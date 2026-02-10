“Sữa ngon truyền đời - Rước lộc đầu xuân”: Lan tỏa lộc xuân cùng Mộc Châu Creamery

Với mong muốn mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm tinh túy, chất lượng từ sản phẩm sữa ngon có thâm niên làm nghề gần 7 thập kỷ, Mộc Châu Creamery được giới thiệu như một bước tiếp nối trong hành trình làm sữa bền bỉ của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu.

Không tách rời những giá trị đã được gây dựng suốt nhiều thập kỷ, Mộc Châu Creamery kế thừa tinh thần làm sữa chỉn chu, sự am hiểu vùng nguyên liệu và tình yêu với cao nguyên Mộc Châu; đồng thời mang đến một cách tiếp cận mới mẻ hơn về trải nghiệm thưởng thức sữa.

Chính sự kết hợp giữa truyền thống và đổi mới này đã giúp Mộc Châu Creamery tạo được sự chú ý trên thị trường. Các sản phẩm không chỉ được đánh giá cao bởi chất lượng ổn định, hương vị thanh mát, béo nhẹ dễ uống, mà còn bởi câu chuyện đơn nguồn khép kín, nơi mỗi giọt sữa đều khởi nguồn từ hệ sinh thái tại Mộc Châu.

Từ dấu ấn ra mắt thương hiệu đến niềm tin của người tiêu dùng

Sự kiện ra mắt thương hiệu Mộc Châu Creamery không đơn thuần là một hoạt động giới thiệu sản phẩm mới, mà còn là lời khẳng định cho chiến lược nâng tầm thương hiệu của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu tại phân khúc cao cấp.

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện Mộc Châu Creamery nhấn mạnh: “Mộc Châu Creamery là kết tinh của điều kiện thiên nhiên ưu ái, tâm huyết làm nghề và mối gắn bó bền chặt giữa bò và người. Chính sự am hiểu, tỉ mỉ cùng kỹ nghệ làm sữa được gìn giữ qua nhiều thế hệ đã tạo nên chất lượng ổn định và sự sáng tạo trong từng sản phẩm”.

Theo đó, Mộc Châu Creamery đề cao giá trị đơn nguồn thượng hạng, nơi mỗi giọt sữa đều khởi nguồn từ duy nhất một hệ sinh thái khép kín tại Mộc Châu - vùng nguyên liệu mang tính biểu tượng của thương hiệu.

Mộc Châu Creamery nhấn mạnh giá trị đơn nguồn thượng hạng - nơi mọi giọt sữa đều khởi nguồn từ duy nhất một hệ sinh thái khép kín tại Mộc Châu (Ảnh: Mộc Châu Creamery).

Ngay sau khi ra mắt, không chỉ có mặt tại nhiều cửa hàng tạp hoá truyền thống, các sản phẩm Mộc Châu Creamery đã nhanh chóng có mặt tại nhiều hệ thống siêu thị lớn như Coopmart, Lotte, Aeon, Circle K… đồng thời hiện diện trên các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada…

Việc đa dạng hóa kênh phân phối giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm, từ mua sắm trực tiếp đến đặt hàng trực tuyến, góp phần tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Hương vị thanh mát, béo nhẹ của sữa Mộc Châu Creamery đang chinh phục trái tim người tiêu dùng, trở thành lựa chọn yêu thích cho cả gia đình (Ảnh: Mộc Châu Creamery).

Chị Tố Uyên (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi chọn Mộc Châu Creamery vì vị sữa thanh mát, béo nhẹ nhưng không ngấy. Hai bé nhà tôi đều rất thích, còn bản thân tôi thì yên tâm bởi nguồn gốc rõ ràng từ cao nguyên Mộc Châu”.

Trên các sàn thương mại điện tử, Mộc Châu Creamery cũng ghi nhận hàng loạt lượt đánh giá tích cực. Một người tiêu dùng nhận xét: “Sữa ngon, uống có cảm giác tươi và sạch, đúng chuẩn sữa cao cấp”.

Những phản hồi này không chỉ là lời khen dành cho sản phẩm, mà còn là minh chứng rõ nét cho chiến lược lấy trải nghiệm hương vị và cảm xúc người dùng làm trung tâm mà thương hiệu theo đuổi.

Nhận quà công nghệ, thưởng thức sữa miễn phí cùng “Sữa ngon truyền đời - Rước lộc đầu xuân”

Tiếp nối thành công từ sự kiện ra mắt, thương hiệu triển khai chương trình khuyến mãi tiêu dùng “Sữa ngon truyền đời - Rước lộc đầu xuân” như một lời tri ân dành cho khách hàng. Theo đó, từ ngày 1/2 đến 15/3, khách hàng khi mua các sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm Mộc Châu Creamery và Mộc Châu Milk áp dụng sẽ nhận được thẻ QR ngẫu nhiên, tương ứng với một lượt quay thưởng trên hệ thống.

Điểm nhấn của chương trình nằm ở hệ thống giải thưởng đa dạng và hấp dẫn, từ các phần quà công nghệ giá trị như 6 iPhone 17 Pro, 6 iPad Air 7 M3, đến những phần thưởng gắn liền với trải nghiệm sản phẩm gồm 60 cơ hội uống sữa Mộc Châu Creamery miễn phí trong một năm, 1.000 cơ hội uống miễn phí trong một tháng, cùng 60.000 thẻ điện thoại trị giá 10.000 đồng.

Mộc Châu Creamery khởi động chương trình khuyến mãi đầu xuân, lan tỏa niềm vui tiêu dùng (Ảnh: Mộc Châu Creamery).

Chương trình khuyến mãi đầu xuân của Mộc Châu Creamery không chỉ mang đến cơ hội nhận quà, mà còn góp phần lan tỏa niềm vui tiêu dùng đến đông đảo khách hàng.

Cách thức tham gia được thiết kế đơn giản, dễ thao tác khi người tiêu dùng chỉ cần quét mã QR và thực hiện quay thưởng trực tiếp trên hệ thống. Nhờ đó, khách hàng vừa được thưởng thức hương vị sữa ngon, vừa có cơ hội nhận quà hấp dẫn một cách nhanh chóng.

Mỗi khách hàng có thể tham gia với nhiều mã dự thưởng khác nhau. Mỗi mã dự thưởng hợp lệ tương đương với một lượt quay. Tổng số lượt quay sẽ được hệ thống tự động lưu trữ và hiển thị trên trang Vòng quay may mắn trong trường hợp khách hàng chưa tiến hành quay trúng thưởng.

Không dừng lại ở việc mang đến niềm vui mua sắm, chương trình còn thể hiện rõ định hướng lấy người tiêu dùng làm trung tâm của Mộc Châu Creamery.

Thông qua việc kết hợp hài hòa giữa chất lượng sản phẩm và trải nghiệm tiêu dùng, thương hiệu từng bước xây dựng một hệ sinh thái sữa thượng hạng, nơi mỗi hộp sữa không chỉ nuôi dưỡng thể chất mà còn mang lại cảm xúc, niềm tự hào và sự gắn kết.