòng xoáy phản hồi” tiêu cực. Theo đó, khi các quỹ siết chặt khả năng rút vốn, sức hấp dẫn đối với dòng tiền mới sẽ suy giảm. Dữ liệu thị trường cho thấy dòng vốn vào các công ty phát triển kinh doanh không niêm yết đã giảm tới 43% chỉ trong tháng trước.

Khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế

Trước làn sóng phản ứng từ nhà đầu tư, các nhà quản lý quỹ buộc phải lên tiếng trấn an. Phát biểu tại Phoenix, CEO của Ares Management, ông Mike Arougheti, cho biết mức trần rút vốn 5% không phải là con số tùy ý, mà được thiết kế phù hợp với đặc thù thanh khoản của danh mục đầu tư.

“Đây không phải là mô hình mà nhà đầu tư có thể nói muốn rút là được hoàn tiền ngay lập tức”, ông nhấn mạnh.

Đại diện Ares cũng cho biết tỷ lệ nhà đầu tư muốn rời quỹ hiện chưa đến 1% trong tổng số khoảng 20.000 cổ đông. Quỹ này đang duy trì khoảng 5 tỷ USD nguồn lực dự trữ, với danh mục gồm 854 doanh nghiệp, mỗi khoản vay trung bình chỉ chiếm khoảng 0,1% mức độ rủi ro.

Tuy nhiên, diễn biến lần này đã phơi bày điểm yếu cốt lõi của mô hình tín dụng tư nhân. Bản chất đây là các tài sản kém thanh khoản, khó có thể chuyển đổi thành tiền trong thời gian ngắn, nhưng lại được phân phối tới nhóm nhà đầu tư cá nhân vốn có nhu cầu linh hoạt cao.

Chủ tịch của Apollo Global Management, ông Jim Zelter, thừa nhận ngành này chưa truyền đạt đầy đủ các rủi ro tới nhà đầu tư. Sự thiếu minh bạch ở một số kênh phân phối đã dẫn đến khoảng cách lớn giữa kỳ vọng và thực tế: nhà đầu tư mong muốn khả năng rút vốn nhanh, trong khi dòng tiền thực tế lại bị “khóa” trong các khoản vay dài hạn.

Nhà đầu tư Boaz Weinstein cảnh báo kịch bản tiêu cực nếu hiệu ứng domino xảy ra. Trong trường hợp nhu cầu rút vốn tăng lên tới 40%, nhà đầu tư có thể chỉ thu hồi được khoảng 1/8 số tiền. Khi các quỹ buộc phải bán tài sản để đáp ứng thanh khoản, giá trị danh mục sẽ tiếp tục suy giảm, kéo dài quá trình rút vốn có thể lên tới 3-4 năm.

Thị trường tín dụng tư nhân đang bước vào giai đoạn thử thách khắc nghiệt nhất kể từ khi mở rộng sang nhóm nhà đầu tư cá nhân. Ông Michael Anderson, Giám đốc chiến lược tín dụng toàn cầu tại Citigroup, cảnh báo các nhà quản lý quỹ phải duy trì thế cân bằng mong manh giữa nhà đầu tư rút vốn và những người tiếp tục ở lại. Nếu đáp ứng yêu cầu rút vốn quá lớn, cấu trúc danh mục có thể bị méo mó, kéo theo rủi ro đổ vỡ trong tương lai.