Thị trường tiền số 25/8: Bitcoin vượt 80.000 USD, còn tăng được bao xa?

Tối 25/8, dữ liệu từ sàn OKX cho thấy bitcoin tăng gần 4% trong 24 giờ, lên trên 79.300 USD. Trong phiên, bitcoin có thời điểm vượt 80.000 USD, nối dài đà phục hồi mạnh từ tuần trước. Tính trong 7 ngày, bitcoin đã tăng hơn 25%, kéo theo nhiều đồng tiền số lớn cũng đồng loạt đi lên.

Đáng chú ý, đà tăng này không đi kèm sự gia tăng mạnh của các vị thế mua trên thị trường tương lai. Theo Glassnode, số hợp đồng bitcoin đang mở giảm còn khoảng 587.584 bitcoin, từ 645.760 bitcoin ngày 14/8, thấp nhất trong gần 5 tháng.

Giá tăng trong khi số hợp đồng mở giảm cho thấy một phần lực mua đến từ những nhà đầu tư đặt cược giá giảm. Khi bitcoin đi ngược kỳ vọng, nhóm này phải mua trở lại để đóng vị thế, qua đó tiếp thêm lực đẩy cho thị trường. Nói cách khác, một phần đà tăng hiện tại đến từ việc những người bán ra trước đó phải quay lại mua vào.

Nhà đầu tư trở nên lạc quan hơn

Theo Coindesk, đây là điểm giúp đợt tăng hiện tại có phần khác với những giai đoạn bitcoin tăng nóng dựa nhiều vào đòn bẩy. Dữ liệu từ Glassnode cho thấy lượng hợp đồng sử dụng bitcoin hoặc các tài sản số khác làm tài sản bảo đảm đã giảm xuống khoảng 52.000 bitcoin, tương đương 11% tổng hoạt động trên thị trường. Chi phí duy trì các vị thế mua cũng vẫn dưới 10% tính theo năm.

Bitcoin giao dịch tại 79.317 USD (Ảnh: Lê Tỉnh).

Các số liệu này cho thấy nhà đầu tư đã trở nên lạc quan hơn, nhưng chưa đẩy hoạt động đầu cơ lên mức quá cao. Khi đòn bẩy không tăng mạnh, thị trường cũng ít có nguy cơ xuất hiện những đợt bán tháo dây chuyền nếu bitcoin bất ngờ đảo chiều.

Tâm lý thị trường đang cải thiện nhanh. Chỉ số sợ hãi và tham lam đã trở lại vùng “tham lam” từ ngày 21/8 và hiện ở mức 74, cao nhất kể từ tháng 10/2025.

Tuy nhiên, tâm lý tích cực cũng có mặt trái. Khi nhiều nhà đầu tư cùng kỳ vọng giá tiếp tục tăng, những người mua từ vùng thấp có thể bắt đầu chốt lời. Sau khi bitcoin tăng hơn 25% chỉ trong một tuần, khả năng xuất hiện những nhịp rung lắc là điều khó tránh khỏi.

Dư địa tăng bitcoin còn nhiều?

Câu hỏi quan trọng nhất lúc này là bitcoin có thể đi xa đến đâu sau khi vượt 80.000 USD. Theo Cointelegraph, mốc 80.000 USD trước mắt sẽ cần được giữ vững. Nếu giá có thể duy trì trên ngưỡng này thay vì nhanh chóng quay đầu, tâm lý thị trường nhiều khả năng tiếp tục được củng cố và lực mua có thể hướng tới vùng 83.000 USD.

Đây sẽ là vùng giá đáng chú ý tiếp theo. Việc vượt qua 83.000 USD, nếu xảy ra cùng thanh khoản và lực mua đủ mạnh, sẽ cho thấy đà phục hồi không chỉ là một nhịp bật tăng ngắn hạn.

Ngược lại, nếu bitcoin không giữ được 80.000 USD, áp lực chốt lời có thể nhanh chóng chiếm ưu thế. Khi đó, vùng giá vừa được chinh phục có thể trở thành điểm giằng co mới giữa bên mua và bên bán.

Với mức tăng hơn 25% trong một tuần, bitcoin rõ ràng đã có một cú bứt phá mạnh. Nhưng để tăng tiếp, thị trường cần nhiều hơn hiệu ứng đóng các vị thế bán. Lực mua thực sự phải đủ lớn để hấp thụ lượng bitcoin được bán ra khi nhà đầu tư bắt đầu chốt lời.

Theo chuyên gia, 80.000 USD là bài kiểm tra đầu tiên, còn 83.000 USD mới là cột mốc cho thấy bitcoin còn đủ sức đi xa đến đâu.