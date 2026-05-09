Thêm một phó tổng giám đốc từ nhiệm, Ban điều hành Sacombank ra sao?

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã chứng khoán: STB) công bố quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với Phó tổng giám đốc Nguyễn Thanh Nhung.

Ông Nhung sinh năm 1968, từng đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Ngân hàng Vietbank trong nhiều năm trước khi được miễn nhiệm vào tháng 3/2020. Ngày 27/5/2025, HĐQT Sacombank quyết định bổ nhiệm ông Nhung giữ chức quyền Tổng giám đốc, sau khi Tổng giám đốc Nguyễn Đức Thạch Diễm nộp đơn từ nhiệm và được HĐQT ngân hàng chấp thuận.

Đến ngày 23/12/2025, HĐQT Sacombank bổ nhiệm cựu Chủ tịch HĐQT LPBank là ông Nguyễn Đức Thụy vào vị trí quyền Tổng giám đốc. Kể từ thời điểm này, ông Nhung đảm nhiệm vai trò Phó tổng giám đốc cho đến nay.

Ông Nguyễn Thanh Nhung - Phó tổng giám đốc Sacombank (Ảnh: STB).

Loạt thay đổi, ban điều hành Sacombank hiện ra sao?

Gần đây, Ban điều hành Sacombank chứng kiến nhiều thay đổi. Tại kỳ họp cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức ngày 22/4 vừa qua, ông Nguyễn Đức Thụy được bầu vào HĐQT ngân hàng này. Ông Thụy cũng thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc để chuyển sang giữ vị trí Phó chủ tịch thường trực HĐQT ngân hàng này.

Hiện tại, HĐQT Sacombank có 7 thành viên. Ông Dương Công Minh đang là Chủ tịch HĐQT. Ông Nguyễn Đức Thụy là Phó chủ tịch thường trực HĐQT. Ông Phạm Văn Phong là Phó chủ tịch HĐQT.

Các thành viên khác gồm ông Phan Đình Tuệ, ông Nguyễn Xuân Vũ, và 2 thành viên độc lập là ông Vương Công Đức, bà Phạm Thị Thu Hằng. Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm miễn nhiệm khỏi HĐQT ngân hàng.

Về Ban điều hành, ông Loic Faussier giữ chức quyền Tổng giám đốc. Trước đó, ông là Loic Faussier Phó Tổng giám đốc ngân hàng. Ban điều hành ngân hàng này, theo công bố thông tin đến cuối năm 2025, ngoài tổng giám đốc có 13 phó tổng giám đốc, 2 giám đốc khối.