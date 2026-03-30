Thêm 2 đại gia muốn bổ sung ngành bất động sản vào hoạt động kinh doanh

Trong tờ trình cuộc họp cổ đông sắp tới, Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Lý giải về điều này, công ty bán lẻ khẳng định việc bổ sung ngành nghề mới cho phù hợp với mục tiêu hoạt động. Hoạt động kinh doanh bất động sản chủ yếu được thực hiện giữa tập đoàn và các công ty con nếu có. Công ty khẳng định không đầu tư hoặc phát triển dự án bất động sản hoặc cung cấp dịch vụ bên ngoài.

Hai doanh nghiệp muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Một trường hợp tương tự cũng được ghi nhận tại Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom - mã chứng khoán: FOX). Tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên của doanh nghiệp này cũng xuất hiện nội dung đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản. Ban lãnh đạo công ty giải thích việc này nhằm đáp ứng yêu cầu của pháp luật đối với các hoạt động cho thuê cơ sở hạ tầng viễn thông như cống, bể cáp ngầm.

Bên cạnh đó, FPT Telecom đang cần nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại nhiều địa phương để xây dựng hạ tầng cốt lõi. Tuy nhiên, quá trình làm thủ tục tại một số nơi đang gặp vướng mắc do giấy phép kinh doanh của công ty chưa đăng ký mảng bất động sản. Vì vậy, việc bổ sung ngành nghề này là bước đi thủ tục bắt buộc để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng mạng lưới viễn thông.

Trái ngược với động thái mang tính chất nghiệp vụ của Thế Giới Di Động và FPT Telecom, thị trường đang chứng kiến xu hướng lấn sân thực sự của nhiều đại gia ngoài ngành. Các doanh nghiệp lớn như Kido, Hoa Sen, Tôn Đông Á hay Hòa Phát đều đang rót vốn mạnh mẽ vào địa ốc để tìm kiếm động lực tăng trưởng mới.

Trong đó, một số đơn vị nuôi tham vọng rất lớn, điển hình như Hoa Sen đang nhắm tới việc phát triển các khu đô thị quy mô hàng trăm hecta và cam kết triển khai hàng chục nghìn căn nhà ở xã hội tại TPHCM.