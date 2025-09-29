SmartSME – Trợ thủ số hóa giúp doanh nghiệp linh hoạt quản lý vốn và chi tiêu

SmartSME là nền tảng tài chính số “all-in-one” giúp các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận các sản phẩm tài chính một cách an toàn – minh bạch – tiện lợi. Với ứng dụng này, người dùng có thể đăng ký các sản phẩm tài chính chủ lực từ VPBank; truy cập vào nền tảng vay vốn số tiện lợi, dễ dàng với quy trình đăng ký trực tuyến 100%.

Đăng ký dễ dàng - Phê duyệt an toàn - Giải ngân nhanh chóng

Với ứng dụng SmartSME, quy trình vay vốn được đơn giản hóa, từ đăng ký, xét duyệt hồ sơ, phê duyệt hạn mức cho đến theo dõi tiến độ giải ngân đều được thực hiện trực tuyến và cập nhật tức thời qua thông báo trên ứng dụng. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể tiết kiệm đáng kể thời gian so với quy trình vay vốn truyền thống.

Đối với nhu cầu xoay vòng vốn đột xuất như nhập hàng, tăng sản lượng hay xử lý chi phí phát sinh, vay thấu chi tự động trên SmartSME mang đến giải pháp linh hoạt và kịp thời cho người dùng.

Điểm khác biệt nổi bật chính là quy trình các bước thực hiện được tinh gọn tối đa: đăng ký nhanh trong vòng vài phút – phê duyệt an toàn với hồ sơ được xét duyệt minh bạch – giải ngân nganh. Toàn bộ quy trình được thực hiện trực tuyến cho phép doanh nghiệp nhận ngay hạn mức thấu chi lên đến 300 triệu đồng ngay sau khi được duyệt.

Với cơ chế cập nhật tức thời và hoàn toàn trực tuyến, đây chính là lợi thế cạnh tranh vượt trội, giúp doanh nghiệp nắm bắt cơ hội kinh doanh nhanh chóng, duy trì dòng vốn lưu động và phát triển bền vững.

Không chỉ nổi bật với giải pháp vay thấu chi, ứng dụng SmartSME còn tích hợp nhiều sản phẩm tài chính khác từ VPBank, đáp ứng đa dạng nhu cầu của doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Khách hàng có thể tiếp cận khoản vay bổ sung vốn lên tới 500 triệu đồng trong tối đa 12 tháng mà không cần tài sản đảm bảo.

Bên cạnh đó, thẻ tín dụng doanh nghiệp với hạn mức đến 400 triệu đồng và thời gian miễn lãi 55 ngày giúp tối ưu dòng tiền.

Đồng hành cùng cộng đồng kinh doanh Việt vươn mình phát triển

SmartSME được phát triển với sứ mệnh đồng hành cùng cộng đồng kinh doanh Việt Nam – từ doanh nghiệp nhỏ và vừa cho đến hộ kinh doanh cá thể, lực lượng chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế nhưng vẫn thường gặp khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn chính thống.

Đại diện VPBank chia sẻ về tầm nhìn chiến lược của SmartSME tại lễ ra mắt ứng dụng (Ảnh: VPBank).

Trong lần ra mắt này, SmartSME dành ưu tiên cho hộ kinh doanh với gói Vay tín chấp lên đến 1 tỷ đồng. Đây là bước tiến quan trọng, mở ra cơ hội tiếp cận vốn dễ dàng và kịp thời cho hàng trăm nghìn hộ kinh doanh nhỏ lẻ trên cả nước.

Giải pháp được kỳ vọng không chỉ giúp hộ kinh doanh chủ động nguồn tài chính để mở rộng hoạt động, nhập hàng, hay đầu tư phát triển, mà còn khẳng định cam kết của SmartSME trong việc thúc đẩy tài chính toàn diện, đồng hành cùng mọi mô hình kinh doanh phát triển bền vững.

SmartSME cũng đặt mục tiêu dài hạn trở thành nền tảng tiên phong ứng dụng mô hình “Embedded Financing – Tài chính tích hợp” tại Việt Nam. Với công nghệ này, SmartSME sẽ dựa trên dữ liệu vận hành thực tế, hành vi tài chính và lịch sử giao dịch của doanh nghiệp để đánh giá chính xác năng lực tín dụng và đề xuất cho việc mở rộng hạn mức vay. Nhờ vậy, càng sử dụng SmartSME, doanh nghiệp càng có cơ hội tiếp cận hạn mức vốn lớn hơn, nhanh hơn và phù hợp hơn với nhu cầu tăng trưởng.

Ngoài ra, thông qua việc phân tích dữ liệu tài chính doanh nghiệp, SmartSME cũng hỗ trợ cho mô hình chấm điểm tín dụng tích cực cho doanh nghiệp,góp phần giúp các ngân hàng đánh giá khách quan và toàn diện hơn năng lực tài chính của khách hàng.

SmartSME cũng đang hợp tác cùng nhiều đối tác chiến lược nhằm kết nối các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam với những giải pháp tài chính phù hợp nhất.

Ông Chử Minh Tuấn - Giám đốc Trung tâm kinh doanh sản phẩm số và giải pháp thanh toán, VPBank - cho biết: “SmartSME là bước tiến mới trong chiến lược số hóa của VPBank dành cho nhóm khách hàng doanh nghiệp SME và các hộ kinh doanh.

Là một ứng dụng tài chính toàn diện, phục vụ tất cả doanh nghiệp – bất kể vị trí địa lý, thời gian, chúng tôi hy vọng SmartSME có thể đồng hành giúp các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc tiếp cận vốn, quản lý tài chính hiệu quả và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường”.

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng truy cập website https://www.smartsme.vn