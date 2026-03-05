Sở Công Thương TPHCM bàn giải pháp khẩn cấp về nguồn cung năng lượng

Chiều 5/3, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, bà Nguyễn Lê Thiên Thanh, Phó Trưởng Phòng Kinh tế quốc tế (Sở Công Thương TPHCM), cho biết, chiến sự tại Trung Đông đang ảnh hưởng đến tình hình xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố.

Bà Nguyễn Lê Thiên Thanh, Phó Trưởng Phòng Kinh tế quốc tế, Sở Công Thương TPHCM phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh: Xuân Đoàn).

Đại diện Sở Công Thương TPHCM cho biết, trong chiều nay, lãnh đạo Sở sẽ làm việc với các doanh nghiệp kinh doanh năng lượng để đưa ra các giải pháp khẩn cấp cũng như giải pháp dài hạn nhằm ứng phó với tình hình chiến sự ở Trung Đông.

Trong khi đó, đối với hoạt động logistics và xuất nhập khẩu, Sở Công Thương TPHCM đã khảo sát, làm việc với các hiệp hội doanh nghiệp cũng như các doanh nghiệp nhằm nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, trước bối cảnh chiến sự hiện nay.

Theo bà Thiên Thanh, thị trường xuất nhập khẩu lớn nhất của TPHCM là Hoa Kỳ và đang chịu ảnh hưởng do tình hình chiến sự tác động đến các tuyến vận tải, khiến thời gian vận chuyển kéo dài hoặc phải thay đổi lộ trình, dẫn đến chi phí tăng cao.

“Doanh nghiệp xuất nhập khẩu có thể xem xét chuyển hướng thị trường, đặc biệt chuyển sang các thị trường gần như Đông Á và ASEAN để giảm chi phí vận chuyển; đồng thời đánh giá tình hình, chủ động dự trữ hàng hóa để đảm bảo nguồn cung cho hoạt động sản xuất", bà Nguyễn Lê Thiên Thanh nói.

Đối với nguồn hàng gỗ và sản phẩm từ gỗ, Sở Công Thương TPHCM đánh giá mức độ ảnh hưởng hiện ở mức trung bình. Tuy nhiên, nếu chiến sự kéo dài sẽ làm chi phí logistics tăng, từ đó có thể tác động lớn hơn đến ngành này.

Trên cơ sở đánh giá tình hình, Sở Công Thương sẽ kiến nghị UBND TPHCM xem xét các tác động để có giải pháp phù hợp, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố.

Đồng thời, Sở cũng kiến nghị UBND TPHCM có chính sách hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu nhằm giảm chi phí vốn, bù đắp chi phí logistics tăng cao; đề xuất các cơ quan liên quan đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường sang các khu vực ít bị ảnh hưởng bởi chiến sự.