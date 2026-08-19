Thêm một startup từng gọi vốn trên Shark Tank dừng hoạt động?

Sáng 19/8, hotline của thương hiệu Curnon - thương hiệu đồng hồ thời trang “made in Việt Nam” không liên lạc được; website Curnon cũng không còn truy cập được.

Phóng viên Dân trí liên hệ qua fanpage và điện thoại của đơn vị này thì được thông báo vẫn nhận sửa chữa bảo hành sản phẩm, nhưng ngừng tiếp nhận đơn hàng mới.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự bất ngờ trước thông tin một startup Việt sắp khép lại hành trình 9 năm của công ty. Thương hiệu không chia sẻ cụ thể về lý do dừng hoạt động.

Fanpage của thương hiệu này thông báo dừng tiếp nhận đơn mới (Ảnh chụp màn hình sáng 19/8).

Được biết, thương hiệu này từng lên chương trình Shark Tank gọi vốn năm 2018. Lúc bấy giờ, hai nhà sáng lập là Quang Thái và Anh Đức kêu gọi 5 tỷ đồng cho 15% cổ phần, mục đích mở rộng quy mô kinh doanh, đẩy mạnh marketing online, phát triển thêm khách hàng.

Trước diễn biến mới nhất này, Curnon từng có giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Cuối năm 2019, tức là hơn 1 năm sau khi lên sóng Shark Tank, Quang Thái tiết lộ rằng doanh thu công ty đã tăng gấp 7 lần kể từ thời điểm được cam kết đầu tư…

Thực tế, Curnon không phải là startup đầu tiên tăng trưởng vượt trội sau khi bước ra Shark Tank. Rất nhiều thương hiệu đình đám, từng tăng trưởng mạnh song vấp phải thử thách vận hành, quản lý khi mở rộng quy mô và không vượt qua được, có thể gọi tên Cà Mèn, Vua Cua, Soya Garden, Luxstay…

Sản phẩm xuất khẩu của Cà Mèn (Ảnh: DN).

Tháng trước, ngày 19/7, fanpage Cà Mèn Foods đăng tải thông tin cho biết sau nhiều tháng liên tục rơi vào tình trạng hết hàng, thương hiệu chính thức thông báo dừng hoạt động mảng thực phẩm đóng gói - lĩnh vực từng làm nên tên tuổi của doanh nghiệp.

Thành lập vào tháng 3/2023 với sứ mệnh "Mang ẩm thực Việt đi muôn phương", Cà Mèn Foods ra đời từ ý tưởng hình thành trong giai đoạn đại dịch Covid-19, khi việc tìm một bữa ăn ngon trở nên khó khăn. Từ đó, nhóm sáng lập phát triển sản phẩm cháo bột cá lóc Quảng Trị đóng gói, gồm cá lóc tươi, sợi bột gạo tươi, nước xốt và gia vị; người dùng chỉ mất khoảng 5 phút chế biến để có một tô cháo nóng hổi.

Sản phẩm cháo bột cá lóc nhanh chóng tạo được tiếng vang và được nhiều người tiêu dùng tại Mỹ đón nhận. Sau thành công của sản phẩm đầu tiên, Cà Mèn Foods mở rộng danh mục lên 15 sản phẩm, đưa hàng vào nhiều hệ thống bán lẻ như Co.opmart, Emart, KingFoodMart và Farmers Market. Doanh nghiệp cũng xuất khẩu sản phẩm sang Mỹ, Canada, Úc và Anh.

Cà Mèn Foods cũng từng được xem là một trong những startup nổi bật trong lĩnh vực thực phẩm nhờ đưa đặc sản Việt Nam ra thị trường quốc tế… Dù vậy, những áp lực về dòng tiền trong thời gian gần đây là nguyên nhân chính khiến công ty phải dừng mảng này.

Hay chuỗi nhà hàng Vua Cua, thành lập năm 2014, đã gọi vốn thành công từ Shark Liên tại Shark Tank Việt Nam mùa 4 vào cuối năm 2022, nhận 3,5 tỷ đồng cho 10% cổ phần. Vua Cua là một trong những startup được giải ngân vốn nhanh nhất sau chương trình.

Đến tháng 3/2025, nhà sáng lập Đoàn Thị Anh Thư thông báo dừng phát triển tại thị trường Việt Nam và hoàn vốn cho các nhà đầu tư. Nguyên nhân được cho là do thiếu kinh nghiệm, mở rộng quá nhanh và thiếu nguồn lực.

Cửa hàng Soya Garden (Ảnh: IT).

Soya Garden cũng là một trường hợp nổi bật. Đây là chuỗi kinh doanh đậu nành hữu cơ, nhận đầu tư từ Shark Thủy với số vốn lên tới 15 tỷ đồng, bao gồm quyền kiểm soát tài chính và sở hữu 45% cổ phần. Thời kỳ đỉnh cao, chuỗi này từng mở tới 50 cửa hàng tại nhiều tỉnh thành.

Thương hiệu còn mạnh tay chi tiền thuê mặt bằng vàng ngay tại trung tâm TPHCM gây chú ý. Tuy nhiên, từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2020, Soya Garden đóng cửa hàng loạt chi nhánh do chịu tác động của đại dịch Covid-19. Đến tháng 3/2024, cửa hàng cuối cùng của Soya Garden cũng ngừng hoạt động.

Luxstay - thương hiệu không chỉ nhận được đầu tư của các "cá mập" và còn từ người nổi tiếng Sơn Tùng M-PT - cũng đã rút khỏi thị trường.

Năm 2019, sau khi lên chương trình Shark Tank Việt Nam, nền tảng đặt chỗ nghỉ dưỡng trực tuyến, nhận thêm khoản đầu tư 3 triệu USD của CyberAgent Ventures do Shark Dũng làm Giám đốc Quỹ tại Việt Nam và Thái Lan.

Luxstay từng gây chú ý khi ký kết nhận vốn từ các "cá mập" và Sơn Tùng M-TP (Ảnh: DN)

Công ty sau đó còn làm lễ ký kết nhận vốn từ người nổi tiếng Sơn Tùng M-PT gây chú ý dư luận. Tổng vốn đơn vị này huy động được trước và sau Shark Tank lên đến hàng chục triệu USD.

Song, đến tháng 6/2022, Fanpage của Luxstay không thể truy cập được. Luxstay cũng đã phản hồi rằng đây là động thái nằm trong kế hoạch tái cấu trúc thương hiệu. Cùng thời điểm đó, Luxstay bất ngờ đổi tên sang Luxworld. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thêm thông tin chính thức nào từ Luxstay.