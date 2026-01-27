Singapore cấp tiền hỗ trợ hãng đồ uống trước "giờ G" luật tái chế

Theo thông tin mới nhất từ Channel News Asia (CNA), Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore (NEA) vừa chính thức công bố khoản hỗ trợ tài chính trị giá tối đa 2.500 đôla Singapore (khoảng 1.900 USD) cho mỗi nhà sản xuất đồ uống đã đăng ký.

Động thái này được đưa ra ngay trước thềm Chương trình Hoàn trả vỏ bao bì đồ uống (BCRS) chính thức có hiệu lực vào ngày 1/4 tới đây.

Khoản hỗ trợ có thể dùng để chi trả phí đăng ký sản phẩm, phí nhà sản xuất và chi phí tem nhãn cho chương trình (Ảnh: iStock).

Cú hích tài chính cho mô hình "người gây ô nhiễm trả tiền"

Chương trình BCRS là một phần trong chiến lược trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) mà Singapore đang ráo riết triển khai. Người tiêu dùng sẽ phải trả thêm 10 cent tiền đặt cọc cho các loại đồ uống đóng chai và lon có dung tích từ 150ml đến 3 lít. Khoản tiền trên sẽ được hoàn lại khi họ mang vỏ rỗng đến các máy thu hồi tự động.

Nhận thấy gánh nặng chi phí chuyển đổi mô hình đang đè nặng lên vai doanh nghiệp, NEA cho biết khoản "trợ cấp chuyển đổi" này sẽ được cấp tự động thông qua Công ty TNHH Chương trình Hoàn trả Vỏ bao bì Đồ uống (BCRS Ltd).

Khoản tiền 2.500 SGD có thể được sử dụng linh hoạt để chi trả phí đăng ký sản phẩm, phí nhà sản xuất và đặc biệt là chi phí thay đổi tem nhãn - một trong những khâu tốn kém nhất của quy trình. Chính sách này có hiệu lực đến hết ngày 30/9/2027.

NEA chia sẻ với báo giới rằng họ thấu hiểu những thách thức về mặt logistics mà các nhà nhập khẩu và doanh nghiệp nhỏ đang đối mặt. Trong khi một số "ông lớn" có thể dễ dàng xoay sở, thì các đơn vị nhỏ lẻ lại chịu áp lực lớn về dòng tiền.

Bài toán nan giải về mã vạch và phí bảo đảm

Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ dừng lại ở khoản trợ cấp. Theo phân tích từ tờ Eco-Business, vấn đề kỹ thuật liên quan đến mã vạch đang là "cơn đau đầu" thực sự đối với các nhà nhập khẩu.

Để tránh tình trạng gian lận nơi vỏ chai từ nước ngoài (không đóng tiền cọc) được mang vào Singapore để lấy tiền hoàn lại, NEA khuyến khích doanh nghiệp sử dụng mã vạch riêng cho thị trường này. Nếu doanh nghiệp vẫn muốn giữ mã vạch quốc tế, họ sẽ phải đối mặt với một khoản "phí bảo đảm" không hề nhỏ.

Ông Lim Jialiang, nhà sáng lập một công ty nhập khẩu bia, chia sẻ trên Eco-Business rằng khoản phí bảo đảm này có thể lên tới 28.000 SGD cho mỗi 100.000 bao bì. Đối với các nhà nhập khẩu song song chuyên bán hàng giá rẻ như Tian Ma hay Valuedollar, con số này là một đòn giáng mạnh vào biên lợi nhuận vốn đã mỏng manh. Dù khoản phí này được cam kết là có thể hoàn lại hoặc nộp dưới hình thức bảo lãnh ngân hàng, nhưng nó vẫn tạo ra áp lực vốn lưu động đáng kể.

NEA giải thích rằng phí bảo đảm không phải là hình phạt, mà là biện pháp phòng vệ cần thiết để bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính trong chương trình. Nếu phát hiện số lượng vỏ bao bì mang mã vạch quốc tế được hoàn tiền vượt quá số lượng bán ra, số tiền chênh lệch sẽ bị khấu trừ từ khoản phí này.

Lo ngại về tính minh bạch và bài học từ quốc tế

Dù khoản hỗ trợ 2.500 SGD được hoan nghênh, nhiều ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp cho rằng con số này chỉ như "muối bỏ bể". Ngoài chi phí vận hành, các doanh nghiệp còn phải chịu phí đăng ký một lần 500 SGD và 5 SGD cho mỗi sản phẩm đăng ký mới.

Bên cạnh đó, vấn đề quản trị và minh bạch của đơn vị vận hành BCRS Ltd vốn được thành lập bởi các gã khổng lồ như Coca-Cola, F&N Foods và Pokka cũng đang được đặt lên bàn cân. Tờ Eco-Business dẫn chứng một cuộc điều tra gần đây tại bang Queensland (Australia) đối với mô hình tương tự, nơi đã hé lộ những xung đột lợi ích khi quyền kiểm soát tập trung vào tay các tập đoàn lớn, dẫn đến các cáo buộc về cạnh tranh không lành mạnh.

Giới quan sát tại Singapore cũng bày tỏ lo ngại về "dòng tiền đi đâu" đối với các khoản tiền đặt cọc không được người tiêu dùng hoàn lại. Nếu tỷ lệ thu hồi chỉ đạt 60%, thì 40% số tiền đặt cọc còn lại sẽ được quản lý và sử dụng như thế nào vẫn là một câu hỏi lớn cần sự minh bạch hơn nữa.

Mặc dù còn nhiều tranh luận, Bộ Phát triển Bền vững và Môi trường Singapore khẳng định chương trình sẽ không tiếp tục bị trì hoãn sau nhiều lần lùi lịch. Một giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 6 tháng sẽ được áp dụng để các nhà sản xuất tiêu thụ hết lượng hàng tồn kho chưa dán nhãn mới.

Điều này được xem là bước đi kiên quyết của Singapore trong nỗ lực giải quyết bài toán rác thải nhựa và hướng tới nền kinh tế tuần hoàn, bất chấp những rung lắc ban đầu của thị trường.