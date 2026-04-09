Tasco, Nhà Khang Điền, Sacombank... đồng loạt thay "ghế nóng", vì sao?

Trước thềm kỳ họp cổ đông thường niên 2026, "ghế nóng" nhân sự cấp cao từ chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên HĐQT đến tổng giám đốc… tại nhiều công ty lớn trên sàn biến động. Động thái này đi cùng với kế hoạch tái cấu trúc bộ máy, chiến lược kinh doanh của công ty. Một vài đơn vị xuất hiện thế hệ kế thừa của lãnh đạo.

Ở diễn biến khác, nhiều doanh nghiệp gần như thay toàn bộ bộ máy quản trị. Nhóm này liên quan đến các lùm xùm pháp lý, doanh nghiệp theo đó đã có sắp xếp thành viên mới để tiếp tục vận hành việc kinh doanh.

Loạt doanh nghiệp biến động "ghế nóng", đặc biệt ở ngành tài chính

Công ty cổ phần Tasco (mã chứng khoán: HUT) mới đây có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước về việc nhận được đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT.

Cụ thể, ngày 1/4, Tasco đã lần lượt nhận được đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT của ông Nguyễn Danh Hiếu và bà Phan Thị Thu Thảo. Kỳ họp cổ đông sắp tới của Tasco cũng xem xét tờ trình của HĐQT về đề xuất giảm số lượng thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 là 7 thành viên, trong đó phải đảm bảo có 2 thành viên độc lập và 2 thành viên không điều hành.

Sau khi ông Hiếu và bà Thảo xin rút khỏi HĐQT, ban quản trị doanh nghiệp còn gồm 6 người là Chủ tịch HĐQT Vũ Đình Độ; 3 Phó chủ tịch là ông Hồ Việt Hà, ông Nguyễn Thế Minh cùng ông Ngô Đức Vũ; 2 Thành viên độc lập là bà Đàm Bích Thuỷ và ông Hồ Quang Bách.

Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) cũng vừa thông qua việc bổ nhiệm ông Lý Tuấn Kiệt giữ chức Phó tổng giám đốc kể từ ngày 27/3. Trước đó, ông Kiệt đang đảm nhiệm vai trò Giám đốc Khối điều hành tổ chức kiêm Phó giám đốc Tài chính. Đáng chú ý, ông Lý Tuấn Kiệt là con của ông Lý Điền Sơn - Phó chủ tịch HĐQT Khang Điền. Gia đình ông Sơn hiện nắm khoảng 1,8% vốn tại doanh nghiệp.

Làn sóng thay đổi "ghế nóng" ở nhóm tài chính đặc biệt sôi động. Trong đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã chứng khoán: STB) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Loic Faussier giữ chức Phó tổng giám đốc, phụ trách quản trị rủi ro, pháp chế và tuân thủ, kể từ ngày 27/3. Ban Tổng giám đốc Sacombank có 12 thành viên. Ông Nguyễn Đức Thụy giữ chức Tổng giám đốc.

Trước đó, ngân hàng này cũng công bố quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc là bà Nguyễn Thị Kiều Anh, kiêm nhiệm vai trò là Người quản trị công ty và Người công bố thông tin.

Eximbank cũng vừa tiếp nhận đơn xin từ nhiệm của 4 Thành viên HĐQT gồm ông Nguyễn Cảnh Anh, bà Đỗ Hà Phương, ông Phạm Tuấn Anh và ông Hoàng Thế Hưng (Thành viên độc lập HĐQT), với lý do cá nhân. Cùng thời điểm, 4 thành viên Ban kiểm soát là ông Nguyễn Trí Trung, bà Doãn Hồ Lan, ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn và ông Hoàng Tâm Châu cũng nộp đơn xin rời nhiệm vụ theo nguyện vọng cá nhân.

Sau các thay đổi trên, HĐQT Eximbank hiện còn lại Chủ tịch HĐQT là bà Phạm Thị Huyền Trang, người được bầu giữ chức vụ từ tháng 12/2025 thay cho ông Nguyễn Cảnh Anh.

Loạt doanh nghiệp biến động ghế nóng, đặc biệt ở ngành tài chính (Ảnh minh họa: IT).

Ngân hàng Phương Đông (OCB) cũng công bố thông tin bổ nhiệm bà Đỗ Tú Anh đảm nhận vai trò phó tổng giám đốc phụ trách Khối khách hàng doanh nghiệp (CMB) và phòng Quản lý chuyển đổi.

MB lên kế hoạch chuẩn bị tổ chức kỳ họp cổ đông thường niên 2026, dự kiến bầu bổ sung một thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) cho nhiệm kỳ 2024-2029. Tương tự, TPBank cũng sẽ đưa ra trình cổ đông tại đại hội năm 2026 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028…

Ở nhóm chứng khoán, ngày 26/3, tại kỳ họp cổ đông, Chứng khoán DNSE (mã chứng khoán: DSE) đã thông qua miễn nhiệm bà Phạm Thị Thanh Hoa khỏi vị trí Thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm. Bà Đậu Hà Lam, Giám đốc Công nghệ Capella Group, được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

Thay đổi về nhân sự này diễn ra trong bối cảnh Capella đã tái cấu trúc sở hữu và trở thành cổ đông trực tiếp của DNSE với tỷ lệ 9,8%. Cụ thể, EnCapital Holding đã mua lại toàn bộ phần vốn góp Công ty Công nghệ tài chính Encapital từ Capella.

Chứng khoán LPBank (LPBS) cũng bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, trong đó có sự xuất hiện của ông Nguyễn Xuân Thái - con trai ông Nguyễn Đức Thụy gây chú ý.

Đâu là nguyên nhân của làn sóng?

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, bà Uyên Điêu - Giám đốc Nghiên cứu & Tư vấn Nhân lực Anphabe - cho biết, dưới lăng kính nhân sự, có thể xem đây là một cuộc "đại tu" hệ điều hành nhân lực của ngành tài chính nói riêng nhằm thích nghi với các áp lực mới từ chính sách - thị trường - công nghệ.

Làn sóng này có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là sự lệch pha giữa năng lực cũ và yêu cầu mới khi xuất hiện một sự "đào thải tự nhiên" đối với những lãnh đạo thành công dựa trên kinh nghiệm thực chứng và mô hình vận hành cũ nhưng lại thiếu tư duy dữ liệu. Các nhà lãnh đạo truyền thống tập trung vào tăng trưởng và tín dụng chưa chắc là người phù hợp để dẫn dắt ngân hàng số.

Thứ hai, doanh nghiệp tái cấu trúc lại "DNA" đội ngũ. Theo bà Uyên, sự xuất hiện của AI và các nền tảng số không chỉ thay đổi công cụ làm việc mà đang thay đổi cả cơ cấu nhân khẩu học trong ngân hàng.

Riêng với mảng tài chính ngân hàng, chuyên gia dẫn chứng 9 tháng đầu năm 2025, đã có 15 ngân hàng cắt giảm gần 7.500 nhân sự. Sang quý IV/2025, thị trường tuyển dụng bắt đầu khởi sắc trở lại khi một số ngân hàng tăng cường tuyển mới nhưng theo tiêu chí chất lượng cao hơn.

Dù phần lớn các tổ chức ngân hàng tài chính tại Việt Nam còn đang ở giai đoạn thử nghiệm (24% đã hình thành chiến lược chính thức và tích hợp vào mô hình kinh doanh, 50% còn đang khám phá), tuy nhiên AI đã và đang dần được dùng để tự động hóa quy trình, nâng trải nghiệm khách hàng, quản lý rủi ro và tối ưu CIR, điều này kéo theo bài toán dữ liệu, pháp lý, an ninh và nhân lực.

Sự xuất hiện của AI và các nền tảng số đang thay đổi cả cơ cấu nhân khẩu học trong ngân hàng (Ảnh minh họa: DT).

Cuối cùng, thị trường tài năng "mở" xuất hiện, cụ thể làn sóng thay đổi lãnh đạo đánh dấu sự chuyển dịch dòng chảy nhân tài. Đây là sự giao thoa để tạo ra một thế hệ lãnh đạo "Hybrid" chưa từng có tiền lệ.

Ngành tài chính "định nghĩa lại giá trị của người cầm lái"

Nhấn mạnh làn sóng thay đổi lãnh đạo tại nhóm ngân hàng tài chính sôi động đáng chú ý, bà Uyên cho biết xu hướng này mang ý nghĩa "định nghĩa lại giá trị của người cầm lái". Ngành ngân hàng có thể coi là mạch máu của nền kinh tế và khi ngành "mạch máu" thay người, đó là dấu hiệu cho thấy "mô hình thành công cũ đã hết hạn" và sự tái định hướng của cả nền kinh tế.

Song song, làn sóng cũng định nghĩa lại hình mẫu lãnh đạo, từ "người tạo ra lợi nhuận" sang "người tối ưu hiệu suất và chất lượng". Áp lực chính sách như siết tín dụng vào bất động sản, cùng với yêu cầu chuẩn hóa theo thông lệ quốc tế, đang buộc ngân hàng phải có đội ngũ lãnh đạo có tư duy quản trị rủi ro đa tầng và điều hướng dòng vốn hiệu quả hơn - thay vì phụ thuộc vào các động lực tăng trưởng truyền thống.

Trước đây, ngân hàng tìm người giỏi "mở rộng", nay họ tìm người biết "quản trị sự bền vững": vừa tăng trưởng được, vừa kiểm soát rủi ro, vừa hiểu dữ liệu, vừa dẫn dắt chuyển đổi, vừa đảm bảo đáp ứng các chuẩn mực quốc tế. Đây là một bước chuyển mình về tư duy nhân sự cực kỳ quan trọng.

Lãnh đạo thời nay còn phải là "kiến trúc sư số". Bà Uyên nhấn mạnh, AI chưa hẳn là nguyên nhân trực tiếp khiến các lãnh đạo rời vị trí, nhưng lại là yếu tố đang nâng chuẩn lãnh đạo một cách nhanh chóng.

Vai trò của người đứng đầu hiện nay cũng cần có khả năng "số hóa" con người: không chỉ áp dụng công nghệ, mà là lãnh đạo đội ngũ chuyển đổi từ tư duy làm việc truyền thống sang tư duy số. Biến động nhân sự cấp cao chính là dấu hiệu cho thấy nếu lãnh đạo không có tư duy số, họ sẽ không thể dẫn dắt một tổ chức đang vận hành trên nền tảng AI.