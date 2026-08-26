Sun PhuQuoc Airways khai trương hai đường bay thẳng Hà Nội - Seoul và TPHCM - Seoul

Cùng với đường bay Phú Quốc - Seoul đang khai thác, hai đường bay mới giúp SPA kết nối trực tiếp Seoul với cả ba điểm xuất phát Hà Nội, TPHCM và Phú Quốc, mở thêm lựa chọn di chuyển giữa Việt Nam và Hàn Quốc cho hành khách du lịch, công tác và giao thương.

Kết nối Seoul từ ba điểm xuất phát tại Việt Nam

Đường bay Hà Nội - Seoul khởi hành từ Hà Nội lúc 16h20 và hạ cánh Seoul lúc 22h45 (giờ địa phương); chiều ngược lại khởi hành lúc 00h15 và hạ cánh tại Hà Nội lúc 03h10.

Hành khách SPA từ Hà Nội bay đi Seoul (Ảnh: SPA).

Với đường bay TPHCM - Seoul, chuyến bay khởi hành từ TPHCM lúc 15h25 và hạ cánh Seoul lúc 22h40; chiều ngược lại khởi hành lúc 00h10 và hạ cánh tại TPHCM lúc 03h35.

Du khách nhận quà chào mừng từ hãng (Ảnh: SPA).

Nhân dịp khai trương, từ nay đến ngày 23/9, hành khách đặt vé đi Seoul được miễn phí lựa chọn ghế ngồi tiêu chuẩn, ưu đãi 50% phí chọn ghế phía trước và 20% phí mua thêm hành lý ký gửi ngoài tiêu chuẩn miễn phí đã bao gồm trong vé, giúp hành khách chủ động thiết kế hành trình tới Hàn Quốc theo nhu cầu.

Những du khách đầu tiên của đường bay làm thủ tục tại quầy (Ảnh: SPA).

Việc đồng thời mở hai đường bay từ Hà Nội và TPHCM giúp hành khách tại hai khu vực Bắc - Nam có thêm lựa chọn bay thẳng tới Hàn Quốc. Mạng bay ba điểm xuất phát tới Seoul của SPA cũng góp phần mở ra nhiều cách tiếp cận Việt Nam cho du khách Hàn Quốc, từ nghỉ dưỡng biển tại Phú Quốc đến khám phá Hà Nội, TPHCM và các điểm đến khác trong mạng bay của hãng.

Từ kết nối mới đến trải nghiệm khác biệt

Trên mỗi chuyến bay, SPA mang đến trải nghiệm "Resort in the Sky" với dịch vụ tiêu chuẩn và những chi tiết được chăm chút xuyên suốt hành trình. Hành lý ký gửi và suất ăn được bao gồm trong giá vé, khoang cabin thế hệ mới với ghế ngồi công thái học và hệ thống giải trí không dây IFE mang đến sự thoải mái cho hành khách.

Hương thơm La Festa đặc trưng, được tinh chế riêng cho khách sạn 5 sao La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton, tạo nên dấu ấn riêng của SPA. Thực đơn trên chuyến bay được thay đổi định kỳ hai tháng một lần, phát triển theo tinh thần điểm đến, được tính toán phù hợp với từng đường bay, múi giờ và thói quen ẩm thực của hành khách.

SPA mang đến trải nghiệm "Resort in the Sky" với dịch vụ "full-service" (Ảnh: SPA).

Trải nghiệm của hành khách với SPA tiếp tục được nối dài trong hệ sinh thái Sun Group thông qua chương trình khách hàng thân thiết Sun Signature. Hội viên có thể tích lũy điểm từ mỗi chuyến bay để đổi vé thưởng, hành lý và chỗ ngồi, đồng thời hưởng các đặc quyền trong hệ sinh thái Sun Group.

Hai hạng thẻ cao nhất còn được tích hợp tiện ích thanh toán toàn cầu qua ngân hàng NCB và Visa, kết nối hành trình hàng không với các dịch vụ nghỉ dưỡng, ẩm thực và mua sắm.

Chào đón những chuyến bay đầu tiên từ Hà Nội của SPA tại sân bay quốc tế Incheon (Ảnh: SPA).

Để đáp ứng mạng bay ngày càng mở rộng, SPA dự kiến nâng quy mô đội bay lên 32 tàu trong năm 2026, trong đó có 4 tàu thân rộng Airbus A330 sẽ từng bước đưa vào khai thác từ tháng 10 đến tháng 12. Việc bổ sung đội bay thân rộng tạo nền tảng để hãng mở rộng năng lực phục vụ các đường bay tầm trung và đường dài, đồng thời tiếp tục phát triển mạng bay quốc tế.

SPA nâng quy mô đội bay với 4 tàu thân rộng trong 2026 (Ảnh: SPA).

Hai đường bay mới tới Seoul tiếp nối mạng bay quốc tế của SPA tới các điểm đến gồm Đài Bắc, Hong Kong, Singapore, Bangkok, Thành Đô và Kuala Lumpur, mở rộng thêm lựa chọn kết nối giữa Việt Nam và các thị trường quốc tế. Cùng với việc phát triển đội bay và mạng đường bay, SPA từng bước hiện thực hóa chiến lược "Rise to the World" - kết nối Việt Nam với thế giới và đưa thế giới đến gần hơn với Việt Nam.