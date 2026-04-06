Sơn Kamax ra mắt dòng sản phẩm mới, đánh dấu hành trình 15 năm bảo vệ tổ ấm Việt

15 năm kiên định với triết lý "Vững chắc tương lai"

Thị trường vật liệu xây dựng tại Việt Nam là một “sân chơi” khốc liệt với sự đào thải liên tục. Thế nhưng, suốt 15 năm qua, Sơn Kamax vẫn kiên cường vươn lên mạnh mẽ. Thành công đó bắt nguồn từ triết lý kinh doanh cốt lõi: Đặt chất lượng bảo vệ tổ ấm lên hàng đầu.

Đoàn đại lý miền Trung ra tham quan nhà máy Sơn Kamax (Ảnh: Sơn Kamax).

15 năm có mặt trên thị trường là 15 năm đội ngũ nghiên cứu và phát triển của Kamax miệt mài nghiên cứu để thấu hiểu tường tận sự khắc nghiệt của khí hậu nhiệt đới gió mùa.

Từ cái nắng cháy da của miền Trung, những cơn mưa nồm ẩm ướt của miền Bắc, cho đến khí hậu thay đổi thất thường của miền Nam, Kamax đều đưa ra những giải pháp tối ưu nhất.

Sự tin yêu của khách hàng dành cho các dòng sơn men sứ ưu việt của hãng trong những năm qua chính là minh chứng rõ nét nhất cho chất lượng của thương hiệu.

Balance Pine và Balance Silk: Lời giải từ sự thấu hiểu

Bộ đôi sản phẩm mới Kamax Balance Pine và Balance Silk (Ảnh: Sơn Kamax).

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập, Kamax ra mắt hai dòng sản phẩm mới: Balance Pine và Balance Silk

Sự ra đời của hai dòng sản phẩm này xuất phát từ nhu cầu thực tế của các gia chủ hiện đại, họ cần một ngôi nhà không chỉ "tốt gỗ" mà còn phải "tốt nước sơn", tức là phải vững chãi chống chọi thời tiết bên ngoài, nhưng vẫn giữ được sự tinh tế, sang trọng ở không gian sống bên trong.

Mang thông điệp đầy tính hình tượng "Cốt tùng vững chãi - Sắc lụa kiêu sa", điểm nhấn của hai dòng sản phẩm này là sự cân bằng (Balance).

Balance Pine (K006) - “Áo giáp” cho ngoại thất: Hoạt động như một lớp bảo vệ kiên cố. Với màng sơn dày, độ phủ cao, lớp sơn ngoại thất bóng bẩy bền chắc, mang lại khả năng chống tia UV, chống rêu mốc và chống chịu thời tiết khắc nghiệt, giúp mặt tiền ngôi nhà luôn sáng bóng và bền màu dài lâu.

Balance Silk (K005) - Khơi nguồn cảm hứng cho không gian nội thất tinh tế. Dòng sơn nội thất cao cấp bóng này mang đến bề mặt mượt mà. Độ bóng ánh tơ tinh tế cùng khả năng dàn trải tốt giúp che phủ hoàn hảo, làm tăng độ sáng và chiều sâu cho không gian, đồng thời dễ dàng lau chùi vết bẩn.

Hệ sinh thái kinh doanh bền vững và lời cam kết tương lai

Yếu tố giữ chân đối tác của Kamax không chỉ nằm ở một sản phẩm tốt, mà là một hệ sinh thái kinh doanh toàn diện. Chặng đường 15 năm tới, Kamax cam kết đồng hành cùng các đại lý trên thị trường.

Công cụ phối màu AI chuyên biệt mới được Sơn Kamax cho ra mắt (Ảnh: Sơn Kamax).

Hãng cung cấp các giải pháp công nghệ tiên phong như công cụ "Kamax Phối màu AI" - giúp đại lý biến bản vẽ thô thành hình 3D nhanh chóng, tạo trải nghiệm mua sắm độc đáo cho chủ nhà.

Cùng với đó là các gói hậu thuẫn về chiến dịch truyền thông, chính sách chiết khấu lũy tiến và các chương trình trả thưởng bằng hàng hóa với giá trị lớn (như các gói kích cầu Pro, Pro Max được ra mắt ngay đầu năm 2026).

Sự ra mắt của hai dòng sản phẩm Balance Pine và Balance Silk nhân dịp 15 năm thương hiệu chính là lời khẳng định của Sơn Kamax: Sẵn sàng vươn lên vị thế dẫn dắt xu hướng.