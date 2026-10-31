ROX Group (tiền thân là TNG Holdings Việt Nam), tập đoàn đa ngành với các lĩnh vực chính có bất động sản, năng lượng tái tạo và dịch vụ. Tại thị trường Trung Á, cụ thể là Kyrgyzstan, tập đoàn này đã có một số dự án, trong đó có nhà máy điện mặt trời ROX Issyk-Kul và đại đô thị tích hợp Royal Central Park ở thủ đô Bishkek.

Giai đoạn 1 của ROX Issyk-Kul Solar Farm đi vào hoạt động tháng 6 năm nay với công suất 175 MWp. Tổng công suất thiết kế của dự án là 1.900 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD, được kỳ vọng trở thành một trong những dự án năng lượng mặt trời quy mô lớn tại Trung Á.

Theo hãng thông tấn quốc gia Kyrgyzstan Kabar, khi đạt công suất thiết kế, nhà máy có thể sản xuất khoảng 3,3 tỷ kWh điện mỗi năm. Hướng đầu tư này đáng chú ý trong bối cảnh Kyrgyzstan cần đa dạng hóa nguồn cung, giảm áp lực thiếu điện và tăng cường an ninh năng lượng.

Tại Bishkek, tập đoàn này cũng có một dự án đã đi vào hoạt động, công trình được cải tạo từ tòa nhà Ai-Peri trên đại lộ Chuy. Thay vì xây dựng hoàn toàn mới, dự án lựa chọn hướng phục hồi công trình hiện hữu, giữ lại những nét kiến trúc đặc trưng và bổ sung công năng sử dụng cho không gian đô thị.

Một dự án quy mô lớn khác là Royal Central Park được phát triển trên khu đất 53,5ha của trường đua ngựa Ak-Kula trước đây. Theo thông tin từ đơn vị phát triển, dự án được quy hoạch khoảng 24.000 căn hộ cùng hệ thống thương mại, văn phòng, khách sạn, giáo dục, y tế và các tiện ích cộng đồng.

Điểm đáng chú ý trong quy hoạch là khoảng 27,2ha được dành cho cây xanh và mặt nước, tương đương hơn 50% tổng diện tích dự án, hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào tiến độ triển khai, chất lượng vận hành và khả năng duy trì các không gian xanh sau khi dự án hoàn thành.