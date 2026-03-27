Tác giả “Cha giàu cha nghèo” ấn tượng với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

Nhà đầu tư và tác giả nổi tiếng Robert Kiyosaki vừa có những chia sẻ đáng chú ý trên mạng xã hội sau chuyến thăm Việt Nam, trong đó bày tỏ sự ấn tượng mạnh mẽ trước tốc độ phát triển kinh tế và năng lực sản xuất.

Trong bài viết trên Facebook cá nhân, ông Kiyosaki cho biết Việt Nam hiện đang nổi lên như một nền kinh tế năng động hàng đầu khu vực. Theo dẫn chứng của ông, tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 8,02%, cao nhất Đông Nam Á, trong khi lĩnh vực sản xuất tăng gần 10%. Tổng kim ngạch thương mại đạt khoảng 930 tỷ USD, tăng 18% so với năm trước.

Đáng chú ý, thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ cũng đạt mức kỷ lục khoảng 134 tỷ USD. Ông Kiyosaki nhận định Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng như đường cao tốc, sân bay, cảng biển và nhà máy với tốc độ mà “nhiều nền kinh tế phát triển chưa thấy trong nhiều thập kỷ”.

Ông Robert Kiyosaki - tác giả loạt sách nổi tiếng Cha giàu cha nghèo (Ảnh: Trang cá nhân của nhân vật).

Theo tác giả loạt sách bán chạy “Cha giàu cha nghèo”, điểm khác biệt cốt lõi của Việt Nam nằm ở định hướng phát triển dựa trên sản xuất và tái đầu tư. “Việt Nam đang xây dựng, sản xuất và xuất khẩu. Họ không in tiền để tăng trưởng mà tạo ra giá trị thực”, ông viết, đồng thời cho biết Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng khoảng 10%/năm đến năm 2030.

Bên cạnh đó, ông cũng chia sẻ trải nghiệm thực tế tại TP Hồ Chí Minh với hình ảnh nhịp sống năng động, lực lượng lao động đông đảo và tinh thần làm việc cao. Theo ông, đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các chuỗi sản xuất toàn cầu.

Từ góc nhìn rộng hơn, ông Kiyosaki cho rằng xu hướng dịch chuyển sản xuất toàn cầu đang tiếp tục diễn ra, trong đó các nhà máy có xu hướng chuyển tới những quốc gia có chi phí thấp và năng suất cao. “Việt Nam đang nổi lên như một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu”, ông nhận định.