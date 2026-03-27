Táo Aomori và chiến lược bền vững hơn một thập kỷ tại Việt Nam

Xây dựng hệ sinh thái nông sản từ nền tảng tiêu chuẩn địa phương

Không giống mô hình sản xuất phân tán phổ biến ở nhiều quốc gia, JA Zennoh Aomori phát triển hệ sinh thái nông nghiệp theo hướng tổ chức tập trung.

Tại tỉnh Aomori, hoạt động canh tác được điều phối thông qua mạng lưới hợp tác xã, thay vì vận hành riêng lẻ ở từng nông hộ. Tổ chức này đóng vai trò kết nối nông dân, đồng thời giám sát toàn bộ quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng ngay từ vùng trồng.

Từ canh tác, thu hoạch đến kiểm định trước khi đưa ra thị trường, các khâu đều được chuẩn hóa trong toàn hệ thống. Cách tiếp cận này giúp giảm thiểu sự khác biệt về chất lượng giữa các mùa vụ và giữa các vùng trồng, từ đó tạo nên sự nhất quán, yếu tố then chốt trong việc xây dựng niềm tin với người tiêu dùng.

Trước khi xuất khẩu, nông sản tiếp tục trải qua các bước kiểm định nhằm đáp ứng yêu cầu của từng thị trường. Việc duy trì quy trình khép kín vừa đảm bảo chất lượng đồng đều vừa nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm. Nhờ đó, mô hình sản xuất tập trung của JA Zennoh Aomori trở thành một lợi thế trong thương mại nông sản quốc tế.

“Để nông sản có thể chinh phục thị trường quốc tế, điều quan trọng không nằm ở một mùa vụ thành công, mà ở sự ổn định của toàn bộ hệ thống sản xuất. Vì vậy, chúng tôi tập trung xây dựng các tiêu chuẩn chung xuyên suốt từ vùng trồng đến phân phối, nhằm đảm bảo mỗi sản phẩm khi xuất khẩu đều đạt chất lượng đồng nhất”, đại diện JA Zennoh Aomori chia sẻ.

Trong bối cảnh thị trường nông sản toàn cầu chịu nhiều tác động từ yếu tố mùa vụ và biến động ngắn hạn, mô hình của JA Zennoh Aomori cho thấy một cách tiếp cận khác biệt, thay vì chạy theo sản lượng hay xu hướng tức thời, tổ chức này ưu tiên xây dựng nền tảng bền vững, nơi chất lượng được duy trì ổn định qua nhiều năm.

Việt Nam trong chiến lược xuất khẩu nông sản dài hạn

Trong chiến lược mở rộng quốc tế, Việt Nam được JA Zennoh Aomori xác định là một trong những thị trường trọng điểm tại khu vực châu Á. Quyết định này không chỉ dựa trên tiềm năng tăng trưởng tiêu dùng mà còn đến từ sự thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng Việt.

Bên cạnh đó, uy tín của các sản phẩm nông sản Nhật Bản cũng tạo nền tảng thuận lợi để những mặt hàng như táo Aomori từng bước tiếp cận và mở rộng sự hiện diện tại thị trường.

Đại diện JA Zennoh Aomori chia sẻ về chiến lược phát triển dài hạn tại Việt Nam trong sự kiện ở AEON Mall Tân Phú Celadon đầu năm 2026 (Ảnh: JA Zennoh Aomori).

Đại diện JA Zennoh Aomori cho biết: “Chiến lược phát triển tại Việt Nam được xây dựng dựa trên sự tương đồng giữa nhu cầu của người tiêu dùng địa phương và triết lý sản xuất nông nghiệp mà chúng tôi theo đuổi.

JA Zennoh Aomori luôn hướng đến xây dựng sự hiện diện lâu dài tại thị trường Việt Nam. Điều này đòi hỏi chúng tôi đầu tư vào việc duy trì chất lượng sản phẩm, phát triển hệ thống phân phối ổn định và từng bước xây dựng niềm tin với người tiêu dùng”.

Sau hơn một thập kỷ hiện diện tại thị trường Việt Nam, JA Zennoh Aomori trở thành cầu nối giúp các sản phẩm nông sản của tỉnh Aomori tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng địa phương.

Táo Aomori, minh chứng cho chiến lược bền vững

Trong danh mục nông sản của tỉnh Aomori, táo là một trong những sản phẩm tiêu biểu, đồng thời là đại diện rõ nét cho chiến lược phát triển dài hạn của JA Zennoh Aomori tại Việt Nam.

Sản phẩm này bắt đầu được xuất khẩu chính ngạch sang Việt Nam từ giai đoạn cuối năm 2015, trở thành một trong những nông sản Nhật Bản hiện diện sớm và duy trì ổn định trên thị trường. Trải qua hơn mười năm, táo Aomori vẫn giữ được chất lượng đồng nhất, đồng thời dần thích nghi với khẩu vị của người tiêu dùng Việt.

Sự đồng đều về chất lượng của táo Aomori là kết quả của toàn bộ hệ thống kiểm soát chất lượng từ vùng trồng đến khâu phân phối. Nhờ đó, sản phẩm có thể duy trì các đặc tính đặc trưng như độ giòn, vị ngọt cân bằng và hình thức đồng đều, những yếu tố quan trọng trong trải nghiệm tiêu dùng.

Táo Aomori được trồng theo quy trình chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng đồng đều (Ảnh: JA Zennoh Aomori).

Không chỉ là một mặt hàng nông sản, táo Aomori còn thể hiện rõ cách tiếp cận phát triển thị trường dựa trên nền tảng bền vững và tính nhất quán trong chiến lược của tập đoàn. Thay vì phụ thuộc vào các hoạt động quảng bá ngắn hạn, hình ảnh sản phẩm được xây dựng thông qua sự hiện diện liên tục và chất lượng ổn định theo thời gian.

Thông qua sản phẩm táo Aomori cũng cho thấy cách JA Zennoh Aomori từng bước củng cố vị thế tại thị trường Việt Nam, thông qua việc duy trì tiêu chuẩn sản phẩm và phát triển hệ thống phân phối trong dài hạn.