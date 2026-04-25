Thị trường thanh toán không tiền mặt: Tiềm năng bứt phá cho giải pháp VietQRPay

Trong bối cảnh bùng nổ các phương thức thanh toán hiện đại, VietQRPay - dịch vụ thanh toán qua mã QR được phát triển bởi NAPAS - đang nổi lên như một giải pháp giàu tiềm năng, đáp ứng đồng thời nhu cầu của người tiêu dùng, doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

QR code tăng trưởng bùng nổ, dư địa lớn cho VietQRPay

Trong bức tranh tăng trưởng ấn tượng của thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam, QR code là một trong những phương thức phổ biến nhất nhờ tính tiện lợi và khả năng triển khai linh hoạt.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), trong 2 tháng đầu năm 2026, giao dịch qua QR Code tăng 20,22% về số lượng và 12,59% về giá trị so với cùng kỳ. Trước đó, báo cáo của NHNN 9 tháng đầu năm 2025 cũng cho thấy sự tăng trưởng ấn tượng của giao dịch qua QR Code, vượt 61,63% về số lượng và 150,67% về giá trị.

Những con số này phản ánh rõ một thực tế: thanh toán QR không còn là xu hướng mới mà đã trở thành thói quen phổ biến, hiện diện trong hầu hết các hoạt động chi tiêu hàng ngày, từ những giao dịch nhỏ lẻ đến các khoản thanh toán thường xuyên.

Trong bối cảnh đó, VietQRPay có lợi thế lớn khi tham gia vào một thị trường đã được “kích hoạt” về nhu cầu và hành vi người dùng. Đây chính là nền tảng quan trọng để các giải pháp thanh toán dựa trên QR tiếp tục mở rộng quy mô, gia tăng độ phủ và từng bước trở thành phương thức thanh toán chủ đạo trong nền kinh tế số.

VietQRPay có lợi thế lớn khi người dùng đã hình thành thói quen quét mã thanh toán (Ảnh: KiotViet).

Chuyển dịch từ chuyển khoản cá nhân sang thanh toán thương mại (P2M)

Một trong những thay đổi quan trọng của thị trường là sự dịch chuyển từ hình thức chuyển khoản cá nhân (P2P) sang thanh toán thương mại (P2M). Trước đây, nhiều cửa hàng sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền chuyển khoản, dù tiện lợi nhưng lại tồn tại nhiều hạn chế: khó phân biệt giao dịch kinh doanh, thiếu cơ chế đối soát, không hỗ trợ hoàn trả hay bảo vệ người mua.

Trong khi đó, các giải pháp như VietQRPay được xây dựng theo hướng chuẩn hóa, giúp định danh rõ ràng giao dịch thương mại. Mỗi giao dịch đều được ghi nhận, đối soát và quản lý minh bạch, tạo sự tin cậy cho cả người bán lẫn người mua.

Sự chuyển dịch này không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là bước tiến quan trọng trong quá trình chuyên nghiệp hóa hoạt động kinh doanh.

Đối với các hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, việc áp dụng VietQRPay không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm thanh toán mà còn từng bước tiếp cận với mô hình vận hành bài bản, hiện đại hơn.

Trợ lực từ nền tảng quản lý bán hàng KiotViet

Một trong những lợi thế lớn của VietQRPay nằm ở khả năng tích hợp với các nền tảng quản lý bán hàng. Điển hình là hệ sinh thái của KiotViet với hơn 300.000 nhà bán hàng trên toàn quốc.

Việc kết hợp giữa giải pháp thanh toán và phần mềm quản lý giúp tạo ra một quy trình khép kín: từ bán hàng, thanh toán đến ghi nhận doanh thu. Khi khách hàng quét mã QR thanh toán, thông tin giao dịch được cập nhật ngay lập tức vào hệ thống, giúp người bán hàng dễ dàng theo dõi, đối soát và quản lý tài chính.

VietQRPay có cơ hội phủ sóng rộng rãi thông qua mạng lưới hàng trăm nghìn nhà bán hàng đang sử dụng KiotViet (Ảnh: KiotViet).

Không chỉ dừng lại ở việc tối ưu vận hành, sự kết hợp này còn góp phần nâng cao tính minh bạch và tuân thủ trong kinh doanh. Dữ liệu được số hóa, lưu trữ đầy đủ và nhất quán, giúp chủ hộ kinh doanh, doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc kê khai thuế cũng như lập kế hoạch tài chính dài hạn.

Đại diện KiotViet cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan thuế và các ngân hàng để đẩy mạnh hoạt động truyền thông, hướng dẫn người dùng thay đổi thói quen thanh toán và tích cực chuyển đổi sang VietQRPay.

Thị trường thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển sâu, với trọng tâm là sự chuẩn hóa và kết nối trong hệ sinh thái. Từ sự bùng nổ của QR code, xu hướng chuyển dịch sang thanh toán thương mại, đến khả năng tích hợp với giải pháp quản lý bán hàng - tất cả đang thúc đẩy cho các giải pháp như VietQRPay bứt phá.

Trong bối cảnh đó, việc sớm nắm bắt và triển khai các giải pháp thanh toán số sẽ là chìa khóa giúp doanh nghiệp và hộ kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh, bắt kịp xu hướng của nền kinh tế số.