“Sức khỏe” Bóng đèn phích nước Rạng Đông trước ngày rời đất vàng Hạ Đình

UBND TP Hà Nội vừa ban hành danh mục 58 cơ sở sản xuất, trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc diện di dời do không phù hợp với quy hoạch.

Trong danh sách, cơ sở của Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã chứng khoán: RAL) tại 87-89 Hạ Đình, phường Khương Đình, có diện tích khoảng 57.416m2.

Đây là khu đất gắn với hoạt động của Rạng Đông trong nhiều thập kỷ. Theo quy hoạch, khu đất được định hướng cho nhiều chức năng gồm công cộng, hỗn hợp, cây xanh, trường học và giao thông.

Hà Nội cho biết sẽ di dời nhà máy của Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông tại 87-89 Hạ Đình (Ảnh: Đỗ Quân).

Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận khoảng 6.360 tỷ đồng doanh thu và hơn 361 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm khoảng 24% và 39% so với năm trước.

Sang năm nay, tình hình cải thiện rõ rệt. Quý II, Rạng Đông đạt hơn 1.576 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 32,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế hơn 117 tỷ đồng, tăng 67,7%.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần đạt hơn 3.372 tỷ đồng, tăng 24,1%; lợi nhuận sau thuế gần 234 tỷ đồng, tăng 36,9%. Với kết quả này, công ty đã thực hiện gần 52% kế hoạch doanh thu năm.

Đến cuối tháng 6, tổng tài sản của Rạng Đông đạt hơn 9.300 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền gần 2.486 tỷ đồng, tăng hơn 34% so với đầu năm. Ở chiều ngược lại, nợ phải trả đạt hơn 5.819 tỷ đồng, tăng 22,7% và chủ yếu là nợ ngắn hạn.

Song song hoạt động tại Hạ Đình, Rạng Đông đang triển khai một dự án sản xuất quy mô lớn tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Dự án nhà máy sản xuất sản phẩm điện tử công nghệ cao tích hợp hệ sinh thái chiếu sáng LED xanh, thông minh được xây dựng trên diện tích khoảng 7,1ha, tổng vốn đầu tư 2.334 tỷ đồng, với công suất thiết kế khoảng 100 triệu sản phẩm mỗi năm.

Dòng vốn đầu tư cho dự án đang tăng. Đến cuối tháng 6, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại dự án Hòa Lạc đạt gần 544 tỷ đồng, so với khoảng 320 tỷ đồng đầu năm.

Rạng Đông là một trong những thương hiệu công nghiệp lâu đời của Hà Nội. Nhà máy được khởi công tại Hạ Đình năm 1958 và chính thức thành lập ngày 24/2/1961, sản xuất các sản phẩm chủ lực như bóng đèn và phích nước.

Sau giai đoạn chuyển đổi nền kinh tế, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông năm 1994, chuyển sang mô hình công ty cổ phần năm 2004 và đưa cổ phiếu RAL niêm yết trên HoSE cuối năm 2006.