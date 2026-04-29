Tài sản tỷ phú Vượng lọt top tăng nhanh nhất thế giới, sau Warren Buffett

Theo cập nhật từ Forbes, tỷ phú Phạm Nhật Vượng nằm trong danh sách 5 người có tài sản tăng nhanh nhất trong ngày 28/4, bên cạnh huyền thoại đầu tư Warren Buffett.

Warren Buffett được mệnh danh là "huyền thoại đến từ Omaha", không chỉ là một trong những nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại mà còn là biểu tượng của sự kiên nhẫn và triết lý sống giản đơn.

Trong khi đó, tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện là người giàu nhất Đông Nam Á với khối tài sản gần 36 tỷ USD theo tính toán của Forbes.

Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng theo tính toán của Forbes tăng thêm 1,7 tỷ USD trong khi Warren Buffett có thêm 1,8 tỷ USD.

Đà tăng của tỷ phú đi cùng với sự thăng hoa của nhóm cổ phiếu “họ" Vin trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thị giá VIC đóng cửa ngày 28/4 ở mức 225.500 đồng/cổ phiếu, tăng 33% từ đầu năm 2026 và gấp hơn 10 lần so với 1 năm trước. Vốn hóa thị trường của Vingroup cũng theo đó vượt 1,7 triệu tỷ đồng.

Ngoài ra, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng còn đến từ đà tăng của cổ phiếu VinFast - doanh nghiệp đang niêm yết trên Nasdaq. Vinfast hiện nằm trong top 10 công ty xe điện lớn nhất thế giới với vốn hóa gần 10 tỷ USD.

Bên cạnh Vingroup và Vinfast, hệ sinh thái trong tay ông Phạm Nhật Vượng còn một số cổ phiếu đang niêm yết khác như VHM của Vinhomes, VPL của Vinpearl hay VRE của Vincom Retail. Các cổ phiếu này đều tăng mạnh thời gian qua.

Tại kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Vingroup đã được thông qua kế hoạch kinh doanh 2026 với mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 485.000 tỷ đồng và 35.000 tỷ đồng. Đây là những con số kỷ lục kể từ khi hoạt động của tập đoàn này.

Vingroup vừa công bố kết quả kinh doanh quý I với tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 104.352 tỷ đồng, tăng trưởng 24%. Lợi nhuận sau thuế đạt 5.611 tỷ đồng, tăng 150% so với cùng kỳ.