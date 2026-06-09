Thêm 3 lãnh đạo chủ chốt một công ty điện bị bắt tạm giam

Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 (PECC3, mã chứng khoán: TV3) vừa phát đi báo cáo công bố thông tin bất thường liên quan đến biến động nhân sự cấp cao tại doanh nghiệp.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố ngày 8/6, công ty đã nhận được Thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, Chủ tịch HĐQT; ông Lạc Thái Phước, Tổng Giám đốc và ông Phạm Hoàng Vinh, Kế toán trưởng công ty.

Doanh nghiệp cho biết việc công bố thông tin được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, doanh nghiệp này khẳng định hiện nay hoạt động của công ty vẫn đang được tổ chức và triển khai theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế quản trị nội bộ. Các thông tin phát sinh liên quan đến vụ việc (nếu có) sẽ được công ty tiếp tục thực hiện công bố theo quy định.

Tư vấn Xây dựng Điện 3 là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng điện với tổng tài sản gần 300 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn - Chủ tịch HĐQT TV3 bị bắt tạm giam (Bên trái) (Ảnh: TV3).

Trước đó, ngày 15/5, Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 (mã chứng khoán: PC1) công bố thông tin về việc 7 lãnh đạo và nhân sự nội bộ bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Trong đó, ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT PC1, bị điều tra về các hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản”.

Tương tự, Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1, mã chứng khoán: TV1) cũng thông báo ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch HĐQT công ty bị khởi tố và bắt tạm giam.

Tại Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2, mã chứng khoán: TV2), ông Nguyễn Chơn Hùng, Chủ tịch HĐQT và bà Bùi Thị Ngọc Lý, Kế toán trưởng, cũng đã bị khởi tố.

Các vụ việc trên nằm trong quá trình điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an liên quan đến vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Tập đoàn PC1 và một số đơn vị liên quan trên phạm vi cả nước.