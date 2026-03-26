"Tàu ma" vượt eo biển Hormuz: Biến động ngầm của dòng chảy dầu mỏ

"Tàu ma" là gì?

Những con "tàu ma" - mang danh tính của các tàu chở dầu đã bị tháo dỡ từ nhiều năm trước - được cho là bất ngờ xuất hiện và di chuyển qua eo biển Hormuz trong những ngày gần đây, làm dấy lên lo ngại về một lớp "bóng mờ" mới trong vận tải năng lượng toàn cầu.

Thực chất, đây không phải là tàu "tàng hình", mà là tàu giả mạo danh tính. Cụ thể, "tàu ma” là những con tàu đang hoạt động nhưng phát tín hiệu nhận dạng (AIS) trùng với một con tàu khác - thường là tàu đã bị tháo dỡ hoặc không còn tồn tại.

Chúng phát ra số hiệu nhận dạng IMO của những con tàu đã bị phá dỡ, lợi dụng tình trạng nhiễu sóng định vị (GPS) và khoảng trống giám sát hàng hải tại các vùng chiến sự để di chuyển. Giới quan sát nhận định rằng đây là một thủ đoạn mới nhất của "hạm đội bóng tối" nhằm vận chuyển lậu dầu mỏ, khí đốt, né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế hoặc lọt qua các chốt kiểm soát khắt khe.

Những con tàu này phát tín hiệu AIS giả, sử dụng thông tin của tàu đã bị xóa sổ, đồng thời tắt mở tín hiệu có chủ đích để di chuyển qua những vùng khó theo dõi. Khi cần, dữ liệu hành trình cũng có thể bị điều chỉnh để làm sai lệch tuyến đi hoặc thậm chí thay đổi loại tàu. Trong điều kiện có nhiễu GPS hoặc kiểm soát hàng hải suy giảm, những hành vi này càng khó bị phát hiện kịp thời.

Tàu Nabiin đã ở Vịnh Ba Tư kể từ khi chiến sự tại Iran bắt đầu, trước khi rời đi vào ngày 22/3 và sau đó xuất hiện ở Vịnh Oman (Ảnh: Bloomberg).

Một trong những trường hợp đáng chú ý là tàu Nabiin. Con tàu được ghi nhận xuất hiện tại vịnh Ba Tư cuối tuần trước và sau đó đã di chuyển sang vịnh Oman, đồng nghĩa với việc đã đi qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy Nabiin thực chất đã bị đưa tới bãi phá dỡ tại Bangladesh từ 5 năm trước. Theo Bloomberg, tín hiệu phát ra nhiều khả năng không phải từ con tàu gốc, mà là từ một "tàu ma" giả mạo danh tính của những phương tiện hợp pháp đã không còn tồn tại.

Nabiin không phải là trường hợp cá biệt. Cuối tuần trước, một tàu khác giả danh tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đã bị tháo dỡ cũng được ghi nhận rời khỏi eo biển Hormuz.

Làm thế nào để nhận diện "tàu ma"?

Con tàu mang tên Jamal được xem là ví dụ đầu tiên của loại "tàu ma" kể từ khi xung đột Trung Đông leo thang. Trên thực tế, Jamal là tên của một tàu chở dầu đã được đưa tới Ấn Độ để tháo dỡ vào tháng 10/2025.

Theo Bloomberg, tàu này lần đầu xuất hiện trên hệ thống vào ngày 13/3 tại Vịnh Oman, nhưng gần như không có bất kỳ lịch sử hành trình nào trước đó. Chỉ ít lâu sau, tín hiệu của Jamal lại biến mất hoàn toàn khỏi các nền tảng theo dõi hàng hải toàn cầu, làm dấy lên nghi vấn về một lộ trình được che giấu có chủ đích.

Đến ngày 20/3, con tàu bất ngờ bật lại tín hiệu khi đã tiến sâu vào Vịnh Ba Tư, đồng nghĩa với việc đã đi qua khu vực kiểm soát. Vị trí cuối cùng được ghi nhận nằm ngoài khơi đông nam Iran.

Cảng Bandar Abbas của Iran ở eo biển Hormuz (Ảnh: Reuters).

Điểm đáng chú ý là Jamal được cho là đã ngụy trang thành tàu chở LNG - loại tàu thường ít bị chú ý hơn trong bối cảnh căng thẳng an ninh. Diễn biến này khiến giới phân tích nhận định đây có thể không phải là trường hợp cá biệt, mà là một “kịch bản mẫu” cho các tàu tìm cách vượt qua điểm nghẽn năng lượng nhạy cảm nhất thế giới.

Các chuyên gia cho rằng, việc nhận diện "tàu ma” không đơn giản, bởi không có dấu hiệu duy nhất đủ để kết luận. Tuy nhiên, các bất thường trong dữ liệu thường là tín hiệu cảnh báo, như việc một con tàu mang danh tính đã bị xóa đăng ký, hành trình di chuyển phi logic, hay tín hiệu AIS bị ngắt quãng rồi xuất hiện lại ở khu vực nhạy cảm.

Trong nhiều trường hợp, dữ liệu kỹ thuật của tàu cũng không khớp với lịch sử đã ghi nhận, hoặc không thể được xác minh bằng hình ảnh vệ tinh và dữ liệu cảng.

Trước thực tế này, các doanh nghiệp vận tải và năng lượng buộc phải thay đổi cách tiếp cận. Việc xác minh thông tin không còn dựa vào một nguồn duy nhất mà cần kết hợp nhiều lớp dữ liệu, từ AIS, vệ tinh đến hồ sơ cảng. Đồng thời, các tiêu chuẩn kiểm tra đối tác, bảo hiểm và lộ trình vận chuyển cũng được siết chặt hơn.

"Tàu ma" ở Hormuz không xuất hiện ngẫu nhiên?

Sự xuất hiện của "tàu ma” tại eo biển Hormuz không phải ngẫu nhiên. Eo biển Hormuz là tuyến vận tải năng lượng huyết mạch, từng chiếm khoảng 20% lưu lượng dầu và LNG toàn cầu. Khi khu vực này bị siết kiểm soát và chịu tác động của căng thẳng địa chính trị, nhu cầu né tránh giám sát, che giấu nguồn gốc hàng hóa hoặc duy trì dòng chảy thương mại trong điều kiện hạn chế trở nên rõ ràng hơn.

Dữ liệu từ công ty tình báo hàng hải Windward chỉ ra rằng, lưu lượng tàu qua eo biển này đã bốc hơi tới 95% kể từ cuối tháng 2. Hiện tại, trung bình chỉ có khoảng 5 tàu qua lại mỗi ngày, một con số vô cùng khiêm tốn so với mức hơn 100 tàu/ngày trước khi xung đột leo thang.

Giới quan sát cho rằng hiện tượng này phản ánh rõ tác động lan rộng của xung đột Trung Đông, nơi tình trạng nhiễu tín hiệu và giám sát hàng hải bị gián đoạn đang làm biến dạng các dòng chảy thương mại chiến lược.

Bản đồ khu vực eo biển Hormuz (Ảnh: BBC).

Dữ liệu cũng cho thấy lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz đã giảm tới 95% kể từ ngày 28/2. Dù vậy, hoạt động vận tải hiện không dừng lại hoàn toàn mà chuyển sang trạng thái "chọn lọc" cao, với các tàu buộc phải thay đổi lộ trình và di chuyển sâu hơn vào vùng lãnh hải của Iran để được kiểm soát và đảm bảo an ninh.

Dù rủi ro ngày càng lớn, các nước vùng Vịnh vẫn chưa thể thoát khỏi sự phụ thuộc vào Hormuz. Thực tế, các cường quốc dầu mỏ vùng Vịnh từ lâu đã nỗ lực giảm phụ thuộc vào tuyến vận tải “độc đạo” qua eo biển Hormuz, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được lời giải thực sự khả thi.

“Chiến tranh tàu dầu” năm 1980 khiến các nước xuất khẩu dầu Trung Đông bắt đầu tìm cách giảm rủi ro, từ xây dựng đường ống, mở tuyến vận tải thay thế đến ấp ủ những dự án kênh đào quy mô lớn nhằm “né” điểm nghẽn chiến lược này.

Ả Rập Xê Út là nước tiên phong khi xây dựng tuyến ống Đông - Tây (Petroline) dài 1.200 km từ Abqaiq ra cảng Yanbu bên Biển Đỏ. Ban đầu công suất đạt 5 triệu thùng/ngày, sau đó được nâng lên khoảng 7 triệu thùng/ngày trong tình huống khẩn cấp.

Các tàu chở dầu đi qua Hormuz (Ảnh: Reuters).

Tuy nhiên, Petroline chưa bao giờ được thiết kế để thay thế hoàn toàn Hormuz, mà chỉ đóng vai trò "van giảm áp". Lý do là chi phí để thay thế hoàn toàn vận tải đường biển bằng đường ống là không hiệu quả về kinh tế, trong khi các nhà hoạch định khi đó tin rằng nguy cơ gián đoạn toàn diện tại Hormuz là rất thấp.

UAE cũng đi theo hướng tương tự với đường ống Habshan - Fujairah (ADCOP), công suất khoảng 1,5 triệu thùng/ngày, tương đương 60% xuất khẩu dầu. Điều này đồng nghĩa phần còn lại vẫn phải đi qua Hormuz.

Thực tế hiện nay cho thấy việc thoát khỏi Hormuz gần như bất khả thi trong ngắn hạn. Để làm được điều đó, các nước vùng Vịnh sẽ cần xây dựng thêm nhiều hệ thống đường ống quy mô lớn và cảng xuất khẩu mới - những dự án tốn kém và kéo dài nhiều năm.

Trong bối cảnh xung đột leo thang, các phương án quân sự như hộ tống tàu hay hỗ trợ bảo hiểm vận tải đang được tính đến. Tuy nhiên, với mức độ phức tạp hiện nay, hiệu quả của những giải pháp này cũng không còn chắc chắn như trước.