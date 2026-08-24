Thị trường tiền số 24/8: Điều gì đang chờ bitcoin sau cú tăng mạnh?

Tối 24/8, dữ liệu từ sàn OKX cho thấy bitcoin tăng hơn 1%, lên trên 78.330 USD. Trong tuần qua, bitcoin tăng khoảng 24%, có thời điểm chạm 79.550 USD, mức cao nhất kể từ đầu tháng 5. Đà tăng giúp bitcoin thoát khỏi vùng giá đi ngang kéo dài 6 tuần, nhưng cũng đặt thị trường trước câu hỏi liệu mức giá này có thể được duy trì.

Dòng tiền mới tiếp sức bitcoin

Một trong những động lực chính của đợt tăng đến từ quyết định của Bộ Tài chính Mỹ tăng quy mô mua lại trái phiếu Chính phủ dài hạn lên 4 tỷ USD mỗi đợt, từ mức 2 tỷ USD trước đó. Động thái này kéo lợi suất trái phiếu dài hạn giảm, tạo thêm điều kiện để dòng tiền tìm đến những tài sản có khả năng sinh lời cao hơn như bitcoin và vàng.

Đà tăng còn được tiếp sức bởi hơn 3 tỷ USD lệnh đặt cược bitcoin giảm giá bị thanh lý trong 24 giờ. Khi giá bitcoin tăng nhanh, những nhà đầu tư này buộc phải mua bitcoin để đóng lệnh, tạo thêm lực mua và đẩy giá lên.

Bitcoin đang giao dịch tại 78.338 USD (Ảnh: Lê Tỉnh).

Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy đợt tăng lần này không chủ yếu đến từ việc nhà đầu tư vay tiền để đặt cược bitcoin tăng. Theo CoinGlass, lượng hợp đồng giao dịch bitcoin đang mở giảm từ 762.000 bitcoin ngày 18/8 xuống khoảng 715.000 bitcoin, mức thấp nhất trong 2 tháng.

Điều này cho thấy bitcoin tăng giá chủ yếu nhờ nhu cầu mua thực tế và việc các lệnh đặt cược giá giảm được đóng, thay vì một làn sóng đặt cược mới bằng tiền vay.

Dòng tiền vào các quỹ bitcoin cũng trở lại mạnh mẽ. Theo Farside Investors, các quỹ bitcoin giao dịch trên sàn chứng khoán Mỹ hút khoảng 1,9 tỷ USD trong tuần qua, mức cao nhất kể từ tháng 10/2025. Tính từ đầu tháng 8, dòng tiền ròng vào nhóm quỹ này đạt khoảng 2,38 tỷ USD, mức cao nhất từ đầu năm.

Bà Gracie Lin, CEO sàn OKX SG, cho rằng việc các quỹ bitcoin ghi nhận dòng tiền vào trong cả 5 phiên giao dịch tuần qua cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư đang trở lại. Tuy nhiên, bà lưu ý sau một đợt tăng mạnh, việc nhà đầu tư chốt lời là điều không bất ngờ.

Thử thách sắp tới của bitcoin

Bitcoin đã vượt trở lại mức giá trung bình trong 50 tuần. Đây là một ngưỡng được giới giao dịch theo dõi trong những giai đoạn bitcoin suy yếu. Trong các chu kỳ trước, bitcoin từng tăng lên vùng này rồi quay đầu giảm sâu.

Ông Rekt Capital, nhà giao dịch và phân tích tiền số, cho rằng vùng quanh 80.000 USD vẫn là rào cản quan trọng. Những đợt tăng mạnh trước đây trong giai đoạn thị trường suy yếu thường bị điều chỉnh ngay trong tuần tiếp theo. Vì vậy, những ngày tới sẽ rất quan trọng để xác định bitcoin có thể duy trì vùng giá cao hiện nay hay không.

Dữ liệu từ CryptoQuant cũng cho thấy vùng 68.000-73.000 USD đang là khu vực đáng chú ý. Đây là vùng giá vốn của nhiều nhóm nhà đầu tư mua bitcoin gần đây. Nếu giá duy trì trên vùng này, đà phục hồi sẽ có nền tảng tốt hơn. Ngược lại, nếu bitcoin giảm xuống dưới vùng này, nhiều nhà đầu tư mới có thể rơi vào trạng thái thua lỗ, tạo thêm áp lực bán.

Trong ngắn hạn, diễn biến lãi suất Mỹ sẽ là một yếu tố quan trọng. Hội nghị kinh tế Jackson Hole đang diễn ra, trong đó thị trường đặc biệt chú ý đến phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh.

Theo dữ liệu CME Group, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed giữ lãi suất ở mức 3,5-3,75% sau cuộc họp tháng 9 là 63,1%. Nếu lãi suất tiếp tục duy trì ở mức cao, bitcoin sẽ phải cạnh tranh với các tài sản truyền thống có khả năng sinh lời ổn định.

Bên cạnh đó, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ dự kiến công bố ngày 26/8 cũng được theo dõi sát. Nếu lạm phát thấp hơn kỳ vọng, khả năng Fed giảm lãi suất có thể được củng cố, qua đó hỗ trợ bitcoin. Ngược lại, lạm phát cao có thể khiến kỳ vọng hạ lãi suất suy yếu và gây áp lực lên giá.

Sau khi tăng khoảng 24% trong một tuần, bitcoin đang tiến sát mốc 80.000 USD. Dòng tiền vào các quỹ bitcoin và việc các lệnh đặt cược giá giảm bị đóng đang tạo lực đỡ, nhưng lãi suất, lạm phát và khả năng chốt lời có thể khiến giá biến động mạnh trong những ngày tới.