Tập đoàn Ấn Độ chi 750 tỷ đồng thâu tóm công ty của TikToker Hannah Olala

Marico South-East Asia Corporation (MSEA), công ty con thuộc sở hữu 100% của Marico Limited - tập đoàn đến từ Ấn Độ vừa thông báo đã ký kết các thỏa thuận chính thức để mua lại 75% cổ phần của Công ty cổ phần Skinetiq - doanh nghiệp do bà Hannah Nguyễn (Hannah Olala) đồng sáng lập.

Với định giá vốn chủ sở hữu Skinetiq khoảng 350 crore Rupee (tương đương hơn 1.000 tỷ đồng), giá trị thương vụ ước khoảng 750 tỷ đồng.

Skinetiq được thành lập vào năm 2020 bởi ông Bùi Ngọc Anh và bà Hannah Nguyễn. Theo MSEA, Skinetiq là doanh nghiệp Việt Nam hoạt động theo mô hình bán hàng trực tiếp đến tay người tiêu dùng (D2C), với thương hiệu mỹ phẩm tự phát triển tên Candid.

Ngoài ra, đơn vị này còn phân phối độc quyền thương hiệu Murad tại Việt Nam. Năm 2025, Skinetiq công bố doanh thu hơn 430 tỷ đồng, duy trì lãi trước thuế trung bình trên 20%.

Marico Limited thông qua công ty con đã chính thức mua lại 75% cổ phần của Công ty cổ phần Skinetiq (Ảnh: VCCI News).

Marico Limited là tập đoàn sản xuất sản phẩm tiêu dùng chuyên lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc sức khỏe lớn tại Ấn Độ. Năm tài chính 2024-2025, tập đoàn này ghi nhận doanh thu 1,3 tỷ USD. Mảng kinh doanh quốc tế hiện đóng góp khoảng 25% doanh thu tập đoàn với các thương hiệu như Parachute, HairCode, Caivil, Hercules, Black Chic, Code 10, Ingwe, X-Men, Ôliv, Thuận Phát...

Hannah Olala (tên thật là Hannah Nguyễn, sinh năm 1984) được biết đến là một vlogger nổi tiếng trong ngành làm đẹp với 1,9 triệu lượt theo dõi trên TikTok.

Sau khi từ Mỹ về Việt Nam vào năm 2011, Hannah bắt đầu xây dựng sự nghiệp và trực tiếp bán hàng trên các nền tảng. Cô từng giới thiệu bản thân có nhiều năm làm việc trong ngành mỹ phẩm và hợp tác với nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới thông qua một công ty phân phối do cô làm chủ.

Tuy nhiên, trong quá trình livestream bán hàng, TikToker này không ít lần vướng phải lùm xùm. Chẳng hạn gần nhất hồi tháng 10/2025, khách hàng phát hiện “vật thể lạ” trong bông tẩy trang được mua trên livestream của Hannah Olala vào ngày 8/8.

Sau tranh cãi quanh vụ bông tẩy trang có “vật thể lạ” được mua trên livestream, tháng 11/2025, Hannah Olala công bố kết luận từ nhãn hàng, khẳng định sự việc không phát sinh trong khâu sản xuất. Nữ doanh nhân phủ nhận việc bịa đặt, cho biết lên tiếng nhằm làm rõ thông tin và khép lại ồn ào.