Thêm thương hiệu thời trang Việt tuyên bố đóng cửa sau 10 năm hoạt động

Ngày 31/1, trên fanpage chính thức, SSStutter bất ngờ đăng tải thông báo nói lời tạm biệt sau hành trình hơn 10 năm hoạt động.

Được biết, SSStutter là thương hiệu thời trang nam quen thuộc với những khách hàng yêu thích phong cách tối giản, gọn gàng và đã có chỗ đứng nhất định trên thị trường.

Về lý do quyết định dừng lại, trong video đăng tải trên fanpage chính thức của thương hiệu, anh Thư Lê - Founder & CEO SSStutter cho biết có 3 nguyên nhân chính.

Thứ nhất, áp lực dòng tiền. “Không phải là vì không bán được, cứ có hàng là bán được rất là tốt. Nhưng mình phải đóng bởi vì mình chịu áp lực về dòng tiền hay tạm gọi là hết dòng tiền để duy trì tiếp”, anh Thư Lê nói.

Thứ hai, cảm giác có lỗi với nhân sự và khách hàng. Việc dừng lại được xem là lựa chọn để mở ra hướng đi tốt hơn cho những người đã tin tưởng và đồng hành.

Và cuối cùng là sự thay đổi cá nhân của người sáng lập. Anh Thư Lê cho rằng bản thân không còn phù hợp để tiếp tục định hình phong cách cho nhóm khách hàng trẻ, trong bối cảnh thị trường thời trang nam ngày càng xuất hiện nhiều thương hiệu mới, năng động và bắt kịp xu hướng.

Vì vậy, thương hiệu quyết định dừng lại.

SSStutter bất ngờ đăng tải thông báo nói lời tạm biệt sau hành trình hơn 10 năm hoạt động (Ảnh: SSStutter).

Trước đó không lâu, thương hiệu thời trang nữ Her25 ở Hà Nội cũng chính thức đăng tải thông báo khép lại hành trình 12 năm hoạt động. Phía dưới phần bình luận, nhiều khách hàng thể hiện sự tiếc nuối trước quyết định dừng hoạt động của thương hiệu này.

Hay L.II.N Clothing, một thương hiệu thời trang có hơn 1,4 triệu người theo dõi vừa thông báo đóng cửa vĩnh viễn thương hiệu sau hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang nữ. Theo chia sẻ của nhà sáng lập, sau thời gian dài cân nhắc, thương hiệu quyết định dừng kinh doanh mảng thời trang, không phải vì "hết đam mê" mà do thực tế thị trường đã thay đổi.

Thực tế, không chỉ gần đây mà từ cuối năm 2024 đến nay, hàng loạt nhãn hàng thời trang Việt lần lượt quyết định dừng cuộc chơi như thương hiệu Lép (Hà Nội) ngừng hoạt động sau 8 năm, Casta đóng cửa 22 cửa hàng sau 13 năm, đến thương hiệu Edini (TPHCM) dừng mảng thời trang thường ngày sau 12 năm.

Điểm chung mà các nhãn hàng thừa nhận là không thể theo kịp tốc độ thay đổi, cũng như cuộc đua "giá rẻ kịch sàn" ngày càng gay gắt.

Theo chuyên gia, sự bùng nổ thương mại điện tử đang tạo thêm áp lực cho mô hình thời trang truyền thống. Thị trường Việt Nam tuy nhiều tiềm năng nhưng chỉ những thương hiệu đủ sức bền, phát triển linh hoạt và đầu tư dài hạn mới có thể tồn tại.