Thêm loạt ngân hàng, doanh nghiệp Nhà nước lãi lớn, vượt xa chỉ tiêu 2025

Trong mùa công bố kết quả kinh doanh năm 2025, nhiều Tập đoàn Nhà nước có các chỉ tiêu kinh doanh ấn tượng, tăng trưởng bằng lần và vượt xa kế hoạch được giao.

Mới nhất, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) vừa công bố tình hình kinh doanh năm qua, với tổng doanh thu ước đạt 13.408 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch năm và tăng 30% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 11.197 tỷ đồng, tương đương 128% kế hoạch năm.

Cùng thời điểm, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, mã chứng khoán: HVN) ước tính doanh thu hợp nhất đạt hơn 123.000 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế hơn 8.450 tỷ đồng, vượt 52% kế hoạch đề ra.

Ở mảng ngân hàng, nhóm Big4 đồng loạt báo lãi kỷ lục. Vietcombank cho biết lợi nhuận trước thuế năm 2025 trên 45.000 tỷ đồng, đạt mức cao nhất lịch sử. VietinBank cũng ghi nhận lợi nhuận trước thuế riêng lẻ cao kỷ lục trên 41.000 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2024. Ban lãnh đạo BIDV đã công bố lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 36.000 tỷ đồng.

Doanh nghiệp Nhà nước lãi lớn (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước đó, nhiều đơn vị đã báo lãi lớn, vượt kế hoạch. Cụ thể, Tập đoàn Cao su Việt Nam ghi nhận mức kỷ lục trên 6.500 tỷ đồng trong năm 2025.

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS, mã chứng khoán: GAS) thu về 14.500 tỷ đồng lợi nhuận, vượt 118% kế hoạch. Cùng mảng dầu khí, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã chứng khoán: BSR) lãi trước thuế 4.700 tỷ - gấp hơn 6 lần năm 2024 dù còn cách xa vùng đỉnh năm 2022.

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam thì dự tính lợi nhuận trước thuế trên 2.500 tỷ đồng, tăng hơn 80% so với năm trước. Tương tự, Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam… cũng ghi nhận lợi nhuận năm qua hàng nghìn tỷ đồng, tăng trưởng hai con số.

Những thành quả này là minh chứng sống động cho tinh thần tại Nghị quyết số 79-NQ/TW, khẳng định tầm nhìn mới: Doanh nghiệp nhà nước không chỉ là lực lượng vật chất then chốt mà còn là công cụ điều tiết vĩ mô, giữ vai trò dẫn dắt và mở đường cho các thành phần kinh tế khác.