Thêm 23.900 tỷ đồng trái phiếu đổ về khối ngân hàng trong 1 tháng

Theo dữ liệu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng 8 (đến ngày 25/8), các tổ chức đã phát hành 28 lô trái phiếu doanh nghiệp (TPDN). Đáng chú ý, khối ngân hàng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với 23 lô với tổng giá trị phát hành đạt 23.900 tỷ đồng, với mức lãi suất lên đến 10%/năm.

Ở khối ngân hàng quốc dân, chỉ có BIDV phát hành tổng cộng 5 lô trái phiếu doanh nghiệp với giá trị 2.350 tỷ đồng. Trong khi đó, khối ngân hàng tư nhân “chiếm sóng”.

Ghi nhận, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank) phát hành hai lô trái phiếu, tổng trị giá hơn 3.200 tỷ đồng. Đây là nhà băng trả lãi trái phiếu cao nhất với lãi suất lên tới 10%/năm.

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) cũng có hai lô trái phiếu với lãi suất 9,6-9,8%/năm, tổng quy mô 1.500 tỷ đồng,

TPBank cũng trả lãi trái phiếu trên 9,1%/năm cho hai lô trái phiếu với tổng giá trị 3.000 tỷ đồng.

Thêm 23.900 tỷ đồng trái phiếu ngân hàng được phát hành, lãi suất 10%/năm (Ảnh: IT).

Lãi suất trái phiếu theo đó ngang với lãi suất gửi tiết kiệm (so sánh cùng kỳ hạn, cùng số dư lên đến hàng nghìn tỷ đồng). Theo biểu lãi suất niêm yết hiện nay, lãi các nhà băng trả cho kỳ hạn 6-24 tháng với các khoảng tiền từ 500 triệu đồng, nghìn tỷ đồng trở lên vào khoảng 9-10%/năm.

Theo thống kê của Dân trí, các ngân hàng đẩy mạnh kênh trái phiếu và tăng lãi để thu hút vốn. Lãi suất trái phiếu ngân hàng theo đó tăng nóng từ 8% cuối tháng 6, tăng lên 9% trong tháng 7 và đạt 10% ngay đầu tháng 8.

Dưới góc nhìn chuyên gia, nhóm phân tích FiinRatings dự báo quy mô và mặt bằng lãi suất trái phiếu ngân hàng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Điều này đồng thời thể hiện qua kế hoạch chào bán trái phiếu quy mô lớn của nhiều ngân hàng trong nửa cuối năm.

"Nhu cầu vốn của các ngân hàng trong nửa cuối năm nhiều khả năng vẫn duy trì ở mức cao, trong khi chênh lệch giữa huy động và tín dụng chưa thể sớm thu hẹp, cộng thêm nhu cầu bổ sung vốn cấp 2 để đáp ứng các tỷ lệ an toàn theo quy định", chuyên gia FiinRatings nhận định.