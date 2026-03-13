STARLUX Airlines khai trương đường bay kết nối Đài Bắc - Praha từ ngày 1/8

Nhờ đó, hành khách khởi hành từ Việt Nam (Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM) có thể thuận tiện nối chuyến đến Praha, thông qua điểm trung chuyển tại Đài Bắc.

STARLUX mở bán vé cho đường bay mới (Ảnh: STARLUX Airlines).

STARLUX hiện đã mở bán vé cho đường bay mới, và dự kiến bắt đầu khai thác chuyến bay từ ngày 1/8, đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong chiến lược mở rộng mạng bay quốc tế của STARLUX tại thị trường châu Âu.

Theo kế hoạch, đường bay Đài Bắc - Praha sẽ được khai thác bằng máy bay thân rộng Airbus A350-900, với tần suất 3 chuyến mỗi tuần trong giai đoạn đầu.

Lịch bay cụ thể như sau:

Lịch bay và thông tin liên quan có thể thay đổi. Khách hàng cập nhật trên website STARLUX Airlines.

Phát biểu về sự kiện, ông Glenn Chai - Tổng giám đốc STARLUX Airlines cho biết, việc mở đường bay châu Âu là một dấu mốc quan trọng trong lộ trình phát triển dài hạn của hãng.

Ông cho biết Praha không chỉ là điểm đến giàu giá trị lịch sử - văn hóa, mà còn là khu vực đang nổi lên về hoạt động kinh tế và công nghiệp công nghệ cao tại Trung Âu.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng bán dẫn tại khu vực Praha ngày càng hoàn thiện, đường bay mới được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy giao thương, đầu tư và trao đổi du lịch giữa châu Á và châu Âu.

Praha là Thủ đô và thành phố lớn nhất của Cộng hòa Séc, nằm tại trung tâm châu Âu. Thành phố sở hữu hệ thống kiến trúc phong phú, giao thoa giữa Romanesque La Mã cổ (Romanesque), Trung cổ châu Âu (Gothic), Phục Hưng và Ba-rốc (Baroque), đồng thời đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

Với vị trí địa lý thuận lợi, Praha có khả năng kết nối nhanh chóng với các đô thị lớn như Vienna và Munich, từ lâu giữ vai trò là trung tâm văn hóa, nghệ thuật và thương mại của khu vực Trung Âu. Những công trình và cảnh quan tiêu biểu như Cầu Karl (Charles Bridge), Lâu đài Praha (Prague Castle) hay dòng sông Vltava tiếp tục là điểm nhấn thu hút du khách quốc tế.

Dự kiến từ ngày 1/8, đường bay Đài Bắc - Praha sẽ được khai thác với các chuyến bay vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần, đánh dấu sự hiện diện của STARLUX Airlines tại thị trường châu Âu. Đường bay mới không chỉ mở rộng lựa chọn di chuyển cho hành khách, mà còn góp phần tăng cường kết nối hàng không giữa châu Á và Trung Âu thông qua điểm trung chuyển Đài Bắc.

STARLUX Airlines là hãng hàng không quốc tế cao cấp có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc), được thành lập với định hướng đưa trải nghiệm bay chất lượng cao đến gần hơn với đông đảo hành khách. Hiện hãng đang khai thác 35 điểm đến trên toàn cầu, với đội bay hiện đại gồm 30 tàu bay, kết nối châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á.

Hành khách bay giữa châu Âu - Bắc Mỹ - châu Á có thể trung chuyển thuận tiện tại Đài Bắc. STARLUX Airlines được các tổ chức quốc tế ghi nhận với danh hiệu Hãng hàng không 5 sao Skytrax, APEX Five Star Global Airline và xếp hạng an toàn 7-Star PLUS từ AirlineRatings.

Thông tin chi tiết về các đường bay và hoạt động bán vé, theo dõi các kênh truyền thông của STARLUX Airlines hoặc truy cập website STARLUX Airlines.