Show "Về đây bốn cánh chim trời" bất ngờ hủy diễn: Hồ sơ công ty tổ chức

Tối 28/12, tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội), hàng nghìn khán giả đã tới xem chương trình ca nhạc Về đây bốn cánh chim trời. Sự kiện được quảng bá là nhằm tôn vinh 4 nhạc sĩ tên tuổi của nền âm nhạc Việt Nam gồm Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến; có sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng như Hồng Nhung, Hà Trần, Phạm Thu Hà, Lâm Bảo Ngọc...

Tuy nhiên, đến khoảng 19h30, đông đảo khán giả có mặt tại nơi diễn ra sự kiện nhưng không thấy sự hiện diện của nghệ sĩ. Sau đó, ban tổ chức thông báo hủy show. Nhiều khán giả bức xúc cho biết, họ thậm chí đã mua tới 13 triệu đồng một cặp vé VIP nhưng chương trình lại bị hủy đột ngột.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Giải trí và giáo dục Ngọc Việt là đơn vị sản xuất chương trình này. Doanh nghiệp trên được thành lập từ tháng 10/2024 có trụ sở tại phường Đống Đa (TP Hà Nội). Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất phim điện ảnh, phim video.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 5 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1979) là chủ sở hữu, giữ chức vụ là Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Đến tháng 10/2024, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty TNHH Giáo dục và đào tạo Master - V. Đến tháng 2 vừa qua, công ty tiếp tục đổi tên thành Công ty TNHH Ngọc Việt Education. Đến đầu tháng 12, doanh nghiệp đổi tên trở lại thành Công ty TNHH Giải trí và giáo dục Ngọc Việt.

Khán giả đến xem đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" nhưng được thông báo hoãn chương trình vào phút chót (Ảnh: Chụp màn hình).

Ngoài Công ty TNHH Giải trí và giáo dục Ngọc Việt, bà Hà còn là Người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc của Công ty TNHH Ngọc Việt Corporation được giới thiệu có trụ sở tại phường Thanh Liệt (TP Hà Nội) hoạt động trong lĩnh vực giải trí, sự kiện, sản xuất phim...

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Ngọc Việt Corporation được thành lập từ tháng 3/2022. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 2 tỷ đồng, trong đó ông Bùi Văn Trung góp 600 triệu đồng (30% vốn), bà Hà góp 1,4 tỷ đồng (70% vốn).

Đến tháng 9/2022, vốn điều lệ doanh nghiệp không thay đổi, tuy nhiên cơ cấu cổ đông biến động. Theo đó, ông Trung thoái vốn, bà Nguyễn Thị Thu Hiền góp 600 triệu đồng (30% vốn).

Đến tháng 3/2023, doanh nghiệp tăng vốn lên 10 tỷ đồng, tỷ lệ góp vốn không thay đổi. Theo đó, bà Hà góp 7 tỷ đồng, bà Hiền góp 3 tỷ đồng. Đáng chú ý, theo cập nhật mới nhất, Công ty TNHH Ngọc Việt Corporation đang tạm ngừng kinh doanh.

Hiện tại, công ty Ngọc Việt đã lên tiếng xin lỗi công chúng. Trong thông báo gửi tới khán giả, nghệ sĩ và các đối tác, công ty cho biết chương trình buộc phải tạm hoãn vì “lý do bất khả kháng”, dù đơn vị tổ chức khẳng định đã nỗ lực khắc phục trước thời điểm diễn ra. Ban tổ chức không nêu cụ thể nguyên nhân dẫn đến quyết định này.

Đại diện Công ty Ngọc Việt gửi lời xin lỗi tới các nghệ sĩ, đối tác và khán giả, đồng thời bày tỏ mong muốn nhận được sự cảm thông, chia sẻ từ công chúng. Theo thông báo, thời gian tổ chức mới của chương trình sẽ được công bố trong vòng 10 ngày tới.

Liên quan đến quyền lợi người mua vé, công ty cho biết bộ phận phòng vé sẽ chủ động liên hệ với toàn bộ khán giả đã mua vé để giải quyết các vấn đề liên quan trong tuần tới.