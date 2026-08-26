Thao túng cổ phiếu CAR, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn liên quan đến hành vi thao túng cổ phiếu CAR của Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

Theo UBCKNN, ngày 22/8, cơ quan này đã ban hành quyết định xử phạt ông Võ Bình Nguyên 1,5 tỷ đồng về hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Kết quả giám sát, kiểm tra cho thấy trong thời gian từ ngày 13/7/2022 đến 31/3/2023, ông Nguyên sử dụng 11 tài khoản chứng khoán, liên tục thực hiện các giao dịch mua, bán cổ phiếu CAR nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo trên thị trường.

Ngoài phạt tiền, ông Nguyên bị cấm giao dịch chứng khoán trong 3 năm, kể từ ngày 26/8.

Ông cũng bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trong cùng thời hạn 3 năm.

Liên quan đến vụ việc, UBCKNN cũng xử lý 9 cá nhân, tổ chức có hành vi cho ông Võ Bình Nguyên mượn tài khoản chứng khoán để giao dịch, dẫn đến hành vi thao túng cổ phiếu CAR.

Các trường hợp được nêu gồm bà Nguyễn Khánh Thủy, bà Đỗ Thị Bích Liên, bà Kiều Thị Ngoan, bà Nguyễn Thu Trang (Hoàng Mai, Hà Nội), bà Nguyễn Thu Trang (Đông Anh, Hà Nội), bà Hoàng Thảo Dung, bà Trần Thị Thanh Nga, bà Cấn Thị Việt Trinh và Công ty cổ phần Fibo Invest.

Nhóm này bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong 9 tháng. Đồng thời, UBCKNN áp dụng biện pháp cấm giao dịch chứng khoán trong 2 năm và cấm đảm nhiệm chức vụ tại các tổ chức thuộc lĩnh vực chứng khoán theo quy định trong thời hạn 2 năm.

Thao túng cổ phiếu (Ảnh minh họa: IT).

Thời gian gần đây, cơ quan quản lý liên tiếp phát hiện và xử lý các trường hợp thao túng giá cổ phiếu.

Ngày 19/8, UBCKNN công bố quyết định xử phạt ông Khuất Duy Đức và bà Chu Thùy Ly, mỗi người 1,5 tỷ đồng do có hành vi thao túng cổ phiếu VPI của Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú.

Hai cá nhân này đồng thời bị cấm giao dịch chứng khoán và cấm đảm nhiệm chức vụ tại các công ty, tổ chức trong lĩnh vực chứng khoán trong 2 năm, kể từ ngày 14/8.

Liên quan đến vụ việc tại cổ phiếu VPI, 16 cá nhân cho người khác mượn tài khoản chứng khoán, dẫn đến hành vi thao túng thị trường, cũng bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong 9 tháng.

Nhóm này còn bị cấm giao dịch chứng khoán và cấm đảm nhiệm chức vụ tại các tổ chức thuộc lĩnh vực chứng khoán trong 2 năm, kể từ ngày 14/8.

Trước đó, đầu năm nay, cơ quan quản lý cũng xử lý một vụ việc tương tự liên quan đến cổ phiếu PAS của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh.