Tập đoàn Ngọc Diệp: Hành trình 30 năm phát triển bền vững, kiến tạo vị thế

Ba mươi năm phát triển của Tập đoàn Ngọc Diệp là một hành trình bền bỉ. Từ một thương hiệu nội thất ra đời trong giai đoạn đầu của nền kinh tế thị trường, Tập đoàn Ngọc Diệp từng bước mở rộng, tích hợp và hoàn thiện để trở thành hệ sinh thái đa lĩnh vực gồm nội thất, bao bì, cửa và nhôm.

Hành trình 30 năm phát triển của Tập đoàn Ngọc Diệp (Ảnh: Tập đoàn Ngọc Diệp).

Giai đoạn khởi tạo nền móng (1996 - 2007): Khi tư duy đi trước thị trường

Năm 1996, khi thị trường nội thất Việt Nam còn phụ thuộc lớn vào hàng nhập khẩu và thiếu vắng đơn vị cung cấp giải pháp trọn gói, Nội thất Ngọc Diệp đã ra đời với một định hướng riêng.

Thay vì chỉ sản xuất hay phân phối, doanh nghiệp lựa chọn cung cấp giải pháp tổng thể từ tư vấn, thiết kế, cung ứng đến lắp đặt. Đây không chỉ là một lựa chọn kinh doanh, mà là nền tảng cho tư duy giải pháp xuyên suốt hành trình phát triển sau này.

Các sản phẩm nội thất có mặt trong nhiều dự án lớn như cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện, ngân hàng…, khẳng định năng lực cạnh tranh của thương hiệu nội địa.

Năm 1998, quyết định chiến lược được lãnh đạo tập đoàn đưa ra - đầu tư vào lĩnh vực bao bì carton. Nhà máy đầu tiên tại Khu công nghiệp (KCN) Như Quỳnh A, Văn Lâm, Hưng Yên đã mở ra lĩnh vực kinh doanh mới.

Tiếp tục tăng trưởng và phát triển, đến năm 2007, nhà máy bao bì thứ hai ra đời với quy mô 40.000m², cùng hệ thống máy móc nhập khẩu từ CHLB Đức, Italy…, Tập đoàn Ngọc Diệp đã đưa lĩnh vực bao bì trở thành một trụ cột sản xuất quan trọng và là một trong những nhà máy lớn tại miền Bắc.

Nhà máy bao bì thứ hai tại KCN Phố Nối A, Như Quỳnh, Hưng Yên với quy mô 40.000m² (Ảnh: Tập đoàn Ngọc Diệp).

Giai đoạn bứt phá và hoàn thiện (2010 - 2021): Định hình hệ sinh thái

Năm 2010, Công ty Cổ phần Cửa Ngọc Diệp ra đời mang thương hiệu NGOCDIEPWINDOW, đánh dấu bước gia nhập lĩnh vực vật liệu xây dựng. Sản phẩm cửa nhôm - vách mặt dựng ghi dấu tại hàng loạt công trình lớn: từ khu đô thị cao cấp, khu nghỉ dưỡng đến dự án của các tập đoàn bất động sản hàng đầu như Vingroup, BIM Group, Tập đoàn Hòa Phát…

Tiếp nối đà tăng trưởng mạnh mẽ, năm 2016, Công ty Cổ phần Nhôm Ngọc Diệp với thương hiệu Nhôm Dinostar ra đời. Nhà máy quy mô 120.000m² tại KCN Phố Nối A, Hưng Yên, được đầu tư đồng bộ với dây chuyền công nghệ từ Đức, Italy, Nhật Bản, đã đưa Tập đoàn Ngọc Diệp bước vào lĩnh vực công nghiệp vật liệu hiện đại.

Đến nay, hệ sinh thái 4 lĩnh vực nội thất, bao bì, cửa, nhôm đã được hình thành, không phải những mảnh ghép rời rạc, mà là một hệ thống liên kết, bổ trợ và nâng tầm vị thế cho Tập đoàn Ngọc Diệp.

Tăng tốc và kiến tạo tương lai (2021 - 2026): Khi công nghệ và bền vững trở thành trọng tâm

Năm 2026 đánh dấu cột mốc 30 năm hình thành và phát triển - một dấu mốc không chỉ mang ý nghĩa thời gian, mà còn mở ra giai đoạn tăng trưởng mới. Tập đoàn đẩy mạnh chuyển đổi sang mô hình sản xuất thông minh, nơi công nghệ trở thành trục vận hành chính.

Nhôm Dinostar - một trong những lĩnh vực mũi nhọn - đang mở rộng hiện diện quốc tế, khẳng định năng lực đáp ứng đơn hàng quy mô lớn cho doanh nghiệp FDI với chất lượng đạt chuẩn quốc tế.

Ứng dụng robot tự động hóa trong mô hình sản xuất nhôm Dinostar (Ảnh: Tập đoàn Ngọc Diệp).

Song hành là định hướng phát triển bền vững được Tập đoàn Ngọc Diệp triển khai nhất quán. Bên cạnh ISO 9001 và ISO 14001, việc đạt ISO 14064 về kiểm kê và quản lý phát thải khí nhà kính đánh dấu bước chuyển từ cam kết sang hành động bài bản, hướng tới đáp ứng cơ chế CBAM của EU và mở rộng cơ hội tại các thị trường cao cấp.

Những chuyển động này được thị trường ghi nhận: trong nhiều năm liên tiếp, Tập đoàn Ngọc Diệp được vinh danh trong các bảng xếp hạng như Thương hiệu Quốc gia (Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam do Cục Xúc tiến thương mại tổ chức), Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc, Top 5 công ty vật liệu xây dựng uy tín, Top 10 công ty uy tín ngành bao bì (do Vietnam Report xếp hạng)… minh chứng cho năng lực thích ứng và tầm nhìn phát triển dài hạn.

30 năm kiến tạo, sẵn sàng dẫn lối tương lai

Ba mươi năm phát triển không chỉ giúp Tập đoàn Ngọc Diệp xác lập vị thế, mà tạo dựng một nền tảng đủ vững để bước vào một chu kỳ tăng trưởng với quy mô và khát vọng lớn hơn.

Tập đoàn Ngọc Diệp tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ, vật liệu mới và tự động hóa, mở rộng thị trường quốc tế, hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm Việt trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Chiến lược xây dựng nhà máy nhôm công nghệ cao đang từng bước nâng tầm năng lực sản xuất. Các công nghệ hợp kim hóa, đùn ép, xử lý bề mặt và gia công tự động hóa thế hệ mới với độ chính xác vượt trội đã mở ra cơ hội phục vụ các lĩnh vực kỹ thuật khắt khe như hàng không, ô tô, tàu điện cao tốc và các ứng dụng công nghiệp công nghệ cao.

Xây dựng nhà máy nhôm công nghệ cao - bước tiến trong chiến lược nâng tầm sản xuất (Ảnh: Tập đoàn Ngọc Diệp).

Bước qua cột mốc 30 năm, Tập đoàn Ngọc Diệp đang bước vào giai đoạn tăng tốc, với định hướng rõ ràng về công nghệ, sản xuất và thị trường, tiếp tục kiến tạo giá trị và đồng hành cùng sự phát triển của xã hội.