Thị trường rung lắc, người giàu thế giới giữ tiền và gom tài sản ra sao?

Giá dầu leo thang, chuỗi cung ứng năng lượng và an ninh lương thực toàn cầu căng thẳng đang đẩy thị trường tài chính vào thế bấp bênh. Chứng khoán và vàng liên tục rung lắc khiến nhiều nhà đầu tư cá nhân như ngồi trên đống lửa.

Tuy nhiên, ở góc nhìn của giới siêu giàu, những đợt sóng lớn này không phải là lúc để tháo chạy. Cách họ ứng xử với khối tài sản khổng lồ mang lại những bài học đắt giá cho bất kỳ ai muốn bảo vệ túi tiền của mình.

Giữa biến động thị trường, giới tỷ phú không chạy theo số đông mà giữ kỷ luật riêng (Ảnh: Yahoo).

Tiền mặt là "đạn dược" và tấm khiên dự phòng

Theo Investopedia, "nhà hiền triết xứ Omaha" Warren Buffett luôn coi tiền mặt là đạn dược tài chính.

Trong khi đám đông thường dốc sạch hầu bao để lướt sóng, tập đoàn Berkshire Hathaway của ông lại kiên nhẫn ôm khối tiền mặt kỷ lục, có thời điểm vượt 300 tỷ USD. Họ chấp nhận bị chê là bảo thủ trong thị trường giá lên, để rồi trở thành "kẻ đi săn" vĩ đại khi khủng hoảng ập đến.

Cùng quan điểm, chia sẻ trên Business Insider, triệu phú tự thân Ramit Sethi nhấn mạnh rằng thay vì cố gắng "bắt đáy" thị trường, điều duy nhất ông làm lúc này là tăng cường tiền tiết kiệm. Ông khuyên mọi người nên dùng khoản tiền dư để xây dựng một quỹ dự phòng đủ trang trải chi phí sinh hoạt lên tới 12 tháng.

Lý do rất đơn giản bởi khi kinh tế vĩ mô có biến, các doanh nghiệp sẽ lập tức thu hẹp quy mô và làn sóng sa thải là điều khó tránh. Một khoản tiền gửi ngân hàng an toàn lúc này chính là tấm khiên vững chắc nhất bảo vệ gia đình bạn.

Không phải lúc nào cũng cần kiếm thật nhiều tiền, đôi khi, giữ được tiền trong giai đoạn khó khăn mới là chiến lược sống còn.

Đóng ứng dụng đầu tư, tuyệt đối không bán tháo

Sai lầm chí mạng nhất của nhà đầu tư nhỏ lẻ là để cảm xúc dẫn dắt. Tờ Business Insider dẫn lời chuyên gia Ramit Sethi cảnh báo việc liên tục mở ứng dụng kiểm tra tài khoản khi thị trường đỏ lửa chẳng khác nào bước vào sòng bài lúc nửa đêm.

Chẳng có quyết định sáng suốt nào được đưa ra trong sự hoảng loạn. Sự sợ hãi sẽ xúi giục bạn bán tháo và đánh mất thành quả tích lũy chỉ trong tích tắc.

Thay vì cố gắng tối ưu hóa hay đoán định ngày mai thị trường xanh hay đỏ, giới siêu giàu chọn cách đứng im.

Tỷ phú Warren Buffett từng đúc kết một chân lý sâu sắc rằng thị trường chứng khoán thực chất chỉ là một cỗ máy chuyển tiền từ tay kẻ thiếu kiên nhẫn sang người kiên nhẫn.

Thực tế lịch sử đã chứng minh, dù trải qua vô số cuộc suy thoái, nếu bạn đầu tư 100 USD vào thị trường Mỹ từ năm 1928 và kiên định giữ nguyên, khoản tiền này có thể tăng lên gần 1 triệu USD ngày nay.

Việc đầu tư định kỳ tự động hàng tháng, bất chấp biến động, sẽ mang lại hiệu quả bền vững hơn nhiều so với trò chơi may rủi mang tên "đoán sóng thị trường".

Tham lam khi đám đông sợ hãi

Khi đám đông tháo chạy cũng là lúc tài sản tốt bị bán với giá rẻ mạt. Theo Investopedia, nguyên tắc nền tảng của Buffett là sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi.

Trong cuộc khủng hoảng tài chính 2008, khi cổ phiếu ngân hàng lao dốc không phanh, ông đã quyết đoán rót 5 tỷ USD vào Goldman Sachs. Thương vụ ngược dòng này sau đó mang về cho ông hơn 3 tỷ USD lợi nhuận.

Buffett không nhìn vào bảng điện nhấp nháy mà nhìn vào giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Ông đặt ra một phép thử đơn giản: Nếu cổ phiếu giảm 30%, liệu người ta có ngừng uống Coca-Cola hay quẹt thẻ American Express ít đi không? Nếu câu trả lời là không, sự sụt giảm đó chỉ là phản ứng thái quá của đám đông.

Thương vụ mua cổ phiếu Washington Post năm 1973 với giá chỉ bằng 25% giá trị thực, để rồi thu lời gấp 20 lần sau đó là minh chứng rõ nét nhất cho chiến lược tập trung vào giá trị bền vững này.

Đa dạng hóa và vươn ra toàn cầu

Bên cạnh việc săn tài sản giá rẻ, giới siêu giàu hiếm khi dồn tất cả vốn liếng vào một rổ. Theo AOL, tỷ trọng cổ phiếu trong khối tài sản của các tỷ phú thường dưới mức 50%. Phần còn lại được họ phân bổ khéo léo vào bất động sản, doanh nghiệp tư nhân, hoặc thậm chí là đất nông nghiệp như cách tỷ phú Bill Gates đang làm.

Với nhà đầu tư, bên cạnh chứng khoán, việc phân bổ một phần vốn sang bất động sản, vàng, hoặc tiền số là những kênh thay thế đáng cân nhắc để bảo toàn tài sản.

Đáng chú ý, xu hướng đầu tư ra toàn cầu đang ngày càng được giới tinh hoa ưa chuộng. Việc rót vốn vào các quỹ ETF toàn cầu giúp dòng tiền được trải rộng qua nhiều thị trường, giảm thiểu rủi ro khi một nền kinh tế cụ thể gặp cú sốc cục bộ.

Thế giới luôn tiềm ẩn những biến số không thể lường trước. Tuy nhiên, triết lý của những bộ óc tài chính vĩ đại nhất lại vô cùng giản dị: Giữ cái đầu lạnh, bám sát giá trị thực và coi biến động là cơ hội thay vì rủi ro.

Trong một thế giới nhiều biến động khôn lường, điều quan trọng không phải là né tránh mọi cú sốc mà là biết cách tận dụng chúng để gia tăng tài sản một cách kỷ luật nhất.