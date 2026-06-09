Talentnet Academy chuyển mình thành “Hệ sinh thái nâng tầm năng lực tổ chức”

Sự kiện quy tụ hơn 300 lãnh đạo doanh nghiệp và giám đốc nhân sự cùng các diễn giả chiến lược đến từ Unilever Việt Nam, Vingroup, DKSH Việt Nam, CAO Fine Jewellery, Mercer và LinkedIn, tạo nên một diễn đàn chuyên sâu xoay quanh chủ đề năng lực như một nguồn vốn giá trị trong kỷ nguyên tăng trưởng mới.

Trong kỷ nguyên AI và những biến động chưa từng có của thị trường, năng lực không còn là một lợi thế bổ trợ mà đã trở thành nguồn vốn chiến lược quyết định khả năng tăng trưởng của doanh nghiệp.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm tại Việt Nam, Talentnet nhận thấy rõ nhu cầu cấp thiết của các tổ chức trong việc xây dựng năng lực lãnh đạo, đội ngũ và năng lực thực thi một cách bài bản, nhằm thu hẹp khoảng cách giữa tham vọng tăng trưởng và thực tiễn triển khai.

Chính từ sự thấu hiểu đó, Talentnet Academy chính thức được công bố, thông qua sự kiện ra mắt với chủ đề “Biến năng lực thành nguồn vốn giá trị”. Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình chiến lược từ một đối tác đào tạo và phát triển trở thành một “Hệ sinh thái nâng tầm năng lực nguồn lực”.

Talentnet Academy phiên bản mới hướng đến mục tiêu trở thành đối tác đáng tin cậy trong việc phát triển năng lực nguồn nhân lực tại Việt Nam, với một cam kết kiên định: Nâng tầm năng lực, bảo chứng tương lai.

Bà Tiêu Yến Trinh, Nhà sáng lập và Tổng giám đốc Talentnet công bố Talentnet Academy phiên bản mới cùng hệ sinh thái giải pháp dành cho doanh nghiệp Việt Nam (Ảnh: Talentnet Academy).

Để hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược này, Talentnet Academy cho ra mắt hệ sinh thái giải pháp toàn diện với mạng lưới đối tác từ nội địa đến toàn cầu điển hình như LinkedIn Learning, Mercer, Singapore Management University (SMU).

Cùng với đó là cộng đồng cộng sự là hơn 30 chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp cấp cao trong và ngoài nước, với kinh nghiệm thực chiến và tầm nhìn chiến lược rộng khắp. Tại sự kiện, đại diện từ các đối tác đã mang đến những góc nhìn thực tiễn, minh chứng cho cách ứng dụng dữ liệu chuẩn quốc tế cùng phương pháp chuyên sâu để tháo gỡ bài toán năng lực cho doanh nghiệp.

Sự kiện mở ra không gian đối thoại vĩ mô thông qua các phiên trình bày và tọa đàm từ dàn lãnh đạo cấp cao đến từ Unilever Việt Nam, Vingroup, DKSH Việt Nam, CAO Fine Jewellery,...

Qua lăng kính của những nhà điều hành, các điểm nghẽn kìm hãm tốc độ thực thi đã được mổ xẻ trực diện, đồng thời mang đến những bài học thành công về phát triển năng lực đội ngũ và các xu hướng nguồn lực đang định hình tương lai tổ chức trong khu vực.

Không chỉ dừng lại ở những phiên thảo luận chuyên sâu, sự kiện còn mang đến một trải nghiệm chưa từng có với trải nghiệm Game-hóa độc quyền (Gamification) “Workforce Capability Diagnostics” (Chẩn đoán nhanh Năng lực đội ngũ). Qua đó, hàng trăm lãnh đạo tham dự đã có không gian kết nối cởi mở với các chỉ số nền tảng, nhận diện các khoảng trống cần được ưu tiên phát triển.

Các lãnh đạo cấp cao từ những doanh nghiệp hàng đầu cùng trao đổi về những thách thức và cơ hội trong hành trình xây dựng năng lực tăng trưởng cho tổ chức (Ảnh: Talentnet Academy).

Hàng trăm lãnh đạo doanh nghiệp cùng tham gia hoạt động tương tác được thiết kế độc quyền cho sự kiện ra mắt Talentnet Academy (Ảnh: Talentnet Academy).

Một trong những điểm sáng nổi bật tại sự kiện chính là màn ra mắt báo cáo Báo cáo Mức độ sẵn sàng năng lực đội ngũ của doanh nghiệp Việt Nam 2026.

Đây là báo cáo chuyên sâu về nguồn lực Việt Nam được thực hiện và công bố, với dữ liệu độc quyền được khảo sát trên gần 200 lãnh đạo doanh nghiệp và giám đốc nhân sự - những người trực tiếp thực chiến và nắm rõ bức tranh nguồn lực tại tổ chức.

Bên cạnh mang lại góc nhìn thực tế về năng lực đội ngũ tại các doanh nghiệp Việt Nam, đây còn được xem là cơ sở tham chiếu giúp doanh nghiệp đối sánh, định chuẩn và hoạch định các ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Giám đốc Talentnet Academy, công bố những thông tin đáng chú ý từ báo cáo báo cáo Mức độ sẵn sàng năng lực đội ngũ của doanh nghiệp Việt Nam 2026 (Ảnh: Talentnet Academy).

“Năng lực không đơn thuần chỉ là một hạng mục đào tạo, mà chính là 'hệ điều hành' trung tâm quyết định sự thành bại của mọi chiến lược kinh doanh. Sự ra mắt của Talentnet Academy phiên bản mới không chỉ là lời giải cho những điểm nghẽn thực thi hiện tại, mà còn là cam kết dài hạn: Nâng tầm con người để định hình một tương lai tăng trưởng bền vững, nơi năng lực thực sự trở thành nguồn vốn chiến lược của mọi tổ chức”, bà Tiêu Yến Trinh - Nhà sáng lập, Tổng giám đốc Talentnet nhận định.

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