Tầm nhìn Chubb Life Việt Nam qua sản phẩm “Chubb - Tự do an phát”

Sứ mệnh của Chubb Life Việt Nam là mang đến các giải pháp bảo hiểm nhân thọ phù hợp, cùng trải nghiệm vượt trội, với chuẩn mực đạo đức và tính chuyên nghiệp cao nhất, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người.

Trong hành trình đó, doanh nghiệp không ngừng nghiên cứu, tìm ra các giải pháp, dịch vụ sản phẩm, trải nghiệm khách hàng, số hóa toàn diện, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân Việt Nam.

Tiếp nối các giải pháp bảo hiểm linh hoạt, Bảo hiểm liên kết đơn vị "Chubb - Tự do an phát" đã ra đời trong năm 2026.

Với mục tiêu mang đến sự linh hoạt và chủ động cho khách hàng, "Chubb - Tự do an phát" là sự kết hợp giữa lựa chọn đầu tư hiệu quả và bảo vệ toàn diện. Sản phẩm được thiết kế dành cho đối tượng tham gia lên đến 70 tuổi, với các đặc điểm nổi bật.

Lựa chọn linh hoạt giữa quyền lợi bảo vệ và đầu tư: Dựa trên thiết kế linh hoạt của sản phẩm, khách hàng có thể chủ động lựa chọn chiến lược tài chính phù hợp: ưu tiên bảo vệ, đầu tư hoặc cân bằng cả hai, tùy vào mục tiêu tại từng giai đoạn cuộc sống.

Mệnh giá bảo hiểm tăng theo thời gian: Tự động gia tăng mệnh giá bảo hiểm tại ngày đáo niên của các năm hợp đồng thứ 10 và thứ 20, giúp duy trì giá trị bảo vệ trước tác động của lạm phát và các rủi ro khó lường.

Gia tăng quyền lợi, không cần tái thẩm định: Thêm đến 25% mệnh giá bảo hiểm tại các cột mốc quan trọng trong cuộc đời khách hàng như kết hôn, sinh con… mà không cần tái thẩm định sức khỏe.

Giải pháp bảo vệ toàn diện với hệ sinh thái sản phẩm bán kèm đa dạng: Dễ dàng xây dựng “lá chắn bảo vệ tài chính - sức khỏe” theo nhu cầu riêng, từ chăm sóc y tế, tai nạn, nằm viện, bệnh hiểm nghèo đến bảo vệ sinh mệnh.

Tích lũy dài hạn, giá trị gia tăng theo thời gian gắn bó: Nhận thêm giá trị tích lũy khi hợp đồng được duy trì hiệu lực đến năm hợp đồng thứ 10 và thứ 20.

Ông Sang Lee, Tổng giám đốc Chubb Life Việt Nam kiêm Chủ tịch Chubb Life khu vực Đông Nam Á và New Zealand cho biết: “Khách hàng không chỉ tìm kiếm sản phẩm bảo vệ đơn thuần, mà còn kỳ vọng những giá trị tích lũy và tăng trưởng tài sản trong dài hạn. Thấu hiểu điều đó, Chubb Life Việt Nam ra mắt Sản phẩm Bảo hiểm Liên kết đơn vị Chubb - Tự do an phát - giải pháp linh hoạt kết hợp giữa tính năng bảo vệ vượt trội và bứt phá đầu tư, đáp ứng nhu cầu cụ thể tại từng thời điểm của cuộc sống.

Thông qua sản phẩm, chúng tôi mong muốn tiếp thêm sự tự tin giúp khách hàng ‘vững tâm an - phát tài lộc’, trên hành trình hướng tới tương lai tài chính vững chắc".

Khách hàng có thể tìm hiểu thêm thông tin và được tư vấn thông qua hệ thống tư vấn viên và các kênh phân phối chính thức của Chubb Life Việt Nam trên toàn quốc. Thông tin chi tiết tại đây hoặc hotline: (028) 3827 8123.

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam) hoạt động tại Việt Nam từ năm 2005, thuộc khối kinh doanh bảo hiểm nhân thọ của Tập đoàn Chubb - tập đoàn bảo hiểm hàng đầu thế giới, có lịch sử từ năm 1792, đang hoạt động tại 54 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tầm nhìn của Chubb Life Việt Nam là trở thành đối tác bảo hiểm nhân thọ được tin cậy nhất tại Việt Nam.

Thời gian qua, doanh nghiệp không ngừng nâng cấp số hóa toàn diện, thể hiện qua hệ sinh thái số Chubb eConnect (ứng dụng dành cho khách hàng) và Chubb SmartAgency (ứng dụng dành đội ngũ kinh doanh). Phát triển và đa dạng hóa kênh phân phối đáp ứng kịp thời nhu cầu bảo vệ tài chính của khách hàng, từ các kênh đại lý truyền thống, kênh đối tác kinh doanh Infinity và các đối tác khác (ngân hàng, ví điện tử).

Song song với hoạt động kinh doanh, Chubb Life Việt Nam dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động cộng đồng. Chương trình “Cùng bạn vượt sóng” (trước đây) và "Chubb Life vì tương lai em" (hiện tại) đã hỗ trợ hơn 57.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng và cải tạo 10 trường học; trao hơn 40.000 suất học bổng và quà khuyến học trên cả nước; tham gia khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ.