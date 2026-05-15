Thách thức và giải pháp cho mục tiêu 10 tỷ USD xuất khẩu rau quả năm 2026

Năm 2025 ghi nhận một cột mốc ấn tượng khi xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 8,5 tỷ USD, trở thành động lực tăng trưởng mới của ngành nông nghiệp.

Bước sang năm 2026, với mục tiêu tham vọng từ 9 đến 10 tỷ USD, ngành rau quả tiếp tục đón tin vui khi 4 tháng đầu năm xuất khẩu đã đạt 2,06 tỷ USD, tăng hơn 22% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, trái bưởi Việt Nam đã mở thành công cánh cửa vào thị trường Úc và ký nghị định thư xuất sang Trung Quốc, hứa hẹn mang về giá trị xấp xỉ 1 tỷ USD. Tuy nhiên, con đường tiến tới mốc 10 tỷ USD không trải đầy hoa hồng.

ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vina T&T Group, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, thẳng thắn chỉ ra những "điểm nghẽn" có thể cản bước tiến của toàn ngành.

Theo ông Tùng, thách thức lớn nhất hiện nay đến từ những biến động địa chính trị toàn cầu. Căng thẳng tại khu vực Trung Đông khiến các tuyến hàng hải bị gián đoạn, thời gian vận chuyển hàng hóa sang các thị trường xa như châu Âu hay bờ Đông nước Mỹ phải kéo dài thêm từ 10 đến 15 ngày. Điều này khiến nhiều loại trái cây không đáp ứng được yêu cầu bảo quản gần như bị "tê liệt", đồng thời đẩy chi phí logistics lên mức rất cao.

Bên cạnh yếu tố khách quan, những điểm yếu nội tại cũng đang đe dọa mục tiêu tỷ USD. Việc một số lô hàng bị cảnh báo về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dù chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, vẫn có nguy cơ ảnh hưởng đến thương hiệu chung của nông sản Việt. Ngoài ra, tình trạng ách tắc kiểm nghiệm sầu riêng trong mùa vụ cũng là một cảnh báo về năng lực thông quan hàng hóa.

Vậy đâu là giải pháp để ngành trái cây Việt Nam phát triển bền vững?

Trả lời câu hỏi này, ông Tùng nhấn mạnh vào việc quản lý mã số vùng trồng. Vị chuyên gia ví mã số vùng trồng quan trọng như "sổ đỏ" của một mảnh vườn, giúp truy xuất nguồn gốc minh bạch và khoanh vùng nhanh chóng khi có sự cố.

Ông kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương cần chủ động cấp mã số vùng trồng cho toàn bộ diện tích của bà con nông dân, thay vì để người dân hoặc doanh nghiệp tự đi xin như hiện nay.

Bên cạnh đó, vị Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam cũng chia sẻ khát vọng xây dựng một thương hiệu trái cây quốc gia, biến Việt Nam thành một thế lực xuất khẩu thực sự để phần lớn thặng dư thương mại trở về trong nước. Những loại quả thuần chủng Việt Nam như sầu riêng Ri6, bưởi da xanh hay dừa xiêm Bến Tre hoàn toàn đủ sức gánh vác sứ mệnh tiên phong này.