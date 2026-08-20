Thanh khoản ảm đạm, cổ phiếu hàng tiêu dùng Masan, Vinamilk gây chú ý

Thị trường chứng khoán khép lại phiên 20/8 trong sắc xanh, song thanh khoản tiếp tục sụt giảm đáng kể. Tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn chỉ đạt khoảng 14.400 tỷ đồng, trong đó HoSE hơn 13.700 tỷ đồng, thấp hơn một nửa so với mức bình quân hàng tỷ USD mỗi phiên trong giai đoạn thị trường sôi động đầu năm.

Kết phiên, VN-Index tăng 7,55 điểm, lên 1.734,24 điểm. UPCoM-Index cũng nhích lên 127,24 điểm, trong khi HNX-Index giảm 1,43 điểm, xuống 278,55 điểm.

Trong phiên, sắc xanh chiếm ưu thế với 352 mã tăng, trong đó có 20 mã tăng trần, so với 268 mã giảm.

Xét theo nhóm ngành, dòng tiền tập trung vào viễn thông, dịch vụ truyền thông, công nghệ, thực phẩm - đồ uống và dầu khí. Dịch vụ truyền thông là nhóm tăng mạnh nhất thị trường với 1,47%, trong đó VGI của Viettel Global tăng 2,11%. Ở nhóm công nghệ thông tin, FPT tăng 1,31%.

Nhóm tiêu dùng thiết yếu cũng giao dịch tích cực. MSN của Masan Group tăng 2,56%, MCH của Masan Consumer tăng 1,02%, trong khi VNM của Vinamilk nối dài đà đi lên với mức tăng 1,43%.

Cổ phiếu nhóm Masan diễn biến tích cực sau thông tin về kết quả kinh doanh 7 tháng. Tổng doanh thu tập đoàn đạt 63.846 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ. Trong đó, Masan High-Tech Materials ghi nhận doanh thu gấp 3,75 lần, còn mảng tiêu dùng tăng trưởng 14%.

Với Vinamilk, đà tăng của cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp vừa tổ chức hội nghị người tiêu dùng nhân dịp 50 năm thành lập. Doanh nghiệp hiện dẫn đầu thị phần sữa Việt Nam, với doanh thu hàng năm trên 60.000 tỷ đồng.

Hơn 10.000 lượt khách dự hội nghị khách hàng 50 năm của ông lớn sữa Việt Nam (Ảnh: Tri Túc).

Hai nhóm vốn hóa lớn là ngân hàng và bất động sản cũng tăng lần lượt 0,46% và 0,68%.

Ở nhóm cổ phiếu tác động đến chỉ số, VIC của Vingroup, VCB của Vietcombank và CTG của VietinBank nằm trong nhóm đóng góp tích cực cho VN-Index. Ngược lại, LPB của LPBank giảm 1,38%, BCM của Becamex giảm 1,93%, tạo sức ép lên thị trường.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 555 tỷ đồng. VIC là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với gần 89 tỷ đồng, tiếp đến là VPB của VPBank hơn 87 tỷ đồng và VIX của Chứng khoán VIX hơn 73 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hàng chục tỷ đồng tại VNM và MSN. DCM, FPT và PNJ cũng nằm trong nhóm cổ phiếu được khối ngoại mua ròng trong phiên.