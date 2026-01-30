Tay chơi mới của thị trường vàng bất ngờ gom vào khối lượng khủng

Theo Kitco, ngoài lực mua mạnh từ các ngân hàng Trung ương và nhu cầu đầu tư (bao gồm cả các quỹ ETF vàng) - vốn là 2 động lực chính đưa giá vàng lên đỉnh trong năm nay - thị trường đang xuất hiện thêm một “tay chơi” mới có thể tạo làn gió hỗ trợ dài hạn cho kim loại quý.

“Ông lớn” trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số, Tether Limited, đang bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới vàng. Trong nhiều năm, các chuyên gia kỳ vọng vàng mã hóa sẽ trở thành bước phát triển tiếp theo của thị trường kim loại quý và Tether - một trong những công ty dẫn đầu mảng stablecoin - đang nổi lên như lực đẩy quan trọng.

Stablecoin là tiền số được phát triển trên nền tảng blockchain, có giá trị neo theo tài sản tham chiếu. Trong đó, 1 USDT tương đương 1 USD, còn XAUT được neo theo 1 ounce vàng.

Đáng chú ý, mới đây, Tether đã mua thêm 27 tấn vàng trong quý IV/2025, tiếp tục đẩy mạnh tích lũy kim loại quý làm tài sản bảo đảm.

Theo thông báo mới nhất, lượng vàng Tether mua trong quý cuối năm tương đương quý III/2025. Trước đó, giới phân tích ước tính công ty này đã mua khoảng 26 tấn vàng trong quý III.

Việc tăng tốc mua vàng giúp Tether trở thành một trong những lực đẩy đáng kể đối với nhu cầu vàng toàn cầu, khi công ty mở rộng tài sản bảo đảm cho hai stablecoin là USDT và XAUT.

Hiện tổng giá trị USDT lưu thông đạt khoảng 187 tỷ USD, trong khi XAUT có quy mô 2,7 tỷ USD.

Khác với giới hạn của ETF, hợp đồng tương lai hay việc nắm giữ vàng vật chất truyền thống, vàng được token hóa giúp thị trường trở nên mở hơn vì giao dịch 24/7 theo thời gian thực, không tốn phí quản lý, lưu kho hay bảo hiểm.

Ông Paolo Ardoino, CEO Tether, cho biết quy mô hoạt động của Tether Gold Investment Fund hiện đã tương đương nhiều quỹ vàng quốc gia. Ông dẫn ví dụ Ngân hàng Trung ương Ba Lan - đơn vị mua vàng tích cực nhất trong nhóm ngân hàng trung ương - đã mua thêm 35 tấn trong quý trước, nâng tổng dự trữ lên 550 tấn.

Ông Paolo Ardoino, CEO Tether (Ảnh: Bloomberg).

Chuyên gia Fahad Tariq và Andrew Moss của Ngân hàng đầu tư Jefferies gần đây đã công bố báo cáo về ảnh hưởng ngày càng lớn của Tether đối với thị trường vàng, cho rằng doanh nghiệp này đang đóng vai trò người mua đáng kể và có khả năng tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong tương lai.

“Các nhà đầu tư cho biết Tether dự định mua khoảng 100 tấn vàng vật chất trong năm nay, bên cạnh các khoản đầu tư vào những đối tác tài trợ cho doanh nghiệp khai thác vàng và chuỗi cung ứng kim loại quý”.

Tether không công bố tổng lượng vàng hiện nắm giữ tại Thụy Sĩ. Tuy nhiên, đến cuối tháng 12/2025, công ty sở hữu 16,2 tấn vàng để bảo đảm riêng cho XAUT, stablecoin được bảo đảm hoàn toàn bằng vàng.

Trong khi đó, theo báo cáo dự trữ cuối quý III, lượng vàng bảo đảm cho USDT đạt giá trị 12,9 tỷ USD, tương đương khoảng 104 tấn, dù vàng chỉ chiếm khoảng 7% tổng dự trữ, phần lớn vẫn là trái phiếu chính phủ Mỹ.

Theo cơ chế vận hành, mỗi USDT được bảo đảm bằng 1 USD trong dự trữ. Khi người dùng nạp 1 USD, Tether phát hành 1 USDT và giữ các tài sản có giá trị tương đương nhằm đảm bảo khả năng quy đổi.