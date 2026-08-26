Thị trường tiền số 26/8: Bitcoin đảo chiều

Tối 26/8, dữ liệu từ sàn OKX cho thấy bitcoin giảm gần 1% trong 24 giờ, xuống khoảng 78.680 USD. Trước đó, bitcoin có thời điểm vượt 80.000 USD sau khi tăng hơn 25% từ vùng 63.000-64.000 USD chỉ trong một tuần. Sau nhịp tăng mạnh, giá bitcoin đang chịu áp lực điều chỉnh khi một bộ phận nhà đầu tư bắt đầu chốt lời.

Áp lực bán gia tăng

Theo nền tảng phân tích CryptoQuant, lượng bitcoin được đưa lên các sàn để bán tăng trong những ngày qua. Phần lớn các nhóm nhà đầu tư hiện đều có lãi, tạo điều kiện để hoạt động chốt lời gia tăng khi bitcoin tiến sát 80.000 USD.

CryptoQuant nhận định thách thức lớn nhất đối với bitcoin hiện nay là liệu nhu cầu mua mới có đủ sức hấp thụ lượng bitcoin được bán ra hay không. Nếu lực mua không tăng tương ứng, áp lực chốt lời có thể khiến giá tiếp tục điều chỉnh sau đợt tăng mạnh.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 78.500 USD (Ảnh: Lê Tỉnh).

Dòng tiền từ nhà đầu tư Mỹ cũng là yếu tố được theo dõi. Chỉ số phản ánh chênh lệch giá bitcoin trên Coinbase và Binance vẫn ở mức âm, dù đã cải thiện đáng kể so với đầu tháng 8.

Theo CryptoQuant, nếu chỉ số này vượt 0 và duy trì ở mức dương, thị trường có thể ghi nhận sự trở lại rõ ràng hơn của nhu cầu mua từ nhà đầu tư Mỹ.

Trong bối cảnh đó, các dữ liệu kinh tế Mỹ trong tuần này được xem là yếu tố có thể tác động đến hướng đi của bitcoin.

Trước mắt là số liệu lạm phát PCE (chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân) tháng 7, thước đo được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đặc biệt quan tâm.

Theo đơn vị FactSet, lạm phát lõi PCE được dự báo tăng 3,2% so với cùng kỳ và 0,18% so với tháng trước. Nếu lạm phát cao hơn dự báo, kỳ vọng Fed giảm lãi suất có thể suy yếu, qua đó gây sức ép lên bitcoin và các tài sản rủi ro.

Ông Vikram Subburaj, CEO sàn Giottus, cho rằng nhà đầu tư cần theo dõi số liệu PCE, GDP quý II và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole. Theo ông, thị trường hiện nghiêng về khả năng Fed giữ lãi suất ở mức 3,5%-3,75% trong cuộc họp tháng 9.

Ông Subburaj khuyến nghị nhà đầu tư không nên chạy theo mức tăng mạnh vừa qua, thay vào đó nên chia nhỏ các lần mua, duy trì quy mô đầu tư phù hợp và hạn chế sử dụng đòn bẩy.

Bên cạnh lạm phát và lãi suất, kết quả kinh doanh của Nvidia cũng được giới đầu tư tiền số quan tâm. Kết quả tích cực từ doanh nghiệp công nghệ này có thể cải thiện tâm lý đối với các tài sản rủi ro, trong đó có bitcoin.

Sau khi tăng từ vùng 63.000-64.000 USD lên trên 80.000 USD, bitcoin đang đứng trước bài kiểm tra về khả năng duy trì đà tăng. Nếu lực mua mới gia tăng và bitcoin vượt dứt khoát 80.000 USD, vùng 83.000 USD có thể trở thành mục tiêu tiếp theo.

Ngược lại, nếu áp lực chốt lời tiếp tục tăng trong khi các dữ liệu về lạm phát và lãi suất kém thuận lợi, bitcoin có thể bước vào một nhịp điều chỉnh sâu hơn.