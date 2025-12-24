Thế Giới Di Động và OPPO ký kết chiến lược 2026, lấy khách hàng làm trung tâm

Thay vì đặt nặng quy mô hay độ phủ sản phẩm, chiến lược năm 2026 của hai bên được xây dựng từ những thay đổi rõ rệt trong hành vi người dùng. Khi điện thoại thông minh ngày càng gắn bó với nhiều khía cạnh của cuộc sống, người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến cấu hình, mà còn đặt kỳ vọng vào trải nghiệm sử dụng ổn định, tiện lợi và bền bỉ trong suốt vòng đời sản phẩm.

Từ những nhu cầu đó, OPPO tiếp tục phát huy thế mạnh về AI thông qua ColorOS, nền tảng được tối ưu sâu cho cả hình ảnh lẫn hiệu suất làm việc.

Trong khi đó, Thế Giới Di Động - với vai trò đối tác chiến lược - giữ vai trò là điểm chạm trực tiếp với khách hàng, nơi công nghệ được trải nghiệm, giải thích và tư vấn một cách dễ hiểu. Đồng thời, những phản hồi thu thập từ quá trình bán hàng và sử dụng thực tế cũng trở thành dữ liệu quan trọng để OPPO hoàn thiện sản phẩm.

Với sự phối hợp này, các tính năng AI trên điện thoại OPPO được phát triển theo hướng đầy thiết thực, hỗ trợ người dùng chụp ảnh thông minh hơn, chỉnh sửa nhanh hơn, tối ưu pin hiệu quả và duy trì sự mượt mà theo thời gian.

Giao diện thân thiện, dễ làm quen cũng giúp nhiều nhóm người dùng tiếp cận công nghệ mới một cách tự nhiên, không tạo cảm giác rào cản khi sử dụng.

Lễ ký kết đánh dấu cam kết của Thế Giới Di Động và OPPO trong việc lấy trải nghiệm người dùng làm trọng tâm cho chiến lược 2026 (Ảnh: OPPO).

Bên cạnh đó, khả năng đồng bộ và kết nối đa nền tảng tiếp tục được OPPO đầu tư, mang lại trải nghiệm liền mạch giữa điện thoại thông minh và các thiết bị khác. Với nhóm người dùng trẻ, làm việc linh hoạt và đa nhiệm, đây là yếu tố ngày càng quan trọng khi điện thoại thông minh trở thành trung tâm của cả công việc lẫn giải trí.

Về danh mục sản phẩm, OPPO cho biết sẽ tập trung mạnh vào các dòng trung và cao cấp trong năm 2026, nổi bật là Reno Series và dòng flagship Find X Series.

Trước đó, trong năm 2025, OPPO Find X9 đã tạo được tiếng vang lớn trên thị trường với chuỗi sự kiện ra mắt và giao hàng đẳng cấp, cùng doanh số ấn tượng ngay trong tháng đầu mở bán tại hệ thống Thế Giới Di Động. Kết quả này cho thấy nhu cầu nâng cấp lên điện thoại cao cấp vẫn lớn, miễn là người dùng cảm nhận được giá trị tương xứng.

OPPO Find X9 là sản phẩm chủ lực tiêu biểu của OPPO trong năm qua, nổi bật với phiên bản Pro (Ảnh: OPPO).

Ở góc độ mua sắm, Thế Giới Di Động giữ vai trò cầu nối giúp người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm OPPO một cách thuận tiện và an tâm hơn. Nhờ mạng lưới bán lẻ phủ rộng, khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm, được tư vấn sát nhu cầu thực tế và linh hoạt nâng cấp thiết bị thông qua các giải pháp tài chính như thu cũ đổi mới minh bạch hay mua trả chậm 0% lãi suất.

Sau khi sản phẩm đi vào sử dụng, trải nghiệm tiếp tục được đảm bảo bởi hai hệ thống dịch vụ song song: hỗ trợ và hậu mãi tại cửa hàng Thế Giới Di Động trên toàn quốc, cùng OPPO Care với hơn 40 trung tâm chăm sóc khách hàng, cung cấp các đặc quyền như bảo hành quốc tế, bảo dưỡng định kỳ miễn phí và hỗ trợ kỹ thuật 24/7.

Sự kết hợp này mang đến thêm lựa chọn cho người dùng, với điểm chung là trải nghiệm khách hàng luôn được đặt làm trọng tâm.

Ông Trần Đức Tín, Giám đốc Ngành hàng Viễn thông Di động của Công ty cổ phần Đầu tư Điện máy Xanh, cho biết định hướng hợp tác với OPPO trong năm 2026 tập trung vào việc nâng cao giá trị cho khách hàng thông qua sản phẩm chất lượng, dịch vụ đồng bộ và trải nghiệm mua sắm minh bạch.

Theo ông Tín, tăng trưởng bền vững chỉ có thể đạt được khi mức độ hài lòng của người dùng được đặt lên hàng đầu.

Thế Giới Di Động và OPPO cùng kỳ vọng nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng song song với tăng trưởng trong năm 2026 (Ảnh: OPPO).

Về phía OPPO, Giám đốc sản phẩm Văn Bá Luýt cho biết việc kết hợp năng lực bán lẻ và am hiểu thị trường của Thế Giới Di Động với thế mạnh công nghệ và dịch vụ của OPPO sẽ giúp rút ngắn khoảng cách giữa sản phẩm cao cấp và người dùng đại chúng. Mục tiêu cuối cùng là để công nghệ không còn là rào cản, mà trở thành công cụ hỗ trợ cuộc sống hằng ngày một cách tự nhiên.

Nhìn tổng thể, thỏa thuận hợp tác kinh doanh chiến lược 2026 giữa Thế Giới Di Động và OPPO không đơn thuần là một cột mốc hợp tác mới, mà là lời cam kết cụ thể về việc nâng cao giá trị cho người tiêu dùng.

Khi công nghệ tiên tiến, chính sách mua sắm linh hoạt và dịch vụ hậu mãi được đặt chung trong một chiến lược dài hạn, người hưởng lợi sau cùng chính là khách hàng - những người đang tìm kiếm không chỉ một chiếc điện thoại mới, mà là một trải nghiệm trọn vẹn và đáng tin cậy.