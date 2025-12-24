Tập đoàn SCG: "Công nghệ là cầu nối để ESG đi từ cam kết đến hành động"

Khi công nghệ trở thành nền tảng vận hành của ESG

Tham gia sự kiện Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 do báo Dân trí tổ chức vào chiều ngày 22/12, Công ty cổ phần Nhựa Duy Tân – Tập đoàn SCG là một trong 6 đơn vị nhận cúp vinh danh tại hạng mục Môi trường - E của giải thưởng Vietnam ESG Awards.

Đây là hạng mục ghi nhận những doanh nghiệp tiêu biểu trong bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm phát thải, hướng tới mô hình tăng trưởng xanh và bền vững.

Ông Võ Đình Trung - Phó tổng giám đốc Trung tâm Cải tiến Đổi mới và Bền vững, Công ty cổ phần Nhựa Duy Tân - Tập đoàn SCG (ngoài cùng bên phải) - nhận cúp và chứng nhận giải thưởng Vietnam ESG Awards 2025 (Ảnh: Mạnh Quân).

Bên lề sự kiện, trao đổi với phóng viên, ông Võ Đình Trung, Phó tổng giám đốc Trung tâm Cải tiến Đổi mới và Bền vững, Công ty cổ phần Nhựa Duy Tân – Tập đoàn SCG, đánh giá việc lựa chọn công nghệ làm chủ đề chính của sự kiện lần này là đúng thời điểm và sát thực tiễn.

Ông Trung cho rằng công nghệ chính là yếu tố giúp các cam kết phát triển bền vững được hiện thực hóa trong bối cảnh ESG ngày càng trở thành yêu cầu bắt buộc của thị trường và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo ông Trung, hiện nay, không ít doanh nghiệp đã xây dựng chiến lược và tuyên bố mục tiêu ESG, song thách thức lớn nhất nằm ở khâu triển khai. Khoảng cách giữa cam kết và hành động chỉ có thể được thu hẹp khi doanh nghiệp có công cụ để đo lường, theo dõi và điều chỉnh liên tục. Công nghệ, từ dữ liệu số, IoT đến các nền tảng phân tích, chính là “cầu nối” giúp ESG đi vào vận hành thực tế.

Trong hoạt động sản xuất, việc theo dõi mức tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu và phát thải theo thời gian thực cho phép doanh nghiệp phát hiện sớm những điểm chưa tối ưu, từ đó đưa ra các điều chỉnh kịp thời thay vì chỉ tổng hợp số liệu sau cùng. Khi các chỉ số ESG trở nên minh bạch và có thể đo lường, doanh nghiệp mới có cơ sở để cải thiện hiệu quả một cách thực chất, thay vì dừng ở báo cáo hay cam kết mang tính hình thức.

Lan tỏa ESG trong toàn bộ chuỗi giá trị, kiên định với những nguyên tắc cốt lõi

Với SCG, ESG chỉ thực sự tạo ra tác động bền vững khi được triển khai xuyên suốt toàn bộ chuỗi giá trị, thay vì chỉ dừng ở cấp tập đoàn. "Bên cạnh việc áp dụng các tiêu chuẩn ESG trong nội bộ, chúng tôi chú trọng hợp tác với đối tác, nhà thầu và doanh nghiệp trong nước để cùng nâng cao năng lực triển khai", ông Trung chia sẻ.

Theo vị này, SCG thường xuyên chia sẻ các tiêu chuẩn về an toàn, môi trường, hiệu quả năng lượng và quản trị với đối tác, đồng thời hỗ trợ họ từng bước nâng cao năng lực thực thi.

Ở nhiều dự án, doanh nghiệp không chỉ đưa ra yêu cầu tuân thủ, mà còn cùng đối tác rà soát quy trình sản xuất, cải thiện quản lý chất thải và tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên. Cách tiếp cận dựa trên hợp tác này giúp ESG trở thành những thay đổi cụ thể, khả thi trong hoạt động của toàn bộ hệ sinh thái doanh nghiệp.

Công nghệ tiếp tục đóng vai trò nền tảng trong cách SCG triển khai ESG. Việc ứng dụng các nền tảng số, tự động hóa và phân tích dữ liệu giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành, giảm lãng phí và tăng tính minh bạch trong quản trị. Khi dữ liệu được số hóa và theo dõi liên tục, các mục tiêu ESG không còn là định hướng chung chung mà trở thành những chỉ số cụ thể, có thể đo lường và cải thiện theo thời gian.

Ông Võ Đình Trung trình bày tham luận tại Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 (Ảnh: Thành Đông).

Trong bối cảnh SCG đã công bố chiến lược ESG gắn với mục tiêu phát thải ròng bằng 0, ông Trung cho rằng doanh nghiệp xác định rõ những ưu tiên cốt lõi sẽ không đánh đổi, dù chuỗi cung ứng toàn cầu biến động hay chi phí cho chuyển đổi xanh gia tăng. Đó là giảm phát thải, sử dụng tài nguyên hiệu quả, đảm bảo an toàn trong vận hành và minh bạch trong quản trị.

Doanh nghiệp có thể linh hoạt về lộ trình và cách thức triển khai, chẳng hạn điều chỉnh tốc độ đầu tư hoặc lựa chọn giải pháp phù hợp với từng giai đoạn phát triển, nhưng các nguyên tắc nền tảng của ESG luôn được giữ vững.

Theo ông Trung, thực tiễn cho thấy những doanh nghiệp kiên định với ESG thường có khả năng thích ứng tốt hơn trước biến động thị trường và duy trì năng lực cạnh tranh trong dài hạn.

“Với SCG, ESG không phải là chi phí ngắn hạn, mà là khoản đầu tư cho sự phát triển bền vững trong 5–10 năm và xa hơn nữa”, ông Võ Đình Trung nhấn mạnh.

Từ góc nhìn đó, ông Trung kỳ vọng Diễn đàn ESG Việt Nam trong những năm tới sẽ tiếp tục là không gian kết nối các giải pháp thực tiễn, nơi doanh nghiệp, chuyên gia và cơ quan quản lý cùng chia sẻ kinh nghiệm triển khai ESG phù hợp với bối cảnh Việt Nam.

Ông Trung nhấn mạnh điều cộng đồng doanh nghiệp trong nước cần không chỉ là định hướng hay mục tiêu dài hạn, mà là những mô hình, công cụ và cách làm cụ thể để có thể áp dụng ngay trong thực tiễn sản xuất – kinh doanh.